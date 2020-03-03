[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Общество

25 марта — Всероссийский день работника культуры

От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!

Во все времена культуре уделялось особое внимание. Люди всегда тянулись к прекрасному — с удовольствием писали и сочиняли музыку и стихи, ходили в театры и устраивали творческие вечера. Даже самые сухие циники никогда не были чужды искусству. Работники культуры Норильска с успехом продолжают следовать заветам предков: просвещать и радовать. Иногда вам приходится действовать в условиях ограниченных возможностей: не так просто бывает съездить в другой город, чтобы обменяться опытом с коллегами, посмотреть, как развиваются библиотеки, концертные залы, музеи, школы искусств у наших соседей. Тем не менее вы продолжаете выполнять свою работу на самом высоком уровне и удерживать интерес к культурным мероприятиям не только у норильчан, но и у гостей города. Фестиваль «Северная ягода», карнавал, музейные и библиотечные ночи, международные конкурсы — это лишь малая часть интересных и увлекательных мероприятий, которые вы организовываете. Желаем никогда не останавливаться на достигнутом и продолжать ежегодно радовать горожан новыми проектами. Пусть тяга к творчеству никогда не покидает вас, а в новых ярких идеях никогда не будет недостатка! Счастья, успехов, благополучия! Ринат Ахметчин, глава города Норильска Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов глава города Норильскапредседатель Норильского городского Совета депутатов

На сцене и в жизни День работника культуры в Норильске отмечают в музее и в картинной галерее, в театре и библиотеках, в колледже искусств и музыкальной школе, в центрах культуры и творческих объединениях, в хореографических студиях и художественных школах, в кинотеатрах и в управлении по делам культуры и искусства и во многих других точках нашего города. Предшественник современного управления по делам культуры и искусства — отдел культуры — был образован 26 октября 1953 года на первой сессии Норильского горсовета. Заведующей отделом была назначена Наталья Карпова. В 1992 году отдел был реорганизован в управление. Но, безусловно, «очаги культуры» у нас появились гораздо раньше. Уже в ноябре 1936 года начала работать первая кинопередвижка. В 1939–м в Норильске был основан музей, в том же году в Клубе шахтёров появился стационарный кинозал, рассчитанный на 400 мест. 1 ноября 1942 года открылось первое полноценное учреждение культуры — Дом инженерно–технических работников — знаменитый ДИТР. На его сцене шли спектакли Норильского драмтеатра, здесь работали кинопередвижка и библиотека, собирались самодеятельные кружки, в зале проходили все заседания и конференции, концерты и церемонии награждения. Впоследствии ДИТР утратил статус главной культурной площадки, ими становились здания в Горстрое — музучилище, ДК, драмтеатр, ГЦК... Но традиции живы до сих пор. «Заполярка» присоединяется к поздравлениям с профессиональным праздником всех работников культуры!

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Во все времена культуре уделялось особое внимание. Люди всегда тянулись к прекрасному — с удовольствием писали и сочиняли музыку и стихи, ходили в театры и устраивали творческие вечера. Даже самые сухие циники никогда не были чужды искусству.Работники культуры Норильска с успехом продолжают следовать заветам предков: просвещать и радовать. Иногда вам приходится действовать в условиях ограниченных возможностей: не так просто бывает съездить в другой город, чтобы обменяться опытом с коллегами, посмотреть, как развиваются библиотеки, концертные залы, музеи, школы искусств у наших соседей. Тем не менее вы продолжаете выполнять свою работу на самом высоком уровне и удерживать интерес к культурным мероприятиям не только у норильчан, но и у гостей города. Фестиваль «Северная ягода», карнавал, музейные и библиотечные ночи, международные конкурсы — это лишь малая часть интересных и увлекательных мероприятий, которые вы организовываете.Желаем никогда не останавливаться на достигнутом и продолжать ежегодно радовать горожан новыми проектами. Пусть тяга к творчеству никогда не покидает вас, а в новых ярких идеях никогда не будет недостатка!Счастья, успехов, благополучия!

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