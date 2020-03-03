[Индекс номера 21 (20.03.2020)]

 Большая политика 
Это зависит от нас

Власти Норильска и Красноярского края поддерживают поправки в Конституцию.
22 апреля — день общероссийского голосования по изменениям в Конституцию. Однако оно пройдёт, если позволит эпидемическая обстановка.
Тема поправок в Конституцию в настоящее время остаётся одной из самых обсуждаемых. Предполагаемые изменения поддержали депутаты Законодательного собрания края.
Своё мнение высказал и глава Норильска Ринат Ахметчин. Он считает, что разработанный документ основывается в первую очередь на мнении граждан:
— Конституцию меняет только российский народ. По сути, эти поправки писали наши граждане, с которыми встречались депутаты по всей стране, опрашивали, собирали пожелания. В результате тысяч встреч и появились эти корректировки Основного закона. Уверен, что эти изменения крайне актуальны сегодня. Действующая Конституция была принята в 1993 году, 27 лет назад. Время не стоит на месте, всё меняется — в том числе и наша страна, и потребности людей. А главные перемены произошли в нас самих. Сегодня граждане хотят большего: гарантий стабильной жизни, спокойствия за будущее своих детей, уверенности в экономическом и социальном благосостоянии. И это правильно, — подчеркнул Ринат Ахметчин.
Обсуждаемые сегодня поправки — это то, что адаптирует главный документ страны к высоким стандартам жизни, считает глава Норильска:
— Взять, например, следующие формулировки: «Устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Гарантируется минимальный размер оплаты труда» (поправка в ст. 75). Или «Устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (Конституция РФ от 1993 г., ст. 7) и «Формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается её эффективное функционирование» (поправка в ст. 75). На мой взгляд, разница ощутима. Я понимаю, что что–то новое всегда кажется непонятным и пугающим. Но невозможно меняться, развиваться, улучшаться нашему многогранному обществу, продолжая руководствоваться старыми догмами. Это моё мнение. Возможно, у кого–то есть иное. 22 апреля у всех нас будет прекрасная возможность выразить свою позицию в ходе общероссийского голосования.
Председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков также высказался в поддержку изменений в Конституции РФ:
— Я убеждён, что предлагаемые к обсуждению поправки учитывают интересы всех граждан нашей страны. Искренне не понимаю позиции некоторых участников виртуальных дискуссий, выступающих против закрепления социальных обязательств государства в Конституции РФ. Что может быть плохого в том, что главным документом страны будет гарантирован определённый размер оплаты труда и индексация социальных выплат? Лично для меня как многодетного отца, помимо всего прочего, крайне важно и то, что в Конституции РФ будут определены приоритеты государственной политики в части семейных ценностей и заботы о детях. Уверен, что норильчане серьёзно отнесутся к всероссийскому голосованию и поддержат поправки.

Николай Кондрашов
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Актуально 
Ситуация с коронавирусом в Норильске — под контролем.

Большая политика 
Власти Норильска и Красноярского края поддерживают поправки в Конституцию.

Чем занята власть 
В Норильске прошёл первый в этом году день приёма граждан. Руководители города и начальники управлений администрации, а также депутаты горсовета помогали горожанам в решении насущных проблем.

Лица улиц 
В этом году юбилей отмечает Талнах: 55 лет назад он получил статус рабочего посёлка. «Заполярка» в подарок ему продолжает полюбившийся читателям проект — «Лица улиц». Весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать его истории.

Конференция 
Противодействие терроризму и кибератакам, обеспечение бесперебойной производственной и финансовой деятельности, социальная стабильность в моногородах являются главными задачами службы безопасности «Норникеля».

Экология 
«Норильскникельремонт» построит три локальных очистных сооружения, которые улучшат экологическую обстановку на территории, сообщает пресс–служба ЗФ «Норникеля».

Спортивный интерес 
Норильские газовики отпраздновали открытие обновлённого физкультурно–оздоровительного комплекса и начало 21–й спартакиады работников газовых предприятий.

Технопарк 
«Норникель» профинансирует закупку новой техники для Кольской ГМК.

Визитная карточка 
Без транспорта не может полноценно функционировать ни одно промышленное производство. Поэтому автотранспортное объединение «ЦАТК» можно смело назвать правой рукой Заполярного филиала «Норникеля». Это предприятие заслуживает отдельного места в истории освоения НПР.

Наш общий юбилей 
«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Промышленный словарь 
Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Общество 
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!

Конкурс 
Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников — в числе победителей конкурса «Северный Медиа–Ас–2020».

Забота и почёт 
Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой 13 марта исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.

Интервью 
Наша героиня Ирина Сергиенко, работает вторым пилотом в авиакомпании NordStar, за штурвалом 11 лет. Она считает, что женщина не сможет управлять воздушным транспортом только в одном случае — если она не любит небо.

Тема недели 
Пока российские мужчины поздравляли своих женщин с Международным женским днём, лидеры стран, входящих в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении объёмов добычи нефти. В итоге нас всех ждал не только дополнительный выходной, но и рекордный обвал рубля. Все СМИ трубят о новом мировом экономическом кризисе. Сегодня «Заполярка» разбиралась, что произошло и как дальше жить.

Лидер 
Начальник технического отдела ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» Надежда Давыдова — руководитель с большим опытом и заслуженным авторитетом. Это подтверждают награды главы города и руководства «Норильскникельремонта». Помимо этого она ещё и регулярно принимает участие в корпоративных спортивных соревнованиях по плаванию и волейболу.

Профи 
Без ремонтника нет производства. Всего 14 человек поддерживают в рабочем состоянии 113 подъёмных механизмов и обеспечивают бесперебойную работу ТОФ.

Подробно 
Изучение иностранных языков — дело нужное. Но не всем оно даётся одинаково легко. Как найти выход из «лингвистического тупика», знает ведущий мировой эксперт в области подготовки преподавателей английского, психолог Крис Роланд. И своим бесценным опытом он поделился с норильскими учителями. А впечатлениями от встречи — с «Заполяркой».

Вопрос недели 
— Если человек говорит на родном языке, он может выучить и второй. Только нужно чётко понимать, зачем. И если знание иностранного действительно необходимо, изыщешь любые возможности, чтобы добиться цели.

Театр 
Лаборатория современной драматургии «Полярка» завершена. С 12 по 15 марта ценители творческого эксперимента увидели три эскиза, послушали две лекции, побывали на авторской читке и концерте известного поэта и музыканта. Театральная ночь тоже не оставила норильчан равнодушными.

Мини–футбол 
МФК «Норильский никель» одержал победу в первом финальном матче Кубка России по мини–футболу против «Газпром–Югры» — 1:0.

Интервью 
Завершился чемпионат Норильска по мини–футболу. В очередной раз победа досталась «Ремонтнику», в составе которого лучшим бомбардиром вновь стал Наил Гусейнов, в прошлом — игрок МФК «Норильский никель» и бронзовый призёр чемпионата Азербайджана. О том, как идут дела у мини–футбольной лиги города, мы поговорили с главным снайпером чемпионата.

Дверь в детскую 
Мы продолжаем тему выпускных праздников в детских садах. Про проведение самого торжества и украшение зала мы писали в прошлом выпуске. А сегодня поговорим ещё и о том, как с пользой провести летние каникулы, а заодно и подготовиться к новой в своей жизни роли – роли первоклассника.

Новости:
 20 марта 2020 
17:43 Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме.
17:33 NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
17:32 Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы.
17:16 Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.
17:00 Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля.
16:36 Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.
16:15 Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске.
15:13 Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.
15:02 Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть.
14:40 Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх
Array ( [0] => 2020 [1] => 21 [2] => 2 )