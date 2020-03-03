[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Подробно

Прямая речь

Изучение иностранных языков — дело нужное. Но не всем оно даётся одинаково легко. Как найти выход из «лингвистического тупика», знает ведущий мировой эксперт в области подготовки преподавателей английского, психолог Крис Роланд. И своим бесценным опытом он поделился с норильскими учителями. А впечатлениями от встречи — с «Заполяркой».

Крис Роланд вдохновлён уровнем норильчан, углублённо изучающих английский язык Британец приехал в Норильск по приглашению Оксаны Синцовой, руководителя одной из частных языковых школ Норильска, при содействии заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой и представителей управления образования. — Ценно, что Крис не просто методист, — отметила Оксана Синцова, — он работает с детьми и подростками в школе в Испании, поэтому любой его тренинг максимально наполнен практическими идеями. У нас он провёл три открытых урока с младшими школьниками, подростками и старшеклассниками, углублённо изучающими английский, всего их было 28 человек. И 30 норильских педагогов воочию увидели, как включить ребят в работу и удержать их интерес. Юные норильчане, впечатлившись общением с носителем языка, выразили желание подружиться с учениками Криса и посредством видеосвязи регулярно практиковаться в английском. Педагог с энтузиазмом воспринял эту мысль — ведь «прокачать» свои знания смогут и юные испанцы. Изучать новый язык только в классе, по его мнению, очень сложно. Потому что, сидя за партой, уткнувшись в учебник с упражнениями, не понимаешь, когда всё это сможет пригодиться. Нужно давать возможность ученикам применять полученные в классе знания, то есть создавать ситуации, в которых английский — необходим. И общение с иностранцами — личное ли, по интернету, подготовка презентации своей школы или города для гостей из других стран — это как раз сильная мотивация к изучению языка и отличная практика. Идеальный вариант, по мнению Криса, — обмен учениками между странами. Эксперт отметил, что и у ребят, и у преподавателей, с которыми он здесь общался, знание английского — великолепное. Его поразила одна норильская учительница, которая имеет 40–летний стаж работы: половина присутствующих в аудитории педагогов — её воспитанники, и она при этом не перестаёт осваивать перспективные практики. В России Крис бывает регулярно — проводит тренинги в Москве, Екатеринбурге и Саратове — и часто слышит: «Ну почему мы так плохо говорим по–английски?» Самое интересное, что тот же вопрос ему задают испанцы, турки, греки... — Жители многих стран жалуются на то, что плохо изъясняются на английском, и чаще всего они к себе несправедливы. Например, в России в целом и в Норильске в частности уровень английского у постоянно занимающихся очень высокий, — подчеркнул британец. К раннему обучению иностранного языка у Криса отношение двоякое. Он видел детей, которые начинают учить второй язык очень рано, по четыре часа ежедневно, и достигают отличных результатов. Но также он знает и тех, кто с нуля приступает к изучению английского лет в десять и делает это осознанно и с таким энтузиазмом, что без проблем догоняет тех, кто занимался с трёх лет. — Странно и смешно смотреть на родителей, тратящих огромные деньги на то, чтобы обучить малышей цветам, цифрам и алфавиту в течение четырёх–пяти лет, когда в подростковом возрасте всё это можно запомнить за два урока, — поделился Крис. — Хотя есть у раннего обучения и несомненный плюс — маленькие дети лучше усваивают произношение. Людям, которые учили–учили английский язык, да, как они думают, так и не выучили, Крис советует начать практиковаться: тогда знания, которые есть в голове, непременно активируются. И не обязательно искать именно носителя языка, можно общаться с другом, учителем, главное — побороть страх. Но и не строить при этом далеко идущих планов. — Не надо настраиваться: я сейчас как возьмусь за дело рьяно, так сразу же заговорю, — делится секретами Крис. — Прогресс в изучении языка убивают амбиции и спешка. Самое главное — заниматься регулярно, наслаждаясь процессом и не думая о результатах. Нужно понять, что это долгий путь, но на каждом его отрезке ты будешь открывать что–то новое и очень интересное. Я так учу русский: не ставя никаких лимитов – десять слов в день или одно, я с удовольствием ежедневно осваиваю азы в приложении–тренажёре. Русский язык для Криса непростой, зато учить его очень увлекательно. Крис неплохо владеет арабским, одно время он жил в Сирии. Изучал португальский, но так и не смог его одолеть — путает с испанским. То, какой способ обучения будет наиболее эффективным, зависит от человека и особенностей восприятия им информации. Кому–то удобнее изучать отдельные, случайные слова, кто–то не может запомнить перевод вне контекста, кому–то нужен собеседник, кому–то — учитель, который будет направлять, для кого–то нет ничего лучше чтения книг и просмотра фильмов. Так что важно в первую очередь определиться с тем, как легче и доступнее получать информацию. — Если в какой–то момент что–то не идёт, не надо себя пересиливать, упорствовать, учиться через не могу, — говорит Крис. — Но и руки опускать, бросать занятия тоже нельзя ни в коем случае. Нужно просто найти другие способы и методы обучения — их сегодня очень много. Самое же главное, по мнению, Криса, — многократное повторение прочитанного и услышанного до тех пор, пока «эти слова не отложатся в твоём мозгу, пока ты не начнёшь их употреблять легко, не испытывая никаких неудобств». Так что не только русские учителя считают, что повторенье — мать ученья. А вобще, заявил педагог, не стоит делать из английского языка фетиш: — Не нужно думать, что знание английского даёт тебе преимущества. Если ты не говоришь по–английски и он тебе не поддаётся, ничего страшного в этом нет. Это не конец жизни, есть ещё китайский, испанский, итальянский, французский, немецкий, арабский...

Надежда Сидор Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Британец приехал в Норильск по приглашению Оксаны Синцовой, руководителя одной из частных языковых школ Норильска, при содействии заместителя главы города по социальной политике Натальи Коростелевой и представителей управления образования.— Ценно, что Крис не просто методист, — отметила Оксана Синцова, — он работает с детьми и подростками в школе в Испании, поэтому любой его тренинг максимально наполнен практическими идеями. У нас он провёл три открытых урока с младшими школьниками, подростками и старшеклассниками, углублённо изучающими английский, всего их было 28 человек. И 30 норильских педагогов воочию увидели, как включить ребят в работу и удержать их интерес.Юные норильчане, впечатлившись общением с носителем языка, выразили желание подружиться с учениками Криса и посредством видеосвязи регулярно практиковаться в английском. Педагог с энтузиазмом воспринял эту мысль — ведь «прокачать» свои знания смогут и юные испанцы.Изучать новый язык только в классе, по его мнению, очень сложно. Потому что, сидя за партой, уткнувшись в учебник с упражнениями, не понимаешь, когда всё это сможет пригодиться. Нужно давать возможность ученикам применять полученные в классе знания, то есть создавать ситуации, в которых английский — необходим. И общение с иностранцами — личное ли, по интернету, подготовка презентации своей школы или города для гостей из других стран — это как раз сильная мотивация к изучению языка и отличная практика. Идеальный вариант, по мнению Криса, — обмен учениками между странами.Эксперт отметил, что и у ребят, и у преподавателей, с которыми он здесь общался, знание английского — великолепное. Его поразила одна норильская учительница, которая имеет 40–летний стаж работы: половина присутствующих в аудитории педагогов — её воспитанники, и она при этом не перестаёт осваивать перспективные практики.В России Крис бывает регулярно — проводит тренинги в Москве, Екатеринбурге и Саратове — и часто слышит: «Ну почему мы так плохо говорим по–английски?» Самое интересное, что тот же вопрос ему задают испанцы, турки, греки...— Жители многих стран жалуются на то, что плохо изъясняются на английском, и чаще всего они к себе несправедливы. Например, в России в целом и в Норильске в частности уровень английского у постоянно занимающихся очень высокий, — подчеркнул британец.К раннему обучению иностранного языка у Криса отношение двоякое. Он видел детей, которые начинают учить второй язык очень рано, по четыре часа ежедневно, и достигают отличных результатов. Но также он знает и тех, кто с нуля приступает к изучению английского лет в десять и делает это осознанно и с таким энтузиазмом, что без проблем догоняет тех, кто занимался с трёх лет.— Странно и смешно смотреть на родителей, тратящих огромные деньги на то, чтобы обучить малышей цветам, цифрам и алфавиту в течение четырёх–пяти лет, когда в подростковом возрасте всё это можно запомнить за два урока, — поделился Крис. — Хотя есть у раннего обучения и несомненный плюс — маленькие дети лучше усваивают произношение.Людям, которые учили–учили английский язык, да, как они думают, так и не выучили, Крис советует начать практиковаться: тогда знания, которые есть в голове, непременно активируются. И не обязательно искать именно носителя языка, можно общаться с другом, учителем, главное — побороть страх. Но и не строить при этом далеко идущих планов.— Не надо настраиваться: я сейчас как возьмусь за дело рьяно, так сразу же заговорю, — делится секретами Крис. — Прогресс в изучении языка убивают амбиции и спешка. Самое главное — заниматься регулярно, наслаждаясь процессом и не думая о результатах. Нужно понять, что это долгий путь, но на каждом его отрезке ты будешь открывать что–то новое и очень интересное. Я так учу русский: не ставя никаких лимитов – десять слов в день или одно, я с удовольствием ежедневно осваиваю азы в приложении–тренажёре.Русский язык для Криса непростой, зато учить его очень увлекательно. Крис неплохо владеет арабским, одно время он жил в Сирии. Изучал португальский, но так и не смог его одолеть — путает с испанским.То, какой способ обучения будет наиболее эффективным, зависит от человека и особенностей восприятия им информации. Кому–то удобнее изучать отдельные, случайные слова, кто–то не может запомнить перевод вне контекста, кому–то нужен собеседник, кому–то — учитель, который будет направлять, для кого–то нет ничего лучше чтения книг и просмотра фильмов. Так что важно в первую очередь определиться с тем, как легче и доступнее получать информацию.— Если в какой–то момент что–то не идёт, не надо себя пересиливать, упорствовать, учиться через не могу, — говорит Крис. — Но и руки опускать, бросать занятия тоже нельзя ни в коем случае. Нужно просто найти другие способы и методы обучения — их сегодня очень много.Самое же главное, по мнению, Криса, — многократное повторение прочитанного и услышанного до тех пор, пока «эти слова не отложатся в твоём мозгу, пока ты не начнёшь их употреблять легко, не испытывая никаких неудобств». Так что не только русские учителя считают, что повторенье — мать ученья.А вобще, заявил педагог, не стоит делать из английского языка фетиш:— Не нужно думать, что знание английского даёт тебе преимущества. Если ты не говоришь по–английски и он тебе не поддаётся, ничего страшного в этом нет. Это не конец жизни, есть ещё китайский, испанский, итальянский, французский, немецкий, арабский...

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