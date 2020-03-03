[Индекс номера 21 (20.03.2020)]

 Общество 
25 марта — Всероссийский день работника культуры

От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!
Во все времена культуре уделялось особое внимание. Люди всегда тянулись к прекрасному — с удовольствием писали и сочиняли музыку и стихи, ходили в театры и устраивали творческие вечера. Даже самые сухие циники никогда не были чужды искусству.
Работники культуры Норильска с успехом продолжают следовать заветам предков: просвещать и радовать. Иногда вам приходится действовать в условиях ограниченных возможностей: не так просто бывает съездить в другой город, чтобы обменяться опытом с коллегами, посмотреть, как развиваются библиотеки, концертные залы, музеи, школы искусств у наших соседей. Тем не менее вы продолжаете выполнять свою работу на самом высоком уровне и удерживать интерес к культурным мероприятиям не только у норильчан, но и у гостей города. Фестиваль «Северная ягода», карнавал, музейные и библиотечные ночи, международные конкурсы — это лишь малая часть интересных и увлекательных мероприятий, которые вы организовываете.
Желаем никогда не останавливаться на достигнутом и продолжать ежегодно радовать горожан новыми проектами. Пусть тяга к творчеству никогда не покидает вас, а в новых ярких идеях никогда не будет недостатка!
Счастья, успехов, благополучия!
Ринат Ахметчин,
глава города Норильска
Александр Пестряков,
председатель Норильского городского Совета депутатов

На сцене и в жизни
День работника культуры в Норильске отмечают в музее и в картинной галерее, в театре и библиотеках, в колледже искусств и музыкальной школе, в центрах культуры и творческих объединениях, в хореографических студиях и художественных школах, в кинотеатрах и в управлении по делам культуры и искусства и во многих других точках нашего города.
Предшественник современного управления по делам культуры и искусства — отдел культуры — был образован 26 октября 1953 года на первой сессии Норильского горсовета. Заведующей отделом была назначена Наталья Карпова. В 1992 году отдел был реорганизован в управление.
Но, безусловно, «очаги культуры» у нас появились гораздо раньше. Уже в ноябре 1936 года начала работать первая кинопередвижка. В 1939–м в Норильске был основан музей, в том же году в Клубе шахтёров появился стационарный кинозал, рассчитанный на 400 мест. 1 ноября 1942 года открылось первое полноценное учреждение культуры — Дом инженерно–технических работников — знаменитый ДИТР. На его сцене шли спектакли Норильского драмтеатра, здесь работали кинопередвижка и библиотека, собирались самодеятельные кружки, в зале проходили все заседания и конференции, концерты и церемонии награждения. Впоследствии ДИТР утратил статус главной культурной площадки, ими становились здания в Горстрое — музучилище, ДК, драмтеатр, ГЦК... Но традиции живы до сих пор. «Заполярка» присоединяется к поздравлениям с профессиональным праздником всех работников культуры!

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