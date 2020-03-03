[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Промышленный словарь

Концентрат......кучное выщелачивание

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Талнахская обогатительная фабрика Концентрат — продукт обогащения руды с повышенным содержанием извлекаемого минерала. Концентрат называют по преобладающему в нём металлу — медный, никелевый и так далее. Все добытые в Норильске руды перерабатываются на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках (ТОФ и НОФ). На Талнахской фабрике проходит процесс обогащения богатых, медистых и вкрапленных руд Октябрьского и Талнахского месторождений с получением никель–пирротинового и медного концентратов, а также металлосодержащего продукта. Компания приняла решение об увеличении мощностей ТОФ с 10,2 млн до 18 млн тонн в год. Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объём вкрапленных руд месторождения «Норильск–1», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с медного завода с получением никелевого и медного концентратов. Котёл–утилизатор — паровой котёл, не имеющий собственной топки и использующий тепло отходящих газов металлургических агрегатов, промышленных печей, энергетических установок или двигателей внутреннего сгорания. Котлы–утилизаторы (КУ), например, используются на «Надежде», в плавильном цехе. Обслуживание и ремонт котлов-утилизаторов НМЗ осуществляется специалистами «Норильскэнергоремонта». Котлы-утилизаторы, установленные на НМЗ представляют собой вертикально-водотрубный газоплотный котел с принудительной циркуляцией, которая осуществляется при помощи циркуляционных насосов. КУ предназначен для улавливания пыли из отходящих газов после процесса плавки в печах взвешенной плавки и конвертарах, утилизации тепла отходящих газов и выработки насыщенного пара. КУ состоит из радиационной и конвективной частей. Трубчатые стены зон радиации и конвекции представляют собой мембранновидные экраны с плавниковыми трубами в полностью газоплотном сварном исполнении. Котлы финского производства эксплуатируются на заводе с 1981 года. Кучное выщелачивание — процедура, проводимая на специально подготовленной искусственной или естественной площадке с непроницаемым основанием путём орошения штабеля (кучи) материала раствором реагента (реагентов). Эта технология получила широкое распространение в США, Чили, Канаде и других странах и имеет ряд преимуществ: быстрая окупаемость, простота конструкций, низкие энерго– и водозатраты, экологичность, позволяет вовлекать в эксплуатацию нетрадиционное сырьё — бедные и забалансовые руды. Технология используется при переработке лежалого пирротинового концентрата, медистых руд, рудам, представленным сульфидами от 20 до 70%.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Концентрат — продукт обогащения руды с повышенным содержанием извлекаемого минерала. Концентрат называют по преобладающему в нём металлу — медный, никелевый и так далее. Все добытые в Норильске руды перерабатываются на Талнахской и Норильской обогатительных фабриках (ТОФ и НОФ). На Талнахской фабрике проходит процесс обогащения богатых, медистых и вкрапленных руд Октябрьского и Талнахского месторождений с получением никель–пирротинового и медного концентратов, а также металлосодержащего продукта. Компания приняла решение об увеличении мощностей ТОФ с 10,2 млн до 18 млн тонн в год. Норильская обогатительная фабрика перерабатывает весь объём вкрапленных руд месторождения «Норильск–1», а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с медного завода с получением никелевого и медного концентратов.Котёл–утилизатор — паровой котёл, не имеющий собственной топки и использующий тепло отходящих газов металлургических агрегатов, промышленных печей, энергетических установок или двигателей внутреннего сгорания.Котлы–утилизаторы (КУ), например, используются на «Надежде», в плавильном цехе. Обслуживание и ремонт котлов-утилизаторов НМЗ осуществляется специалистами «Норильскэнергоремонта». Котлы-утилизаторы, установленные на НМЗ представляют собой вертикально-водотрубный газоплотный котел с принудительной циркуляцией, которая осуществляется при помощи циркуляционных насосов.КУ предназначен для улавливания пыли из отходящих газов после процесса плавки в печах взвешенной плавки и конвертарах, утилизации тепла отходящих газов и выработки насыщенного пара. КУ состоит из радиационной и конвективной частей. Трубчатые стены зон радиации и конвекции представляют собой мембранновидные экраны с плавниковыми трубами в полностью газоплотном сварном исполнении. Котлы финского производства эксплуатируются на заводе с 1981 года.Кучное выщелачивание — процедура, проводимая на специально подготовленной искусственной или естественной площадке с непроницаемым основанием путём орошения штабеля (кучи) материала раствором реагента (реагентов).Эта технология получила широкое распространение в США, Чили, Канаде и других странах и имеет ряд преимуществ: быстрая окупаемость, простота конструкций, низкие энерго– и водозатраты, экологичность, позволяет вовлекать в эксплуатацию нетрадиционное сырьё — бедные и забалансовые руды. Технология используется при переработке лежалого пирротинового концентрата, медистых руд, рудам, представленным сульфидами от 20 до 70%.

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