[Индекс номера 21 (20.03.2020)]

 Забота и почёт 
Стойкая Солдатова

Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой 13 марта исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.
Ринат Ахметчин: «Как живёте–можете, Евдокия Сергеевна?»
Ринат Ахметчин зачитал письмо от Владимира Путина, адресованное Евдокии Сергеевне: «Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени, самоотверженно восстанавливали страну из руин и всегда чувствуете сопричастность к судьбе Отечества, великую любовь к Родине, ответственность за её настоящее и будущее. Желаю Вам здоровья, бодрости духа и благополучия».
Градоначальник от имени всех норильчан и от себя лично по-благодарил юбиляршу за вклад в развитие России и Норильска, пожелал всего самого наилучшего и вручил ей стильный букет из фрезий. Евдокия Сергеевна оценила такое внимание и призналась, что цветы очень любит. Сказала, что раньше выращивала такую роскошную герань — от желающих взять отросточек отбоя не было. Сейчас на цветоводство сил уже нет, и когда она получает в подарок букет, это всегда приятно.
Розами именинницу одарил председатель Совета ветеранов войны и труда Валерий Шабурин. Порадовал именинницу и сюрприз от управления социальной политики — тёплое одеяло, которое преподнесла директор учреждения Светлана Бабурина: «Пригодится, что–то мёрзнуть я стала».
– Что у вас хорошего, что не очень? — поинтересовался Ринат Ахметчин.
– Жизнь я прожила достойную, и сейчас хорошо всё, только ноги–руки хуже слушаются, — ответила хозяйка.
О жизни своей Евдокия Сергеевна рассказала охотно:
– Родилась я в Алтайском крае, в селе Шарчино. Мама умерла, когда мне пять лет исполнилось. От мачехи любви–ласки не видела, а отец работал всё время — он был отличным сапожником. Война началась — папу сразу же на фронт забрали. Ох и долго бежали мы за машиной, которая его увозила, и рыдали навзрыд, никак успокоиться не могли... Домой отец не вернулся. Знаем, что был ранен, отправлен в госпиталь в Ленинград, там лечился и вроде как сапоги бойцам ремонтировал, а потом опять пошёл на передовую. И что там с ним стало, неизвестно — ни на одном сайте данных о нём нет, внуки его активно ищут.
В деревне нашей в войну жили только немощные старики и дети, на фронт ведь и женщины ушли. И все колхозные работы легли на детские плечи. Особо тяжело мне уход за свиньями давался, но мы не роптали, понимали: на нас вся надежда.
В Норильске я с 1953 года. Приехала к сестре, которая была сослана сюда за невыработку трудодней. Думала погостить и вернуться в Томск — мне на мукомольном заводе, где работала, отпуск дали. Но парень, которого сестра с мужем прислали к теплоходу встретить меня здесь, он другом их семьи был, мной заинтересовался. И мне он приглянулся. Поэтому я осталась на Севере, мы поженились.
Я же ещё и вдова участника Великой Отечественной войны. Иван на восемь лет меня старше был. Воевал. В плен попал, а после — в Норильск. Почти сорок лет мы с ним прожили в мире и согласии. Пятерых детей родили, правда, двое из них умерли в младенчестве. Трое сыновей долго прожили. Но я всех пережила. Пять внуков у меня, правнук в Питере.
И звание ветерана труда России мне не просто так присвоили. 36 лет проработала на железной дороге Норильск — Дудинка. Сначала строила её, поэтому, кстати, ноги–руки и болят — то шпала упадёт, то рельс, думаю, к инвалидности последствия травм и привели. Обходчицей путей была, потом контролёром в электричке. Были мысли из Норильска уехать, но мимолётные — куда, зачем? В отпуск съездишь — на родину, в Сочи, в Ессентуки, здесь отдохнёшь в профилактории, и снова на работу. С удовольствием. У меня в трудовой книжке о месте работы две записи всего: мукомольный завод и норильская железная дорога.
Руководство комбината и железной дороги меня не забывает — три года назад даже большой плазменный телевизор подарили. Управление соцполитики регулярно материальную помощь оказывает, каждый месяц бесплатные продуктовые наборы даёт. В общем, грех жаловаться.
Когда я очень сильно расхворалась и не смогла, как прежде, жить одна, меня приняли в Комплексном центре социального обслуживания. Совсем немного там прожила — четыре месяца. Внучка Лена забрала к себе — как это, говорит, бабушка, ты на попечении жить будешь, если у тебя родные есть... Живём мы с ней и её мужем очень дружно.
Я переживаю, конечно, что обузой для них стала, но они говорят, что я им не в тягость. Когда они на работе, я телевизор смотрю, по сотовому с сестрой и подругой — своими ровесницами — разговариваю. Жаль, вязать не могу — очень мне этого не хватает. Одной дома не скучно — кот развлекает: унюхает валерьянку, которую я иногда пью, ластится ко мне, мурчит.
Секрет долголетия? Да нет никакого секрета: живи спокойно и радуйся всему, что в твоей жизни происходит, не злись ни на кого, и проживёшь долго и счастливо.

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
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