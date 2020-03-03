[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



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Чем богаты, тем и рады

Пока российские мужчины поздравляли своих женщин с Международным женским днём, лидеры стран, входящих в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении объёмов добычи нефти. В итоге нас всех ждал не только дополнительный выходной, но и рекордный обвал рубля. Все СМИ трубят о новом мировом экономическом кризисе. Сегодня «Заполярка» разбиралась, что произошло и как дальше жить.









Откуда ноги растут? РИА «Новости» пишет, что в ноябре 2019-го Международный валютный фонд сообщил об очередном рекорде глобального долга — 188 триллионов долларов. Это 230% стоимости всех товаров и услуг на планете. Притом что неустойчивой экономика считается уже при долге, превышающем 80% ВВП. Как предупреждают эксперты фонда, рекордные долги могут обернуться тем, что следующий экономический кризис станет самым разрушительным в истории. По оценкам МВФ, долговая нагрузка развитых экономик достигла пика со времен Второй мировой войны. Большую угрозу для мировой экономики представляет долг США почти в 70 триллионов долларов, из которых 22 триллиона (106% ВВП) приходятся на государственные займы. По подсчётам экономистов, к 2028 году только на выплату процентов Соединенные Штаты будут тратить пятую часть госбюджета. Ситуацию осложняет то, что почти 40% государственного долга США принадлежит иностранным инвесторам, теряющим доверие к американским активам. В Пекине всё чаще заявляют, что рассматривают госдолг США как рискованный актив, и последовательно снижают объём долларовых резервов в пользу японской иены и южнокорейской воны. Также агентство сообщает, что одним из самых верных индикаторов приближающегося кризиса эксперты считают падение продаж суперъяхт. Богачи покупают большие и дорогие суда, когда уверены в хороших перспективах мировой экономики. Но в прошлом году в мире было продано 102 суперъяхты а в 2018–м — 199.









Только спокойствие Русская служба BBC приводит оптимистичный сценарий развития ситуации, связанный с мировым финансовым кризисом. 11 марта президент России Владимир Путин провёл встречу с инвесторами, на которой заявил, что ЦБ и правительство обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы сохранить устойчивость экономики. По его словам, есть все шансы, что все отрасли производства выйдут из сложившейся ситуации окрепшими. При этом он отметил: приоритет для правительства — не допустить, чтобы негативные по-следствия почувствовали россияне. Более подробно падение рынков не обсуждалось, рассказали Би–би–си участники встречи. Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь заявил, что Россия подготовлена к нынешней нестабильной ситуации в мире лучше многих других нефтезависимых стран, а российское правительство готово выполнить задачи, поставленные президентом, без каких–либо уточнений бюджета.







Жёстко стелет Менее радужные перспективы вырисовываются на страницах «Московского комсомольца». В ближайшие год–два планетарного финансового коллапса едва ли удастся избежать, считает доктор экономических наук Игорь Николаев. Если посмотреть на фондовый рынок США, на отношение общей капитализации к ВВП, эти показатели сегодня примерно на том же уровне, что в 2008 году. Что касается России, её положение усугубляется рядом факторов, которых 11 лет назад страна не знала. При этом неизменной остаётся неэффективная структура российской экономики. Нынешние нефте– и газопроводы представляются эксперту неким шатким скелетом устаревшей модели. Чтобы их чем–то заполнять, надо постоянно разрабатывать новые, все более труднодоступные месторождения, тратить колоссальные деньги, брать для этого новые кредиты. Но что дальше с этими трубами делать? Конечно, сегодня национальная валюта не так сильно реагирует на колебания на топливном рынке, как раньше, но если цена на нефть надолго упадёт ниже $40, рубль уже ничто не спасёт. И если мы войдём в рецессию, то застрянем там надолго. Не стоит переоценивать такие факторы, как низкий госдолг (около 16 трлн рублей) и крупные золотовалютные резервы РФ ($532,6 млрд). «Да, хорошо, что эта «соломка» есть. Но, чтобы поддер-жать национальную финансовую систему, Центробанку вновь придётся распродавать валюту в больших количествах. А людей ждут задержки и замораживание зарплат, массовые увольнения, взрывной рост потребительских цен», — предупреждает Игорь Николаев.







А нам всё равно Между тем россияне, похоже, отвыкли следить за курсами валют, считают в «Российской газете». По оценкам фонда «Общественное мнение», 28% граждан России вообще не замечают влияния колебания курса рубля на их жизнь. При этом 36% считают рубль сильным, а 21% — слабым. В то же время курс рубля по отношению к доллару и евро всё равно оказывает непосредственное влияние на нашу с вами жизнь. Прежде всего это касается ежедневных походов в магазин. Доля импортной рыбы — порядка 20%, доля импортных овощей и фруктов — около 10–20%, импортной обуви — в пределах 70%, а высокотехнологичная продукция сплошь иностранного производства. Соответственно на её итоговую цену, так или иначе, оказывает влияние курс рубля. Пусть в отложенном, среднегодовом виде, но оказывает.

Свой взгляд Надежда Петрова, корреспондент «Заполярной Правды» О мировом кризисе я узнала от мужа. 10 марта он прислал картинку с подписью: «Мы покупали тюльпаны, а надо было доллары»... А чем бы конкретно нам это помогло? В нашей многодетной семье из валютных накоплений — лишь одна купюра в 100 долларов, которые мы по какой–то случайности не потратили во время нашей единственной заграничной поездки на заре отношений, почти девять лет назад. Она стала для нас своего рода амулетом, вроде связанных красной ниткой китайских монеток, которые эзотерики советуют носить в кошельке для привлечения богатства. Вот такие мы финансово образованные люди. Готовя материал, я пыталась найти хоть сколько–нибудь дельные советы по выживанию для простых смертных, без инвестиций в ценные бумаги и валютных вкладов. И единственный совет, который я нашла, сводится к тому, чтобы в очередной раз затянуть пояса потуже. Дескать, мы сами виноваты: тратим не по средствам, живём в кредит... И я даже готова с этим утверждением согласиться. Вот только в конце марта у моего сына первый юбилей — пять лет. И все его товарищи, у которых день рождения пришёлся на докризисную пору, отмечали его в развлекательных центрах. С авторскими тортиками, гелиевыми шариками и одноразовой посудой, купленной втридорога из–за мордашки популярного мультяшного героя. Мой сын на эти гулянья был приглашён, видел воочию всё великолепие и теперь с надеждой смотрит на любимых родителей: если не аниматор с мыльными пузырями, то хотя бы два часа на батутах с товарищами. Мы узнавали: эти два часа развлечений обойдутся нам примерно в 10 000 рублей. Плюс тортик, не авторский, из магазина. И подарок. Мы ещё надеемся, что сын не обратит внимание на отсутствие разноцветных шариков и мультяшных тарелочек. Эх, придётся отложить покупку ценных бумаг лет этак на 10–15. Ведь первый юбилей бывает один раз в жизни. Каждый житель нашей страны понимает, что при словах «кризис», «падение рубля» и тому подобное в первую очередь стоит ждать роста цен. Вообще у нас всегда надо ждать роста цен. Я что–то не припомню, чтобы наши аналитики когда–то объявили: «Вот теперь–то, ребятки, развязывайте пояса и купите банку икры, которую откроете под пальмой на Гоа». А когда пахнет кризисом, поддаёшься всеобщей панике и начинаешь лихорадочно соображать. Вот сейчас, пока не взлетели цены, вроде бы надо пойти и купить варочную панель. А то на старой из трёх конфорок одна не работает, а если одновременно включить две оставшиеся, обязательно выбьет пробки. В конечном итоге пойдёшь, перекрестишь кухонную боевую подругу, пожелаешь ей долгих лет, а деньги отложишь на лапшу быстрого приготовления. Чайник вроде бодрячком ещё, замены не требует. Хотя есть набор рекомендаций, благодаря которым, по мнению экспертов, можно неплохо сэкономить. Жаль, у нас на северах только самые отчаянные имеют огород, который «должен прокормить». У меня вот, например, три куста клубники на подоконнике, но зиму они пережили неважно, да и прошлым летом витаминов с них было не много. Однозначно хороший совет — ходить в супермаркет без детей, со списком необходимых покупок и на сытый желудок. Доказано на личном опыте – так на кассе оставляешь меньше кровно заработанных. Что касается сиюминутных «хотелок», у меня есть правило: переспать с этой мыслью хотя бы ночь. Если на следующий день ты всё так же убеждена, что без этой пары туфель жить не можешь, купи её с чистой совестью. Хотя бы порадуй окружающих приподнятым на высоту нового каблучка настроением. Если подытожить, лично я не буду пытаться скорректировать свои жизненные планы, исходя из кризисной обстановки. Поскольку чувствую, что так или иначе попаду впросак. Везде солому не подстелешь. По большому счёту не так уж плохо мы живём и выкрутиться сможем. Не впервой.

Надежда Петрова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда РИА «Новости» пишет, что в ноябре 2019-го Международный валютный фонд сообщил об очередном рекорде глобального долга — 188 триллионов долларов. Это 230% стоимости всех товаров и услуг на планете. Притом что неустойчивой экономика считается уже при долге, превышающем 80% ВВП. Как предупреждают эксперты фонда, рекордные долги могут обернуться тем, что следующий экономический кризис станет самым разрушительным в истории. По оценкам МВФ, долговая нагрузка развитых экономик достигла пика со времен Второй мировой войны.Большую угрозу для мировой экономики представляет долг США почти в 70 триллионов долларов, из которых 22 триллиона (106% ВВП) приходятся на государственные займы. По подсчётам экономистов, к 2028 году только на выплату процентов Соединенные Штаты будут тратить пятую часть госбюджета. Ситуацию осложняет то, что почти 40% государственного долга США принадлежит иностранным инвесторам, теряющим доверие к американским активам. В Пекине всё чаще заявляют, что рассматривают госдолг США как рискованный актив, и последовательно снижают объём долларовых резервов в пользу японской иены и южнокорейской воны.Также агентство сообщает, что одним из самых верных индикаторов приближающегося кризиса эксперты считают падение продаж суперъяхт. Богачи покупают большие и дорогие суда, когда уверены в хороших перспективах мировой экономики. Но в прошлом году в мире было продано 102 суперъяхты а в 2018–м — 199.Русская служба BBC приводит оптимистичный сценарий развития ситуации, связанный с мировым финансовым кризисом. 11 марта президент России ВладимирПутин провёл встречу с инвесторами, на которой заявил, что ЦБ и правительство обладают достаточным количеством ресурсов, чтобы сохранить устойчивость экономики. По его словам, есть все шансы, что все отрасли производства выйдут из сложившейся ситуации окрепшими. При этом он отметил: приоритет для правительства — не допустить, чтобы негативные по-следствия почувствовали россияне. Более подробно падение рынков не обсуждалось, рассказали Би–би–си участники встречи.Глава Минфина Антон Силуанов в свою очередь заявил, что Россия подготовлена к нынешней нестабильной ситуации в мире лучше многих других нефтезависимых стран, а российское правительство готово выполнить задачи, поставленные президентом, без каких–либо уточнений бюджета.Менее радужные перспективы вырисовываются на страницах «Московского комсомольца». В ближайшие год–два планетарного финансового коллапса едва ли удастся избежать, считает доктор экономических наук Игорь Николаев. Если посмотреть на фондовый рынок США, на отношение общей капитализации к ВВП, эти показатели сегодня примерно на том же уровне, что в 2008 году. Что касается России, её положение усугубляется рядом факторов, которых 11 лет назад страна не знала. При этом неизменной остаётся неэффективная структура российской экономики. Нынешние нефте– и газопроводы представляются эксперту неким шатким скелетом устаревшей модели. Чтобы их чем–то заполнять, надо постоянно разрабатывать новые, все более труднодоступные месторождения, тратить колоссальные деньги, брать для этого новые кредиты. Но что дальше с этими трубами делать?Конечно, сегодня национальная валюта не так сильно реагирует на колебания на топливном рынке, как раньше, но если цена на нефть надолго упадёт ниже $40, рубль уже ничто не спасёт. И если мы войдём в рецессию, то застрянем там надолго. Не стоит переоценивать такие факторы, как низкий госдолг (около 16 трлн рублей) и крупные золотовалютные резервы РФ ($532,6 млрд). «Да, хорошо, что эта «соломка» есть. Но, чтобы поддер-жать национальную финансовую систему, Центробанку вновь придётся распродавать валюту в больших количествах. А людей ждут задержки и замораживание зарплат, массовые увольнения, взрывной рост потребительских цен», — предупреждает Игорь Николаев.Между тем россияне, похоже, отвыкли следить за курсами валют, считают в «Российской газете». По оценкам фонда «Общественное мнение», 28% граждан России вообще не замечают влияния колебания курса рубля на их жизнь. При этом 36% считают рубль сильным, а 21% — слабым. В то же время курс рубля по отношению к доллару и евро всё равно оказывает непосредственное влияние на нашу с вами жизнь.Прежде всего это касается ежедневных походов в магазин. Доля импортной рыбы — порядка 20%, доля импортных овощей и фруктов — около 10–20%, импортной обуви — в пределах 70%, а высокотехнологичная продукция сплошь иностранного производства. Соответственно на её итоговую цену, так или иначе, оказывает влияние курс рубля. Пусть в отложенном, среднегодовом виде, но оказывает.

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