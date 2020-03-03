[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Наш общий юбилей

Норильску из Москвы

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

• Богдан Кужель окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Автоматизация и комплексная механизация металлургической промышленности». • Начинал трудовой путь в «Сибмонтажавтоматике» — занимался наладкой оборудования на строящемся Надеждинском металлургическом заводе. • После отъезда из Норильска руководил горнодобывающим активом «Норникеля» в Ботсване. Потом работал в главном офисе компании в Москве. Сталинская высотка. Москва Дорогие норильчане! 85 лет — немалый срок. Из них 30 лет неразрывно связаны с моей жизнью. Именно столько я проработал на Норильском комбинате. Думаю, что за это время не было принято таких решений, за которые пришлось бы краснеть. Все они были своевременными и необходимыми. В Норильск я приехал в 23 года. И сразу понял, что норильчане — особый народ, который разительно отличается от жителей других регионов нашей страны. Тут царила атмосфера единства и взаимовыручки. Можно было запросто из отпуска отправить знакомым телеграмму о том, что у тебя закончились деньги, и тебе их без вопросов высылали, под честное слово. Помню, как здорово было в Норильске летом. Ничего не стоило на ночь глядя отправиться к кому–нибудь в гости. Или пойти плавать на лодках по озеру Долгому. Это был настоящий летний праздник. Я бы хотел пожелать норильчанам стабильности. Чтобы они осознавали, что живут в таком месте, где гарантированы достойная зарплата и хорошее образование. Чтобы всегда с удовольствием возвращались из отпуска и никогда не жалели о том, что когда–то сюда приехали. Богдан Кужель

Надежда Петрова Фото с сайта fotostrana.ru и предоставлено пресс-службой «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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