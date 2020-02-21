[Индекс номера 17 (06.03.2020)]



Проекты

Серьёзный вызов

«Норникель» подписал договор с компанией «СТЭП» о реализации «Серного проекта» на Надеждинском металлургическом заводе, сообщает пресс–служба «Норникеля».

Речь идёт о проекте по нейтрализации серной кислоты на НМЗ. Это основной этап «Серного проекта», крупнейшей экологической инициативы «Норникеля», направленной на кардинальное улучшение окружающей среды. «Серный проект» входит в федеральный проект «Чистый воздух» и предполагает утилизацию диоксида серы с получением серной кислоты и её последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Эффективность утилизации диоксида серы в печах взвешенной плавки составит не менее 99%, что приведёт к снижению выбросов в Норильске не менее чем на 45% по сравнению с 2015 годом. – Проект по нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе — это флагманская часть «Серного проекта». Мы приступили к его практической реализации и планируем завершить строительно–монтажные и пусконаладочные работы до конца 2022 года. Итогом станет масштабируемый производственный комплекс, он будет основой для последующих этапов «Серного проекта», которые планируется осуществить на всех металлургических предприятиях в Норильске, — пояснил Сергей Дубовицкий, вице–президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля». Компания «СТЭП» выполнит работы по строительству основных объектов проекта. Проектная документация получила положительное заключение главной экологической экспертизы, начата разработка рабочей документации. Уже подписаны контракты на поставку части основного оборудования, на выполнение строительного контроля и авторского надзора, подготовлена строительная площадка. – Это уже третий проект, который мы реализуем для «Норникеля», однако по масштабу работ, предусмотренных контрактом, он беспрецедентный, — отметил генеральный директор ООО «СТЭП» Константин Гранкин. — Мы благодарны «Норникелю» за то, что компания доверила нам проект, который важен не только для компании, но и для Норильска, и для страны в целом. Это для нас серьёзный вызов, мы готовы его принять и достойно справиться с задачей. ООО «СТЭП» — генподрядная организация, располагающая опытом и компетенциями в области управления инжинирингом, поставками материально–технических ресурсов (включая управление логистическими процессами) и строительства технически сложных промышленных объектов в различных климатических условиях. Компания имеет опыт сотрудничества с «Норникелем» в реализации крупных проектов капитального строительства промышленных объектов, начиная с 2014 года (на Быстринском ГОКе, на площадке Кольской ГМК).

Подготовил Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Речь идёт о проекте по нейтрализации серной кислоты на НМЗ. Это основной этап «Серного проекта», крупнейшей экологической инициативы «Норникеля», направленной на кардинальное улучшение окружающей среды.«Серный проект» входит в федеральный проект «Чистый воздух» и предполагает утилизацию диоксида серы с получением серной кислоты и её последующей нейтрализацией известняком с производством гипса. Эффективность утилизации диоксида серы в печах взвешенной плавки составит не менее 99%, что приведёт к снижению выбросов в Норильске не менее чем на 45% по сравнению с 2015 годом.– Проект по нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе — это флагманская часть «Серного проекта». Мы приступили к его практической реализации и планируем завершить строительно–монтажные и пусконаладочные работы до конца 2022 года. Итогом станет масштабируемый производственный комплекс, он будет основой для последующих этапов «Серного проекта», которые планируется осуществить на всех металлургических предприятиях в Норильске, — пояснилСергей Дубовицкий, вице–президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами «Норникеля».Компания «СТЭП» выполнит работы по строительству основных объектов проекта. Проектная документация получила положительное заключение главной экологической экспертизы, начата разработка рабочей документации. Уже подписаны контракты на поставку части основного оборудования, на выполнение строительного контроля и авторского надзора, подготовлена строительная площадка.– Это уже третий проект, который мы реализуем для «Норникеля», однако по масштабу работ, предусмотренных контрактом, он беспрецедентный, — отметил генеральный директор ООО «СТЭП» Константин Гранкин. — Мы благодарны «Норникелю» за то, что компания доверила нам проект, который важен не только для компании, но и для Норильска, и для страны в целом. Это для нас серьёзный вызов, мы готовы его принять и достойно справиться с задачей.ООО «СТЭП» — генподрядная организация, располагающая опытом и компетенциями в области управления инжинирингом, поставками материально–технических ресурсов (включая управление логистическими процессами) и строительства технически сложных промышленных объектов в различных климатических условиях. Компания имеет опыт сотрудничества с «Норникелем» в реализации крупных проектов капитального строительства промышленных объектов, начиная с 2014 года (на Быстринском ГОКе, на площадке Кольской ГМК).

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