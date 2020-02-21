[Индекс номера 17 (06.03.2020)]

 Реконструкция 
Всё для людей

В марте два фронт–офиса общего центра обслуживания «Норникеля» примут первых посетителей.
За четыре месяца здание перестроили практически целиком
Ремонтные работы в норильском офисе на Ленинском, 41 (общая площадь — 1500 квадратных метров), завершены на 98%. Здесь будут оказывать консультативные услуги 65 сотрудников. В офисе можно будет взять необходимые справки, сдать проездные документы, решить кадровые вопросы. Осталось только провести пусконаладочные работы и завершить внутреннюю отделку — остались сущие мелочи. Менеджер проекта дирекции по непромышленному строительству Ирина Горбунова отметила, что за четыре месяца здание практически полностью перестроили, не затрагивая несущих конструкций:
– Были полностью демонтированы внутренние перегородки, полы, потолки. Поменяли все инженерные сети, провели электромонтажные и сантехнические работы, работы по прокладке слаботочных систем и вентиляции, произвели монтаж вентиляционных машин, систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Я считаю, подрядчик полностью справился с задачей.
В Центральном районе работы выполняет подрядная фирма «Стройтекс». По словам её генерального директора Евгения
Отсуса, одним из самых сложных этапов ремонта стали работы, связанные со старой пристройкой к зданию бывшего ресторана «Красноярские столбы». Изначально там был дебаркадер, где разгружались машины, потом к этим площадям пристроили химчистку.
– Нам пришлось полностью снести это старое сооружение и возвести, начиная с фундамента, по сути капитальное здание площадью примерно 350 квадратов. Старая конструкция была построена так называемым хозспособом. Когда мы начали её разбирать, немало удивились: «Как она вообще стояла?». Мы считали, что там железобетонные перекрытия, а оказалось, что где–то были доски, а где–то — вообще ничего, земля. Размещать там оборудование и, тем более, людей было бы опасно. Теперь в новой пристройке будут располагаться вторая венткамера, архив, вспомогательные помещения и оборудованы восемь дополнительных рабочих мест.
В Талнахе под офис выбрано здание на Горняков, 12, построенное в 1976 году. Здесь до недавнего времени располагался детский развлекательный клуб «Остров сокровищ». На этом объекте работы ведёт фирма «ТПСС». Степень готовности — 85%. В талнахском офисе приём будут вести 55 специалистов. Стоит отметить, что помимо капитального ремонта зданий планируется облагородить прилегающую к ним территорию. Соответствующий проект разрабатывается совместно с администрацией города.
Новости «Норникеля»
Студентов российских вузов ждут в «Норникеле».
Специалисты управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала, представители предприятий группы «Норникель», расположенных на территории Норильска, побывают в восьми городах России и посетят 15 вузов, чтобы отобрать лучших студентов для участия в программе «Профессиональный старт — 2020».
Первая презентация программы прошла в Московском институте стали и сплавов и Санкт–Петербургском горном университете, это давние партнёры «Норникеля» по подготовке квалифицированных кадров. Студентов познакомили с компанией, рассказали о карьерных перспективах, условиях участия в «Профессиональном старте».
В этом году разработан новый формат отбора студентов. Помимо презентации студенты должны пройти тестирование на определение уровня базовых знаний по математике и физике, а также принять участие в решении кейса.
Делегация из Норильска также побывала в Санкт–Петербургском политехническом институте и Кузбасском государственном техническом университете в Кемерово. В ближайшее время она отправится в Новокузнецк, чтобы встретиться со студентами Сибирского государственного индустриального университета, посетит и Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге. Далее планируются визиты в красноярские, иркутские и новосибирские вузы.
В этом году «Норникель» начинает работу с Сибирским государственным университетом науки и технологий им. акад. М. Решетнева: компания нуждается в специалистах, которые он готовит.
Кроме того, в отборе будут участвовать и студенты Норильского государственного индустриального института.
Окончательное решение об отобранных участниках программы «Профессиональный старт — 2020» будет принято ближе к апрелю, когда завершится работа делегаций.
В Красноярском судоремонтном центре речного пароходства продолжается модернизация.
Одним из главных технических сооружений в затоне КСЦ является СЛИП (подъёмно–спусковое сооружение для управляемого механизированного подъёма и спуска судов), который прошёл модернизацию и сегодня позволяет разместить на своей горизонтальной части одновременно две баржи — самых крупноразмерных судов флота Енисейского пароходства.
Также на временных площадях КСЦ размещён перевезённый с судоверфи цех сборки корпусов металлических судов. Основная гордость цеха — комплекс термической резки «Кристалл», который прошёл глубокую модернизацию и теперь способен изготавливать детали с высоким качеством, позволяющим уйти от дополнительной механической обработки и сократить расход материала.
По словам генерального директора «Норникель — ЕРП» Олега Шпагина, одной из приоритетных задач Енисейского пароходства на ближайшие годы является возобновление строительства несамоходного флота на территории КСЦ: «В рамках этого проекта, который находится в стадии разработки, запланирована модернизация горизонтальной части СЛИПа под оборудование ещё четырёх дополнительных рабочих площадок, а также строительство корпусно–заготовительного и корпусно–сборочного цехов. Сейчас ведётся подготовительная работа, часть её уже выполнена: запущена отремонтированная теплотрасса протяжённостью 320 метров, которая будет давать тепло в будущий цех».

Надежда Петрова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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