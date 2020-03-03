[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Профи

Всегда на высоте

Без ремонтника нет производства. Всего 14 человек поддерживают в рабочем состоянии 113 подъёмных механизмов и обеспечивают бесперебойную работу ТОФ.

При внешней похожести кранов ремонтникам каждый раз приходится решать разные задачи Специализированная служба, которая занимается ремонтом подъёмных сооружений на Талнахской обогатительной фабрике, – участок по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подъёмных сооружений ТОФ производственного объединения «Норильскремонт». Здесь трудятся слесари–ремонтники, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электрогазосварщики. Они следят за исправной работой подъёмных устройств, а это 25 мостовых кранов, среди которых четыре новых, с преобразователями частоты, и 88 кран–балок и электроталей. Все краны – отечественной сборки. Грузоподъёмность агрегатов варьируется от 5 до 160 тонн. Для сравнения: вес «Тойоты–Короллы» в среднем составляет около 1,5 тонны. Некоторые краны работают на ТОФ с начала строительства фабрики силами строительного управления «Талнахпромстрой» в 1972–м и в этом году отметили свой 48–й день рождения. А другим — всего несколько лет. Срок эксплуатации подъёмного сооружения — в среднем 20 лет, но за счёт качественного обслуживания и своевременного ремонта этот срок увеличивается в два раза. По словам Геннадия Шнипова, главного специалиста управления охраны труда и промышленной безопасности, для того чтобы поддерживать краны в исправном состоянии, работает целая система, в которой люди понимают друг друга с полуслова, а порой и с полувзгляда. 200 тонн – такую нагрузку при испытаниях должен выдержать механизм, рассчитанный на 160 тонн. – При запуске нового оборудования или после ремонта специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъёмных сооружений, проводятся статические испытания, своеобразный экзамен на прочность, — поясняет Геннадий Шнипов. — Кран нагружают весом, на 25% превышающим его номинальную грузоподъёмность. Механизм, рас- считанный на 160 тонн, должен выдержать нагрузку 200 тонн без разрушений. Если кран испытания выдержал, он продолжает работать на производстве. Если нет, назначается техническая экспертиза, которая покажет, что устройство либо можно восстановить, либо оно подлежит утилизации. Геннадий Шнипов говорит, что испытания — это экзамен не только для техники на прочность, но и на профпригодность для всего персонала, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом. Однако опыт — дело наживное, и найти себя в профессии могут и вчерашние выпускники училищ или курсов повышения квалификации. Денис Стриженко, начальник крановой службы участка № 146 «Норильскремонта», пришёл в крановую службу более 20 лет назад. Профессию электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования выбрал осознанно. Говорит, что работа ремонтника держит в тонусе, заставляет голову работать, так как каждый раз при внешней похожести конструкции кранов приходится решать различные задачи, и как итог — ты видишь плоды своего труда не в перспективе, а здесь и сейчас. – Главное, чтобы было желание, — говорит Денис Стриженко. — Как и крановщики, ремонтники работают на высоте, и очень важно её не бояться. Учитывая масштабы фабрики, без дела никто не сидит. Рабочих рук не хватает как среди машинистов крана, так и среди ремонтников. Чаще всего нам приходится налаживать электрооборудование, которое не выдерживает рабочей нагрузки. Из–за того что основные работы ведутся на высоте, особое внимание при организации ремонтов подъёмных механизмов уделяется технике безопасности. Ещё одна сложность в том, что подъёмные сооружения находятся на разных отметках цеха, располагаясь друг над другом, поэтому крановщик на подъёмном устройстве, стоящем выше по уровню, должен следить за тем, чтобы не повредить кран на нижнем ярусе. От качественно выполненной работы зависит не только личная безопасность, но и жизнь и здоровье многих людей и бесперебойность производственного процесса в целом. Ремонт должен носить предупредительный характер, а не аварийный. Аварийных в идеале существовать вообще не должно. Но предельные температурные колебания, например, могут привести к внезапной поломке оборудования. Все эти проблемы быстро решаются благодаря профессионализму специалистов и ремонтников участка № 146 производственного объединения «Норильскремонт». В общем, работа не для слабых духом.

Наталья Черкашина Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Специализированная служба, которая занимается ремонтом подъёмных сооружений на Талнахской обогатительной фабрике, – участок по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию подъёмных сооружений ТОФ производственного объединения «Норильскремонт». Здесь трудятся слесари–ремонтники, электромонтёры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электрогазосварщики. Они следят за исправной работой подъёмных устройств, а это 25 мостовых кранов, среди которых четыре новых, с преобразователями частоты, и 88 кран–балок и электроталей. Все краны – отечественной сборки.Грузоподъёмность агрегатов варьируется от 5 до 160 тонн. Для сравнения: вес «Тойоты–Короллы» в среднем составляет около 1,5 тонны. Некоторые краны работают на ТОФ с начала строительства фабрики силами строительного управления «Талнахпромстрой» в 1972–м и в этом году отметили свой 48–й день рождения. А другим — всего несколько лет. Срок эксплуатации подъёмного сооружения — в среднем 20 лет, но за счёт качественного обслуживания и своевременного ремонта этот срок увеличивается в два раза.По словам Геннадия Шнипова, главного специалиста управления охраны труда и промышленной безопасности, для того чтобы поддерживать краны в исправном состоянии, работает целая система, в которой люди понимают друг друга с полуслова, а порой и с полувзгляда.– При запуске нового оборудования или после ремонта специалистом, ответственным за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъёмных сооружений, проводятся статические испытания, своеобразный экзамен на прочность, — поясняет Геннадий Шнипов. — Кран нагружают весом, на 25% превышающим его номинальную грузоподъёмность. Механизм, рас-считанный на 160 тонн, должен выдержать нагрузку 200 тонн без разрушений. Если кран испытания выдержал, он продолжает работать на производстве. Если нет, назначается техническая экспертиза, которая покажет, что устройство либо можно восстановить, либо оно подлежит утилизации.Геннадий Шнипов говорит, что испытания — это экзамен не только для техники на прочность, но и на профпригодность для всего персонала, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом. Однако опыт — дело наживное, и найти себя в профессии могут и вчерашние выпускники училищ или курсов повышения квалификации.Денис Стриженко, начальник крановой службы участка № 146 «Норильскремонта», пришёл в крановую службу более 20 лет назад. Профессию электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования выбрал осознанно. Говорит, что работа ремонтника держит в тонусе, заставляет голову работать, так как каждый раз при внешней похожести конструкции кранов приходится решать различные задачи, и как итог — ты видишь плоды своего труда не в перспективе, а здесь и сейчас.– Главное, чтобы было желание, — говорит Денис Стриженко. — Как и крановщики, ремонтники работают на высоте, и очень важно её не бояться. Учитывая масштабы фабрики, без дела никто не сидит. Рабочих рук не хватает как среди машинистов крана, так и среди ремонтников. Чаще всего нам приходится налаживать электрооборудование, которое не выдерживает рабочей нагрузки.Из–за того что основные работы ведутся на высоте, особое внимание при организации ремонтов подъёмных механизмов уделяется технике безопасности. Ещё одна сложность в том, что подъёмные сооружения находятся на разных отметках цеха, располагаясь друг над другом, поэтому крановщик на подъёмном устройстве, стоящем выше по уровню, должен следить за тем, чтобы не повредить кран на нижнем ярусе.От качественно выполненной работы зависит не только личная безопасность, но и жизнь и здоровье многих людей и бесперебойность производственного процесса в целом.Ремонт должен носить предупредительный характер, а не аварийный. Аварийных в идеале существовать вообще не должно. Но предельные температурные колебания, например, могут привести к внезапной поломке оборудования.Все эти проблемы быстро решаются благодаря профессионализму специалистов и ремонтников участка № 146 производственного объединения «Норильскремонт». В общем, работа не для слабых духом.

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