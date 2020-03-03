[Индекс номера 21 (20.03.2020)]

 Вопрос недели 
Как выучить иностранный язык?

— Если человек говорит на родном языке, он может выучить и второй. Только нужно чётко понимать, зачем. И если знание иностранного действительно необходимо, изыщешь любые возможности, чтобы добиться цели.
Говорит эксперт
Оксана Синцова,
преподаватель английского языка
– А что значит «выучить»? Овладеть иностранным на уровне образованного носителя языка? Не только читать, писать и говорить, но и думать? Чаще всего именно перфекционизм мешает человеку развиться: «Я лучше промолчу, чем с ошибкой произнесу слово и сформулирую предложение». И получается замкнутый круг: мы боимся сказать, потому что думаем, что говорим неправильно, но чтобы изъясняться хорошо, нам просто необходима практика.
Представьте, что ребёнок, который учится ходить, падает и решает при этом больше никогда на ноги не вставать, потому что ходить ему не дано... Абсурд? А с изучением языка так и происходит: испытывая трудности, мы считаем, что не в состоянии выучить иностранный, и перестаём пытаться. А надо всего лишь принять тот факт, что в любом новом деле ошибки неизбежны, что они нужны: исправляя их, набираешься опыта и движешься вперёд. И как только мы отпустим внутреннего перфекциониста и начнём себя хвалить за каждый удавшийся шажок, будет результат.
Если человек говорит на родном языке, он может выучить и второй. Только нужно чётко понимать, зачем. Нередко язык начинают изучать потому, что «все вокруг знают/учат, а я нет». И ничего плохого в том, чтобы следовать моде, нет. Проблема лишь в отсутствии внутренней мотивации: вроде и хочу выучить, но для чего мне это надо, не понимаю. Процесс пойдёт только в том случае, если тебе действительно необходимо знать иностранный язык или ты, по крайней мере, убедишь себя в этом. И тогда будешь искать любые возможности и выкроишь время, чтобы добиться цели. Например, у меня была ученица — молодая мама в декретном отпуске, так она, желая с ребёнком ездить за границу и ни от кого не зависеть, ежедневно вставала раньше, пока малыш спит, и закрепляла знания, полученные в группе.
Заниматься нужно регулярно: лучше по 15 минут, но ежедневно, чем два часа, но раз в неделю. Дело в том, что один пропущенный урок – это шаг назад. Но просто заучивать слова списком, открыв словарик, неэффективно. Мы должны понимать, как каждое слово употребляется, в каком контексте, какой после этого существительного идёт предлог, нужен ли здесь артикль. Уверена, что для того, чтобы запомнить слово, нужно понять целиком предложение.
Легко справиться со словами и фразами, примеряя их на себя, через призму личного отношения. Не просто учить, например, глагол «бояться», а составлять предложение, имеющее отношение лично к тебе и к твоей семье: «Я боюсь пауков», «Мой брат боится высоты» и так далее. Таким образом, испытывая при произношении этой фразы определённые эмоции, видя перед глазами определённые картинки, воспримешь всё гораздо лучше. Доказано: слово, фраза отложатся в мозгу только тогда, когда мы их встретим в разных контекстах шесть–восемь раз. И полезно на начальном этапе читать одну и ту же книгу или хотя бы одного автора, пересматривать фильм, слушать одну и ту же песню.
Родителям детей, начинающих учить иностранный, могу посоветовать не требовать от них слишком многого, чтобы не убить интерес к языку. Важно показать ребёнку, что английский — это занимательно и весело.
У детей нет внутренней мотивации, поэтому им нужно дать внешнюю. В нашей школе, например, мы учим английский для того, чтобы читать книжки, играть в подвижные игры, решать логические задачи и так далее. Знание языка — это не цель, а средство, это просто ещё одна дверь в большой мир.
Отвечают горожане

Юлия, хореограф:
В школьном аттестате по английскому языку у меня стоит пятёрка, но я свои знания оценивала намного ниже. На момент поступления в вуз в памяти осталось лишь несколько десятков иностранных слов, с трудом могла назвать даже основные времена глаголов. Ситуацию не улучшила и учёба в институте. Разговаривать более–менее свободно на английском я начала только после общения с носителями этого языка (часто бываю за границей). Английская речь больше не пугает. Спросят — отвечу. И за произношение не будет стыдно.

Анна Берц, обучалась в Международном университете дизайна и моды Дунхуа в Шанхае:
— Самый эффективный метод — полное погружение в среду носителя и не общаться с русскоговорящими людьми в другой стране, иначе изучение может затянуться очень надолго; найти пару человек — носителей языка, общаться с ними. Приложения могут помочь понять грамматику, выучить слова, научиться слышать и понимать иностранную речь, но так заговорить будет сложнее, к тому же они требуют большой самодисциплины. Если нет возможности выехать из страны, существуют разговорные клубы или клуб couchsurfing, где собираются иностранцы, чтобы узнать о разных культурах, обменяться опытом, завести друзей. Самое важное — чётко понимать, для чего тебе новый язык. Можно на протяжении всей жизни пытаться выучить его, но так и не приблизиться к цели, только потому, что нет понимания, зачем это всё.

Елена Клыкова, редактор «Заполярной Правды»:
— В школе мне легко давался английский. Даже мечтала стать переводчиком, путешествовать по миру... Но пошла по другому пути. Когда уже работала, вновь пыталась «to speak English»: тогда популярна была программа, включающая аудио– и видеоуроки плюс карточки с напечатанными на них словами, транскрипцией и переводом. В институте учила ещё и немецкий, но, увы, осилить не смогла..
В 2005–м решила перебраться в Болгарию. Засела за учебники болгарского языка, но опять не сложилось, поскольку осталась в Норильске. В общем, насчёт языков я поняла: мне нужен хороший стимул. А на отдыхе за границей мне вполне хватает того, что помню из школьной программы.

Алексей Паперный, поэт, музыкант, режиссёр, основатель группы «Паперный Т.А.М.»:
— Я пытался выучить английский: скачивал какие–то приложения, начинал заниматься с репетитором, но всегда бросал. Когда же мы со спектаклем «Твербуль» шесть лет гастролировали по всему миру, я каким–то совершенно удивительным образом, слово за словом, начал понимать, что мне говорят по–английски, и сам стал отвечать. Особенно хорошо удаётся общение в непринуждённой обстановке — так в кафе в Париже я пару часов подряд проговорил с французами о жизни, политике и искусстве и был очень этому удивлён. Наверное, если тебе удалось расслабиться и велико желание общаться, ты вспомнишь весь свой словарный запас, а он в любом случае имеется у каждого благодаря школьной программе, песням, инструкциям на иностранных языках... Сейчас такое количество методик и программ — выбирай, что душе угодно. Но мне кажется, что самый лучший способ выучить язык — завести роман с носителем языка. И чем сильнее и крепче будут чувства и отношения, тем быстрее и качественнее освоишь язык.

Василий Шадт, тренер по китайскому языку:
– Выучить иностранный язык нельзя, поскольку сам по себе любой язык многогранен и уникален, а вот познакомиться с ним можно. Учить и выучивать тяжело, нудно и со временем становится неинтересно, а знакомство — лёгкий и приятный процесс, который выглядит как увлекательное приключение. Такой подход позволяет человеку отпустить страхи, связанные с процессом изучения языка, переживаниями за свои способности, увидеть новые возможности, которые он даёт, и в итоге заговорить. Ключик к знакомству с языком — в нас самих.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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