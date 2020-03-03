[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Большая политика

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Власти Норильска и Красноярского края поддерживают поправки в Конституцию.

22 апреля — день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию. Однако оно пройдёт, если позволит эпидемическая обстановка. Тема поправок в Конституцию в настоящее время остаётся одной из самых обсуждаемых. Предполагаемые изменения поддержали депутаты Законодательного собрания края. Своё мнение высказал и глава Норильска Ринат Ахметчин. Он считает, что разработанный документ основывается в первую очередь на мнении граждан: — Конституцию меняет только российский народ. По сути, эти поправки писали наши граждане, с которыми встречались депутаты по всей стране, опрашивали, собирали пожелания. В результате тысяч встреч и появились эти корректировки Основного закона. Уверен, что эти изменения крайне актуальны сегодня. Действующая Конституция была принята в 1993 году, 27 лет назад. Время не стоит на месте, всё меняется — в том числе и наша страна, и потребности людей. А главные перемены произошли в нас самих. Сегодня граждане хотят большего: гарантий стабильной жизни, спокойствия за будущее своих детей, уверенности в экономическом и социальном благосостоянии. И это правильно, — подчеркнул Ринат Ахметчин. Обсуждаемые сегодня поправки — это то, что адаптирует главный документ страны к высоким стандартам жизни, считает глава Норильска: — Взять, например, следующие формулировки: «Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Гарантируется минимальный размер оплаты труда» (поправка в ст. 75). Или «Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование» (поправка в ст. 75). На мой взгляд, разница ощутима. Я понимаю, что что–то новое всегда кажется непонятным и пугающим. Но невозможно меняться, развиваться, улучшаться нашему многогранному обществу, продолжая руководствоваться старыми догмами. Это моё мнение. Возможно, у кого–то есть иное. 22 апреля у всех нас будет прекрасная возможность выразить свою позицию в ходе общероссийского голосования. Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков также высказался в поддержку изменений в Конституции РФ: — Я убеждён, что предлагаемые к обсуждению поправки учитывают интересы всех граждан нашей страны. Искренне не понимаю позиции некоторых участников виртуальных дискуссий, выступающих против закрепления социальных обязательств государства в Конституции РФ. Что может быть плохого в том, что главным документом страны будет гарантирован определённый размер оплаты труда и индексация социальных выплат? Лично для меня как многодетного отца, помимо всего прочего, крайне важно и то, что в Конституции РФ будут определены приоритеты государственной политики в части семейных ценностей и заботы о детях. Уверен, что норильчане серьёзно отнесутся к всероссийскому голосованию и поддержат поправки.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Тема поправок в Конституцию в настоящее время остаётся одной из самых обсуждаемых. Предполагаемые изменения поддержали депутаты Законодательного собрания края.Своё мнение высказал и глава Норильска Ринат Ахметчин. Он считает, что разработанный документ основывается в первую очередь на мнении граждан:— Конституцию меняет только российский народ. По сути, эти поправки писали наши граждане, с которыми встречались депутаты по всей стране, опрашивали, собирали пожелания. В результате тысяч встреч и появились эти корректировки Основного закона. Уверен, что эти изменения крайне актуальны сегодня. Действующая Конституция была принята в 1993 году, 27 лет назад. Время не стоит на месте, всё меняется — в том числе и наша страна, и потребности людей. А главные перемены произошли в нас самих. Сегодня граждане хотят большего: гарантий стабильной жизни, спокойствия за будущее своих детей, уверенности в экономическом и социальном благосостоянии. И это правильно, — подчеркнул Ринат Ахметчин.Обсуждаемые сегодня поправки — это то, что адаптирует главный документ страны к высоким стандартам жизни, считает глава Норильска:— Взять, например, следующие формулировки: «Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Гарантируется минимальный размер оплаты труда» (поправка в ст. 75). Или «Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование» (поправка в ст. 75). На мой взгляд, разница ощутима. Я понимаю, что что–то новое всегда кажется непонятным и пугающим. Но невозможно меняться, развиваться, улучшаться нашему многогранному обществу, продолжая руководствоваться старыми догмами. Это моё мнение. Возможно, у кого–то есть иное. 22 апреля у всех нас будет прекрасная возможность выразить свою позицию в ходе общероссийского голосования.Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков также высказался в поддержку изменений в Конституции РФ:— Я убеждён, что предлагаемые к обсуждению поправки учитывают интересы всех граждан нашей страны. Искренне не понимаю позиции некоторых участников виртуальных дискуссий, выступающих против закрепления социальных обязательств государства в Конституции РФ. Что может быть плохого в том, что главным документом страны будет гарантирован определённый размер оплаты труда и индексация социальных выплат? Лично для меня как многодетного отца, помимо всего прочего, крайне важно и то, что в Конституции РФ будут определены приоритеты государственной политики в части семейных ценностей и заботы о детях. Уверен, что норильчане серьёзно отнесутся к всероссийскому голосованию и поддержат поправки.

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