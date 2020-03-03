[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Интервью

Небо. Самолёт. Девушка

Наша героиня Ирина Сергиенко, работает вторым пилотом в авиакомпании NordStar, за штурвалом 11 лет. Она считает, что женщина не сможет управлять воздушным транспортом только в одном случае — если она не любит небо.

• Окончила академию гражданской авиации в Санкт–Петербурге по специальности «Лётная эксплуатация воздушных судов». • Первое время пилотировала самолёт Ан–2, сейчас — воздушное судно ATR 42–500. Обучалась в Праге, лётную программу отрабатывала в Вене, на лучших тренажёрах. • Работает во втором лётном отряде красноярской эскадрильи. Выполняет транспортные полёты преимущественно по северным направлениям. Первый рейс в Норильск совершила в 2017 году. • Норильский аэропорт считается одним из сложнейших в мире. Допуск к самостоятельным полётам пилотам дают только после дополнительной подготовки.

— Ирина, почему вы решили стать пилотом? — Мой путь в профессию был долгим. Я окончила языковую школу и собиралась дальше изучать иностранные языки. Но родителям было сложно оплатить обучение, и они предложили подыскать такую специальность, где я вскоре смогу зарабатывать сама. Я подала документы в авиационное училище на бортпроводника. В это время, думаю, и зародилась моя любовь к небу. Проработав девять лет, я ушла в декрет, а спустя некоторое время у меня появилась возможность отучиться на пилота. Я считала пилотов едва ли не богами: они так много знают! И до сих пор с огромным уважением отношусь к коллегам, они все большие умницы. Я окончила питерскую академию по специальности «Лётная эксплуатация воздушных судов». Всегда считала, что важно вкладываться в своё образование и трудиться — иначе ничего не выйдет. А после выпуска начала работать на самолёте Ан–2, считала это пределом своих мечтаний. Всё–таки профессия пилота в нашей стране действительно почти полностью мужская. Хотя мировой тренд постепенно склоняется в сторону женщин: в Европе уже 30% пилотов — дамы. Самолёты АТR 42-500 выполняли рейсы в Норильск во время реконструкции ВПП с мая 2016-го по октябрь 2017 года Позднее на авиационном празднике я встретила знакомого пилота, тогда командира Ту–154, а ныне лётного директора авиакомпании NordStar, который знал меня ещё бортпроводницей. Мы очень обрадовались встрече, разговорились. Я рассказала, что стала пилотом. Он предложил отправить резюме в NordStar и принять участие в отборе кандидатов для переобучения на французский самолёт ATR 42–500. Я отправила бумаги и... прошла! Думаю, решающую роль сыграло знание английского. Ведь на нём изложена вся техническая документация иностранных воздушных судов. Это был буквально джекпот! Я вновь отправилась на обучение — теперь уже в Прагу: лётную программу мы отрабатывали в Вене на лучших тренажёрах. Меня, кстати, друзья расспрашивали: как тебе Чехия, Австрия? А я за сорок дней только один раз выбралась посмотреть город — таким плотным был учебный процесс. А по прибытии из Европы меня ждала ещё и долгая программа ввода в строй в качестве второго пилота. Необходимо было совместить теоретию с практикой: научиться пилотировать самолёт в сложных сибирских условиях, изучить аэродромы, на которые приходится садиться, отработать технологию взаимодействия с командиром в кабине и ведения радиосвязи, научиться вести штурманское и коммерческое сопровождение рейса и многое–многое другое, что со стороны не видно, но без чего выполнить полёт невозможно. И лишь завершив эту программу, я смогла самостоятельно работать вторым пилотом. Спасибо моим коллегам за то, что помогли обрести призвание. Думаю, у меня получилось стать надёжным помощником командира. Эта модель отлично подходит для ближнемагистральных перелётов — Есть ли рабочие моменты, связанные с тем, что пилотирование в нашей стране — пока мужская профессия? — Когда я только пришла, у некоторых было осторожное отношение: «Ирина, к вам как можно обращаться — как к пилоту или как к женщине?» Коллектив у нас небольшой, и притирка по первому времени была. Мне пришлось завоевывать уважение коллег. Все они — мужчины, а мне хотелось доказать, что я среди них не за красивые глаза. Сегодня я себя очень комфортно ощущаю в этой среде и точно знаю: работа в мужском коллективе — одно удовольствие. Причём, я не единственная женщина–пилот. В нашей компании в первом лётном отряде в Москве есть командир Boeing 737 Татьяна Рыманова, я на неё равняюсь. Помню первую встречу с ней: она входит в штурманскую, а я недавно устроилась, робею. Татьяна спрашивает: «Кто такая?» Я встала по стойке смирно, представилась. Честно говоря, струхнула. А она мне потом на ухо шепнула: «Будут мужики обижать, мне скажи». Было крайне приятно, что Татьяна сразу восприняла меня как свою. — По каким направлениям вы сегодня летаете? — Как говорил мой инструктор, «летают только мухи, а пилоты пилотируют либо выполняют полёт» (улыбается). Сегодня я работаю во втором лётном отряде в Красноярске. Наша эскадрилья задействована на северных направлениях. Чем интересны здешние аэропорты, так это тем, что у них короткие и часто узкие взлётно–посадочные полосы. Бывают порты с одним курсом посадки. То есть какой бы ветер ни был, выбора, с какой стороны заходить на посадку, у тебя нет. Выполнять взлёт или посадку при попутном ветре, да еще на полосу ограниченных размеров — дело очень сложное. Здесь необходима и филигранная техника пилотирования, и точный расчёт, и повышенное внимание, и, конечно же, опыт. Не зря пилоты, работавшие на северах, высоко ценятся как истинные профи. — Ирина, вы уже несколько лет летаете в Норильск. Каковы особенности нашего города с профессиональной точки зрения? — В Норильск я впервые попала в 2017–м. Тогда на реконструкцию закрылся значительный участок ВПП, а самолёты типа Boeing 737 не могли садиться на укороченную полосу. Их место заняла малая авиация. И мне довелось прочувствовать местные климатические условия. Таймыр собирает циклоны, пришедшие из Атлантики, Скандинавии, и всей своей мощью они оседают именно тут. Аэропорт Норильска коварен ввиду резкой смены метеообстановки: только бывалые пилоты могут увидеть и вклиниться в «окно». А летом здесь либо туманы, либо боковой ветер, что осложняет взлёт и посадку, а порой и вовсе делает их невозможными. Ваш аэропорт по праву считается одним из сложнейших в мире, и пилотам требуется дополнительная проработка навыков посадки и взлёта на тренажёрах. Только после этого даётся допуск к самостоятельным полётам. — Как вы оцените состояние полосы до и после ремонта? — В буквальном смысле небо и земля! Полоса гладкая, международный уровень! Как говорит наш лётный директор, теперь можно «бархатно притереть» самолёт к полосе. Спасибо строителям за это. — Какие качества нужны человеку, выбравшему путь пилота? — Чтобы стать пилотом, надо уметь брать ответственность на себя. Дисциплина, жёсткость характера, быстрая реакция и умение принимать решения особенно важны, если вы хотите стать командиром экипажа. Плюс физическая форма. Только при наличии всех этих качеств можно продолжать обучение со второго пилота на командира. Но командирами становятся не все, поскольку многие не готовы к колоссальной нагрузке, которая присуща этой должности. Я вот пока тоже нарабатываю нужный опыт. Пилотирование требует максимальной самоотдачи и трудолюбия. И постоянного обучения. Но это очень интересная специальность. А на данный момент она ещё и хорошо оплачивается. Ещё я считаю, что она одна из самых красивых. Когда набираешь высоту и пробиваешься сквозь облачность, открывается такой вид! Солнце, небо, и никого вокруг. Нет ненужных мыслей, земных забот. Только ты и самолёт. Сейчас в нашем аэропорту можно «бархатно притереть» самолёт к полосе — Что вы скажете своему ребёнку, если он однажды решит стать пилотом? — У нас с дочерью был подобный разговор. Готова ли она к такому образу жизни? Я не увидела особенного желания с её стороны. К тому же она понимает: ей пришлось бы сложно, поскольку важно обладать достаточно твёрдым характером. Я в её возрасте тоже такой не была, наверное, со временем закалилась. Так что моя дочь всё обдумала, поступила на факультет международных отношений в Сибирский федеральный университет и счастлива. А я счастлива за неё.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА, из архива Ирины СЕРГИЕНКО и из открытых источников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Мой путь в профессию был долгим. Я окончила языковую школу и собиралась дальше изучать иностранные языки. Но родителям было сложно оплатить обучение, и они предложили подыскать такую специальность, где я вскоре смогу зарабатывать сама. Я подала документы в авиационное училище на бортпроводника. В это время, думаю, и зародилась моя любовь к небу.Проработав девять лет, я ушла в декрет, а спустя некоторое время у меня появилась возможность отучиться на пилота. Я считала пилотов едва ли не богами: они так много знают! И до сих пор с огромным уважением отношусь к коллегам, они все большие умницы.Я окончила питерскую академию по специальности «Лётная эксплуатация воздушных судов». Всегда считала, что важно вкладываться в своё образование и трудиться — иначе ничего не выйдет. А после выпуска начала работать на самолёте Ан–2, считала это пределом своих мечтаний. Всё–таки профессия пилота в нашей стране действительно почти полностью мужская. Хотя мировой тренд постепенно склоняется в сторону женщин: в Европе уже 30% пилотов — дамы.Позднее на авиационном празднике я встретила знакомого пилота, тогда командира Ту–154, а ныне лётного директора авиакомпании NordStar, который знал меня ещё бортпроводницей. Мы очень обрадовались встрече, разговорились. Я рассказала, что стала пилотом. Он предложил отправить резюме в NordStar и принять участие в отборе кандидатов для переобучения на французский самолёт ATR 42–500. Я отправила бумаги и... прошла! Думаю, решающую роль сыграло знание английского. Ведь на нём изложена вся техническая документация иностранных воздушных судов.Это был буквально джекпот! Я вновь отправилась на обучение — теперь уже в Прагу: лётную программу мы отрабатывали в Вене на лучших тренажёрах. Меня, кстати, друзья расспрашивали: как тебе Чехия, Австрия? А я за сорок дней только один раз выбралась посмотреть город — таким плотным был учебный процесс. А по прибытии из Европы меня ждала ещё и долгая программа ввода в строй в качестве второго пилота. Необходимо было совместить теоретию с практикой: научиться пилотировать самолёт в сложных сибирских условиях, изучить аэродромы, на которые приходится садиться, отработать технологию взаимодействия с командиром в кабине и ведения радиосвязи, научиться вести штурманское и коммерческое сопровождение рейса и многое–многое другое, что со стороны не видно, но без чего выполнить полёт невозможно. И лишь завершив эту программу, я смогла самостоятельно работать вторым пилотом. Спасибо моим коллегам за то, что помогли обрести призвание. Думаю, у меня получилось стать надёжным помощником командира.— Когда я только пришла, у некоторых было осторожное отношение: «Ирина, к вам как можно обращаться — как к пилоту или как к женщине?» Коллектив у нас небольшой, и притирка по первому времени была. Мне пришлось завоевывать уважение коллег. Все они — мужчины, а мне хотелось доказать, что я среди них не за красивые глаза. Сегодня я себя очень комфортно ощущаю в этой среде и точно знаю: работа в мужском коллективе — одно удовольствие. Причём, я не единственная женщина–пилот. В нашей компании в первом лётном отряде в Москве есть командир Boeing 737 Татьяна Рыманова, я на неё равняюсь. Помню первую встречу с ней: она входит в штурманскую, а я недавно устроилась, робею. Татьяна спрашивает: «Кто такая?» Я встала по стойке смирно, представилась. Честно говоря, струхнула. А она мне потом на ухо шепнула: «Будут мужики обижать, мне скажи». Было крайне приятно, что Татьяна сразу восприняла меня как свою.— Как говорил мой инструктор, «летают только мухи, а пилоты пилотируют либо выполняют полёт» (улыбается). Сегодня я работаю во втором лётном отряде в Красноярске. Наша эскадрилья задействована на северных направлениях. Чем интересны здешние аэропорты, так это тем, что у них короткие и часто узкие взлётно–посадочные полосы. Бывают порты с одним курсом посадки. То есть какой бы ветер ни был, выбора, с какой стороны заходить на посадку, у тебя нет. Выполнять взлёт или посадку при попутном ветре, да еще на полосу ограниченных размеров — дело очень сложное. Здесь необходима и филигранная техника пилотирования, и точный расчёт, и повышенное внимание, и, конечно же, опыт. Не зря пилоты, работавшие на северах, высоко ценятся как истинные профи.— В Норильск я впервые попала в 2017–м. Тогда на реконструкцию закрылся значительный участок ВПП, а самолёты типа Boeing 737 не могли садиться на укороченную полосу. Их место заняла малая авиация. И мне довелось прочувствовать местные климатические условия. Таймыр собирает циклоны, пришедшие из Атлантики, Скандинавии, и всей своей мощью они оседают именно тут. Аэропорт Норильска коварен ввиду резкой смены метеообстановки: только бывалые пилоты могут увидеть и вклиниться в «окно». А летом здесь либо туманы, либо боковой ветер, что осложняет взлёт и посадку, а порой и вовсе делает их невозможными. Вашаэропорт по праву считается одним из сложнейших в мире, и пилотам требуется дополнительная проработка навыков посадки и взлёта на тренажёрах. Только после этого даётся допуск к самостоятельным полётам.— В буквальном смысле небо и земля! Полоса гладкая, международный уровень! Как говорит наш лётный директор, теперь можно «бархатно притереть» самолёт к полосе. Спасибо строителям за это.— Чтобы стать пилотом, надо уметь брать ответственность на себя. Дисциплина, жёсткость характера, быстрая реакция и умение принимать решения особенно важны, если вы хотите стать командиром экипажа. Плюс физическая форма. Только при наличии всех этих качеств можно продолжать обучение со второго пилота на командира. Но командирами становятся не все, поскольку многие не готовы к колоссальной нагрузке, которая присуща этой должности. Я вот пока тоже нарабатываю нужный опыт.Пилотирование требует максимальной самоотдачи и трудолюбия. И постоянного обучения. Но это очень интересная специальность. А на данный момент она ещё и хорошо оплачивается. Ещё я считаю, что она одна из самых красивых. Когда набираешь высоту и пробиваешься сквозь облачность, открывается такой вид! Солнце, небо, и никого вокруг. Нет ненужных мыслей, земных забот. Только ты и самолёт.— У нас с дочерью был подобный разговор. Готова ли она к такому образу жизни? Я не увидела особенного желания с её стороны. К тому же она понимает: ей пришлось бы сложно, поскольку важно обладать достаточно твёрдым характером. Я в её возрасте тоже такой не была, наверное, со временем закалилась. Так что моя дочь всё обдумала, поступила на факультет международных отношений в Сибирский федеральный университет и счастлива. А я счастлива за неё.

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