[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Лидер

Осознанный выбор

Начальник технического отдела ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» Надежда Давыдова — руководитель с большим опытом и заслуженным авторитетом. Это подтверждают награды главы города и руководства «Норильскникельремонта». Помимо этого она ещё и регулярно принимает участие в корпоративных спортивных соревнованиях по плаванию и волейболу.

Надежда Давыдова успешна в карьере и спорте – Надежда Евгеньевна, где вы трудились до того, как стали начальником техотдела? – Я работала на участке по теплоизоляции, а до этого — на участке по обмуровочным работам. Несколько раз исполняла обязанности мастера. Именно там меня заметили. В должности начальника я уже около десяти лет. – Обычно девушки предпочитают гуманитарные направления. Почему вы выбрали техническую специальность? – Тогда особых вариантов не было, на дворе – лихие 90–е. В то время вообще никто не задумывался о профориентации, предпочтениях. Нужно было иметь специальность. К тому же родители тоже работали на комбинате. – Спортом увлекаетесь со школы или начали заниматься уже в осознанном возрасте? – Я в детстве занималась плаванием на любительском уровне. А в волейбол играю лет пять, принимаю участие в соревнованиях. Сейчас с успехом осваиваю новый вид спорта — горные лыжи. Последний раз мы специально ездили в Шерегеш Кемеровской области. До этого практиковались в «Бобровом логе» в Красноярске. – Спорт и профессия — это ипостаси, которые вступают друг с другом в конфликт или же дополняют друг друга? – Ну, конечно, они взаимосвязаны. Если ты успешен в профессии, спорте – то есть и стимул достичь новых высот, покорить новые горизонты. И это помогает держаться в тонусе во всех сферах жизни. – Ваше отношение со спортом серьёзнее, чем у большинства людей, которые ходят в зал по абонементу. Почему? Это любовь всей жизни, страсть? – Это чтобы на диване не лежать (смеется). Это скорее мой осознанный выбор в пользу здоровья и самосовершенствования. В Норильске, во всяком случае мне, особо больше нечем заняться. Спорт помогает скоротать досуг. – Насколько я знаю, компания поддерживает спортсменов в рядах своих сотрудников. – Это чистая правда. Премии за участие, за призовые места. И в плане условий для занятий спортом всё прекрасно. У нас очень много площадок для тренировок на базах производственных структур. В «Норильскавтоматике» такие есть, и на базе моего родного треста организовали прекрасный тренажёрный зал. Было бы желание, а возможности всегда найдутся. Да и наши инструкторы по физической культуре весьма активны, постоянно в массовых рассылках приглашают на тренировки. В общем, для занятий спортом нет никаких препятствий, даже наоборот. – Каково вам в должности начальника технического отдела? Это интересная работа? – Очень интересная! Это прежде всего подготовка рабочих мест и обеспечение безопасного труда. Мы постоянно выезжаем непосредственно на производство, смотрим, оцениваем риски. Исключаем опасные факторы, принимаем технические решения для безопасного ведения работ. – Вы можете сказать, что чувствуете пользу от своего труда? – Я — да. Главное, чтобы окружающие тоже это чувствовали. – Многие после ухода на административные должности сожалеют о том времени, когда они могли работать руками, создавать что-то материальное, ощутимое. У вас нет такого сожаления? – Ни у меня, ни у наших инженеров, я уверена, такого ощущения нет. Мы постоянно на производстве, тесно взаимодействуем и с рабочими, и с начальниками участков, и с мастерами. Можно сказать, что с заводов практически не выходим. Так что драйва и в нашей, на первый взгляд, кабинетной работе хватает с избытком. – В вашей семье вы любовь к спорту прививали? – Конечно! Моя дочь Екатерина сейчас находится на корпоративных соревнованиях по плаванию со стороны ЗСК. До этого она также принимала участие в корпоративных соревнованиях по волейболу, это как Олимпийские игры внутри «Норникеля». – Получается, вы с дочкой в одинаковых видах спорта, но от разных предприятий... Не сталкивались на поле в качестве соперников? – Весь Заполярный филиал делится на две группы: я с командой «Ремонтник–3» вхожу во вторую, ЗСК выступает в первой. Она непосредственно сталкивается с «Ремонтником–1». Но я считаю, что, даже если бы мы сошлись в качестве соперниц, это был бы неплохой опыт. Здоровая честная конкуренция — это прекрасно. – Есть разница в отношении к спорту, физической культуре и собственному здоровью между поколениями? – Молодёжь наша очень заинтересована в здоровом образе жизни. Наблюдая за ней, я вижу, что многие увлечены спортом, а от вредных привычек отказываются. Молодцы!

Надежда Петрова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я работала на участке по теплоизоляции, а до этого — на участке по обмуровочным работам. Несколько раз исполняла обязанности мастера. Именно там меня заметили. В должности начальника я уже около десяти лет.– Тогда особых вариантов не было, на дворе – лихие 90–е. В то время вообще никто не задумывался о профориентации, предпочтениях. Нужно было иметь специальность. К тому же родители тоже работали на комбинате.– Я в детстве занималась плаванием на любительском уровне. А в волейбол играю лет пять, принимаю участие в соревнованиях. Сейчас с успехом осваиваю новый вид спорта — горные лыжи. Последний раз мы специально ездили в Шерегеш Кемеровской области. До этого практиковались в «Бобровом логе» в Красноярске.– Ну, конечно, они взаимосвязаны. Если ты успешен в профессии, спорте – то есть и стимул достичь новых высот, покорить новые горизонты. И это помогает держаться в тонусе во всех сферах жизни.– Это чтобы на диване не лежать (смеется). Это скорее мой осознанный выбор в пользу здоровья и самосовершенствования. В Норильске, во всяком случае мне, особо больше нечем заняться. Спорт помогает скоротать досуг.– Это чистая правда. Премии за участие, за призовые места. И в плане условий для занятий спортом всё прекрасно. У нас очень много площадок для тренировок на базах производственных структур. В «Норильскавтоматике» такие есть, и на базе моего родного треста организовали прекрасный тренажёрный зал. Было бы желание, а возможности всегда найдутся. Да и наши инструкторы по физической культуре весьма активны, постоянно в массовых рассылках приглашают на тренировки. В общем, для занятий спортом нет никаких препятствий, даже наоборот.– Очень интересная! Это прежде всего подготовка рабочих мест и обеспечение безопасного труда. Мы постоянно выезжаем непосредственно на производство, смотрим, оцениваем риски. Исключаем опасные факторы, принимаем технические решения для безопасного ведения работ.– Я — да. Главное, чтобы окружающие тоже это чувствовали.– Ни у меня, ни у наших инженеров, я уверена, такого ощущения нет. Мы постоянно на производстве, тесно взаимодействуем и с рабочими, и с начальниками участков, и с мастерами. Можно сказать, что с заводов практически не выходим. Так что драйва и в нашей, на первый взгляд, кабинетной работе хватает с избытком.– Конечно! Моя дочь Екатерина сейчас находится на корпоративных соревнованиях по плаванию со стороны ЗСК. До этого она также принимала участие в корпоративных соревнованиях по волейболу, это как Олимпийские игры внутри «Норникеля».– Весь Заполярный филиал делится на две группы: я с командой «Ремонтник–3» вхожу во вторую, ЗСК выступает в первой. Она непосредственно сталкивается с «Ремонтником–1». Но я считаю, что, даже если бы мы сошлись в качестве соперниц, это был бы неплохой опыт. Здоровая честная конкуренция — это прекрасно.– Молодёжь наша очень заинтересована в здоровом образе жизни. Наблюдая за ней, я вижу, что многие увлечены спортом, а от вредных привычек отказываются. Молодцы!

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