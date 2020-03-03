[Индекс номера 21 (20.03.2020)]

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Ситуация с коронавирусом в Норильске — под контролем.
В аэропорту Норильcка прибывающих пассажиров обследуют с помощью тепловизора
На заседании городской санитарно–противоэпидемической комиссии принято решение о создании оперативного штаба при главе Норильска Ринате Ахметчине по предупреждению завоза и распространению инфекции COVID–19. В штаб помимо представителей профильных управлений вошли сотрудники силовых ведомств, местного отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, местного отдела министерства здравоохранения по Красноярскому краю и компании «Норникель».
— Стоит особенно подчеркнуть, что принимаемые меры носят профилактический характер. Сегодня не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом в городе. Оснований полагать, что Норильск будет закрыт на карантин, нет. Поэтому закупать продукты впрок на длительное время не стоит, — отмечают в администрации Норильска.
За два последних месяца в Норильск прибыли семь человек, которые посещали Китай и Южную Корею. Однако ни один из них не оказался носителем вируса. «Инфекции попасть в город будет достаточно сложно: сегодня в России проводится тщательный мониторинг всех прибывших из–за границы граждан. К тому же федеральные власти закрыли границы РФ. Однако если человеку с симптомами всё же удастся проникнуть в страну, в Норильск незамеченным он не пройдёт: в зоне паспортного контроля в аэропорту установлен тепловизор», — сообщила пресс–служба администрации города.
Напомним, указом губернатора до 31 марта продлены каникулы для учащихся школ, гимназий, лицеев, учреждений допобразования. Кроме того, рекомендовано ограничить посещение школьниками различных кружков и секций. На дистанционное обучение перешли вузы и ссузы.
В режим усиленных дезинфекционных мероприятий переходят места массового скопления людей — детские сады, общественный транспорт, торговые объекты, театры, библиотеки и т. д. Отменены городские мероприятия, например, до 31 марта в драматическом театре не будет спектаклей; отложен первый Норильский бизнес–форум «В центре внимания». Работодателям рекомендовано организовать для сотрудников обработку рук антисептиками и измерение температуры, а также следить за самоизоляцией людей, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса; обеспечить качественную уборку помещений, пятидневный запас дезинфицирующих средств, проветривание и применение бактерицидных ламп; ограничить корпоративные мероприятия и командировки.
В Норильске для предотвращения завоза и распространения инфекции COVID–19 введены дополнительные профилактические меры. Медики будут обращать особое внимание на больных с респираторными симптомами и так называемую «группу риска»: лиц старше 60 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно–сосудистой и эндокринной систем. Также им предписано проводить регулярный мониторинг обращений лиц с признаками ОРВИ.
Кроме того, медучреждения должны внимательно наблюдать за гражданами, прибывающими из Китая, Ирана, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Испании, в течение 14 дней. Круг обязанностей медперсонала сейчас достаточно широк: чтобы работа была выполнена качественно, с работниками организованы регулярные занятия и проводятся разъяснительные работы.
Как отмечают в администрации, городские аптеки не испытывают дефицита противовирусных средств, медикаментов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также антисептиков, цены на которые останутся на прежнем уровне.
Ситуация в крае
Вместе с тем подтвердился первый факт заболевания коронавирусом в Красноярском крае. По состоянию на 19 марта зарегистрирован один случай инфекции у жителя Красноярска, по ещё четырём случаям ожидаются результы анализов. «Установлено, что заболевший гражданин посещал Австрию. Его состояние удовлетворительное, он находится в изоляции. Определён круг лиц, с которыми он контактировал в Красноярске. Ведётся медицинское наблюдение за контактными лицами», — сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
В связи с угрозой распространения коронавируса в Красноярском крае введён режим повышенной готовности. Соответствующее постановление принято правительством региона. Председатель краевого правительства Юрий Лапшин сообщил, что ряд мероприятий в соответствии с введённым режимом уже осуществляется: граждане, прибывающие из эпидемически опасных стран, берутся на контроль, на внеплановые каникулы распущены школы, студенты переходят на дистанционное обучение, отменены массовые мероприятия, максимально готовы все медучреждения. Решение о закрытии дошкольных учреждений не принималось:
– Пока на эту меру правительство не идёт, но при малейшем изменении эпидемиологической обстановки она будет введена, — сообщил председатель регионального правительства Юрий Лапшин.
Рекомендации для работодателей по обеспечению оплачиваемыми отпусками родителей для ухода за детьми даны в указе губернатора, подписанном 16 марта.
Пока в детских садах прекращены все внешние мероприятия, усилена дезобработка и введён постоянный медицинский контроль. «Вирус до конца не изучен и легкомысленного отношения не прощает. Беспечность не допустима, — подчеркнул Юрий Лапшин.
Не до экзаменов
Изменения затронули и тех, кто планировал досрочную сдачу единого государственного экзамена. Первый ЕГЭ должен был пройти уже сегодня, 20 марта. Теперь же все испытания будут перенесены: досрочный ЕГЭ пройдёт с 25 мая по 29 июня 2020 года.
Большинство участников досрочного этапа — выпускники школ прошлых лет или студенты учреждений среднего профессионального образования. Сдать ЕГЭ в это время могут и одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам пропускают основной период аттестации. В Норильске на досрочный этап ЕГЭ были зарегистрированы 89 человек.
Перенос сроков не должен повлиять на планы выпускников школ по поступлению в вузы, поскольку зачисление в ряды студентов традиционно намечено на летние месяцы. А именно решением о продолжении образования в основном руководствуются участники досрочного этапа. Единственное отличие — сдать экзамены придётся чуть позже, но зато это время можно использовать для более детальной подготовки к экзаменам, чтобы получить более высокие баллы. Всю необходимую информацию участники досрочного этапа ЕГЭ получат лично, каждого проинформируют после получения дополнительных разъяснений из федеральной службы.

Мария Васильева
Фото из открытых источников
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Актуально 
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