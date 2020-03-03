[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Конкурс

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Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников — в числе победителей конкурса «Северный Медиа–Ас–2020».

Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников В VI Всероссийском фестивале прессы приняли участие более 20 журналистов из Мурманской, Архангельской областей и Красноярского края, представившие более 30 творческих работ на военную тему. Дениса Кожевникова пригласили принять участие в «Северном Медиа–Асе» после того, как он в качестве корреспондента и фотографа отработал на учениях Северного флота, которые проходили на Таймыре в конце лета 2019 года. — Я отправил на конкурс два материала: о высадке десанта Северного флота в Дудинке и об учениях под Норильском — в категорию «Сила слова» для региональных СМИ. 23 февраля мне позвонили из оргкомитета и попросили мой портрет и автобиографию. А информация о том, что я попал в число победителей, стала для меня полной неожиданностью, — делится Денис Кожевников. Поскольку 2020 год в России проходит под эгидой 75– летия Великой Победы, а церемонию награждения подгадали к Дню моряка–подводника, который празднуется 19 марта, мероприятие было решено провести на легендарной подводной лодке — краснознамённой К–21. Сегодня она — филиал Военно–морского музея Северного флота. Вручая призы журналистам, вице–адмирал Александр Моисеев отметил их большую роль в формировании положительного имиджа Северного флота, что помогает решению воинами–североморцами боевых и повседневных задач, вселяет уверенность в собственных силах и вдохновляет на новые свершения.

Николай Кондрашов Фото Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В VI Всероссийском фестивале прессы приняли участие более 20 журналистов из Мурманской, Архангельской областей и Красноярского края, представившие более 30 творческих работ на военную тему.Дениса Кожевникова пригласили принять участие в «Северном Медиа–Асе» после того, как он в качестве корреспондента и фотографа отработал на учениях Северного флота, которые проходили на Таймыре в конце лета 2019 года.— Я отправил на конкурс два материала: о высадке десанта Северного флота в Дудинке и об учениях под Норильском — в категорию «Сила слова» для региональных СМИ. 23 февраля мне позвонили из оргкомитета и попросили мой портрет и автобиографию. А информация о том, что я попал в число победителей, стала для меня полной неожиданностью, — делится Денис Кожевников.Поскольку 2020 год в России проходит под эгидой 75– летия Великой Победы, а церемонию награждения подгадали к Дню моряка–подводника, который празднуется 19 марта, мероприятие было решено провести на легендарной подводной лодке — краснознамённой К–21. Сегодня она — филиал Военно–морского музея Северного флота.Вручая призы журналистам, вице–адмирал Александр Моисеев отметил их большую роль в формировании положительного имиджа Северного флота, что помогает решению воинами–североморцами боевых и повседневных задач, вселяет уверенность в собственных силах и вдохновляет на новые свершения.

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