[Индекс номера 17 (06.03.2020)]

 Итоги 
Прочный фундамент «Норникеля»

«Норникель» объявил финансовые результаты за 2019 год. Прошлый год стал одним из самых успешных для компании за последние десять лет за счёт комбинации сильных операционных показателей и благоприятного макроэкономического фона, отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Расширение Талнахской обогатительной фабрики – один из ключевых проектов «Норникеля»
Выручка выросла на 16%, до 13,6 млрд долл. США благодаря росту добычи руды, постепенному выходу на проектную мощность новых проектов и реализации программы реконфигурации производства, росту производства всех ключевых металлов и повышению цен на палладий и никель. Чистая прибыль увеличилась почти в два раза — до 6 млрд долл. США, а свободный денежный поток второй год подряд составил около 5 млрд долл. США.
Несмотря на благоприятные условия на внешних рынках, компания продолжила реализацию программы повышения операционной эффективности и дисциплинированного подхода к управлению издержками, что позволило удержать рост операционных расходов на уровне инфляции. В результате показатель EBITDA вырос на 27% — до 7,9 млрд долл. США, а рентабельность EBITDA составила 58%. В связи с принятием принципиального решения о кардинальном сокращении вредных выбросов на Кольском полуострове в прошлом году был создан финансовый резерв в размере почти 200 млн долл. США под планируемое закрытие отдельных производственных мощностей на Кольской ГМК.
Уровень долговой нагрузки остался на низком уровне, при этом соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,9х, и благодаря целенаправленной работе по рефинансированию долгового портфеля проценты, уплаченные по кредитам, снизились более чем на 90 млн долл.
— В целом поддержание финансовой устойчивости компании остаётся в списке наших стратегических приоритетов, — подчеркнул Владимир Потанин. — Завершив пятилетний стратегический цикл, сфокусированный в основном на реконфигурации и модернизации перерабатывающих активов, мы заложили прочный фундамент для дальнейшего развития нашего бизнеса. В ноябре прошлого года был сделан следующий шаг, когда инвесторам была представлена десятилетняя стратегическая программа, ставящая перед собой амбициозные цели по органическому развитию бизнеса и нацеленная на радикальное решение экологических проблем.
Так, к 2030 году планируется нарастить добычу на Таймырском полуострове, обладающем запасами более 2 млрд тонн, на 75%, или до 30 млн тонн руды в год. В рамках реализации данных стратегических планов в прошлом году получено инвестиционное одобрение ряда ключевых проектов, таких как «Южный кластер», расширение Талнахской обогатительной фабрики и дальнейшее комплексное развитие действующих рудников Талнаха.
Кроме того, принята новая комплексная программа по защите окружающей среды, целью которой является достижение показателей по улавливанию диоксида серы на уровне лучших в мире аналогов. По итогам её реализации выбросы в Заполярном филиале должны сократиться на 90% к 2025 году, а на Кольской ГМК — на 85% уже к 2021 году.
— Для реализации стратегии роста и проектов по решению экологических проблем нам потребуется значительный объём инвестиций. Уже в 2020 году запланирован существенный рост капитальных вложений до 2,2–2,5 млрд долл. США, — сообщил Владимир Потанин.
Он также отметил, что компания в прошлом году в очередной раз обеспечила лидирующий в отрасли рост акционерной стоимости.
Новости «Норникеля»
За три года «Норникель» вложит в развитие соцсферы Мурманской области 2,3 млрд рублей.
Дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве заключили «Норникель» и правительство Мурманской области, сообщает пресс-служба «Норникеля». Подписи под документом поставили статс–секретарь — вице–президент компании по взаимодействию с органами власти и управления Дмитрий Пристансков и губернатор региона Андрей Чибис. Соглашение в первую очередь направлено на развитие социальной сферы — здравоохранения, культуры, спорта и образования.
«Мы благодарим нашего стратегического партнёра и одного из крупнейших налогоплательщиков области за конструктивное сотрудничество, — сказал на церемонии подписания губернатор Мурманской области Андрей Чибис. — Общая сумма соглашения на ближайшие три года — 2 млрд 650 млн рублей. Из них 350 млн — деньги, которые выделяет дополнительно область. Остальное вкладывает наш партнёр «Норильский никель». Это конкретные проекты, объекты, включая значительные инвестиции (более полумиллиарда рублей) в развитие медицины в Мончегорске».
«Норникель» приобретёт медицинское оборудование и построит новый корпус для мончегорской больницы. В Никеле компания поможет отремонтировать Дом культуры «Восход». В рамках соглашения будут обновлены отдельные помещения спортивных и общеобразовательных школ, детских садов.
«Отдельные программы — поддержка волонтёрства, социального предпринимательства, научно–технического творчества молодежи, создание условий для профессионального роста в сфере образования, развитие детско–юношеского спорта. Более того, для Мурманского арктического государственного университета мы закупаем лабораторное оборудование. Договорились о строительстве в Мурманске духовно–спортивного центра. Те сферы, которые мы выбрали, наиболее важны для достижения целей стратегического развития, они определены «майскими указами» президента. И, надеюсь, соглашение придаст новый импульс развитию области», — прокомментировал документ Дмитрий Пристансков. Предусмотренные соглашением мероприятия будут реализованы в ближайшие три года.
«Норникель» вложит в развитие туркластера в Мурманской области на границе с Норвегией 14 млрд рублей.
По словам статс–секретаря, вице–президента по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрия Пристанскова, ведутся переговоры с Министерством обороны РФ о восстановлении в Печенгском районе законсервированного в 1990–х военного аэродрома «Корзуново». Согласно планам компании площадка войдёт в туркластер, который будет создан до 2030 года с перспективой организации около 500 рабочих мест.
Общий объём капитальных вложений компании «Норникель» в развитие туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области на границе с Норвегией превысит 14 млрд рублей, сообщил Дмитрий Пристансков.

Николай Кондрашов
Фото Вадима ПЕЧЁНКИ
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