[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Мини–футбол

На шаг ближе

МФК «Норильский никель» одержал победу в первом финальном матче Кубка России по мини–футболу против «Газпром–Югры» — 1:0.

30-й номер норильчан, вратарь Николай Балашов, был признан лучшим игроком матча. На пути к финалу норильчане поочерёдно выбили из розыгрыша грозненский «Беркут», московский «КПРФ» и нижегородский «Оргхим». Югорчане оказались сильнее «Динамо–Самары», сыктывкарской «Новой генерации» и «Тюмени». Отчётный финал для заполярной дружины стал четвёртым в истории, при этом никельщики ещё ни разу не брали трофей. «Газпром–Югра», напротив, является четырёхкратным обладателем Кубка России, в том числе и прошлого сезона. Примечательно и то, что клубы уже встречались в финале кубкового противостояния — в сезоне 2017/2018. Тогда норильчане победили в родных стенах со счётом 3:2, однако уступили в Югорске — 2:5 и по разнице забитых и пропущенных мячей остались без трофея. Коля — стена Норильские любители мини–футбола, соскучившись по громким победам родной команды, практически полностью заполнили трибуны Дворца спорта «Арктика». Предыдущий раз такой же аншлаг в Норильске был в кубковом финале два года назад. Игру команды начали бодро, но аккуратно — цена ошибки в таких встречах может дорого стоить. И в этот вечер мини–футбол оказался, на удивление, не результативным по количеству забитых голов, но всё же богатым на опасные моменты. У хозяев, к радости местной публики, на площадку вышел Руслан Кудзиев. Лучший бомбардир двух предыдущих сезонов, в ходе этого чемпионата он перенёс несколько травм. Несмотря на все старания Руслана, отличиться забитым голом ему так и не удалось. Как обычно, эффектно действовал ветеран отечественного мини–футбола, семикратный обладатель Кубка России Владислав Шаяхметов, не утративший былой уверенности в себе. Не менее достойно смотрелся и другой опытнейший игрок в составе норильчан, тоже выступавший за сборную России, Сергей Сергеев, успешно руководивший защитными рядами одноклубников. Однако главным героем матча, что признали по итогам открытого интернет–голосования и сами болельщики, стал молодой, но уже «обстрелянный» вратарь Николай Балашов. 30–й номер никельщиков появился на поле с самого начала игры. И если поначалу в его действиях сквозила некоторая нервозность — доходя с мячом до центрального круга, он временами делал неточные передачи, то в дальнейшем наш вратарь действовал очень собранно. Каждый раз, когда югорчане вскрывали оборону хозяев, на пути мяча как непробиваемая стена вставал Балашов. Казалось, что вратарь «Норильского никеля» не просто нашёл свою игру, но и похоронил все надежды гостей на успех. Он смело выходил на дальние перехваты, великолепно играя головой и не щадя себя самоотверженно бросался под ноги нападающим. Успех никельщиков в этой игре примерно на 70 процентов — заслуга именно 22–летнего стража ворот. Но, каким бы замечательным ни был игрок, не надо забывать, что в футболе действует незыблемое правило: «один в поле не воин». В том, что «Норильский никель» в столь важном матче оказался сильнее соперника, который превосходит норильчан и по мастерству и по общекомандной игре, — заслуга всей нашей команды. Большую роль сыграли и своевременные тактические перестановки тренерского штаба. Единственный гол — а в мини–футболе это случается крайне редко — был забит на 33–й минуте, когда Павел Сучилин, воспользовавшись ошибкой соперника, подхватил снаряд, вышел с ним на ударную позицию и мощнейшим выстрелом отправил точно под крестовину. После пропущенного мяча югорчане ещё больше усилили натиск. При этом нельзя сказать, что норильчане оказались заперты в собственной штрафной. Команда Евгения Куксевича всё так же обостряла игру, временами получая хорошие шансы увеличить своё преимущество, но и вратарь гостей — опытный Звиад Купатадзе действовал умело. В итоге финальная сирена зафиксировала долгожданную, в чём–то натянутую, но оттого не менее ценную победу «Норильского никеля», который ещё на один шаг приблизился к заветному кубку. На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что главной установкой на игру для его подопечных было пожелание играть с душой и вдохновением: – Пичкать футболистов какими–то тактическими или техническими моментами не имело смысла. Я им сказал, что голова должна оставаться холодной. Встреча получилась сложной, в каких–то моментах мы старались упростить игру, а в самые напряженные минуты нас выручал вратарь. Мячи решают Ответный поединок между соперниками должен был состояться уже на этой неделе, 21 марта, в Югорске, но из-за распространения коронавируса был перенесён на 10 апреля. Обладатель кубка определится по итогам двух встреч, при этом в случае одинакового количества побед у команд будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей, а в случае необходимости и количество голов, забитых на выезде. Таким образом, чтобы стать обладателем трофея, норильчанам достаточно уступить с разницей не больше одного мяча, но только в том случае, если они ещё и забьют хотя бы один гол. То есть, например, счёт 2:1 в пользу югорчан вполне устроит «Норильский никель».

Михаил Туаев Фото mfcnornik.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На пути к финалу норильчане поочерёдно выбили из розыгрыша грозненский «Беркут», московский «КПРФ» и нижегородский «Оргхим». Югорчане оказались сильнее «Динамо–Самары», сыктывкарской «Новой генерации» и «Тюмени». Отчётный финал для заполярной дружины стал четвёртым в истории, при этом никельщики ещё ни разу не брали трофей. «Газпром–Югра», напротив, является четырёхкратным обладателем Кубка России, в том числе и прошлого сезона.Примечательно и то, что клубы уже встречались в финале кубкового противостояния — в сезоне 2017/2018. Тогда норильчане победили в родных стенах со счётом 3:2, однако уступили в Югорске — 2:5 и по разнице забитых и пропущенных мячей остались без трофея.Норильские любители мини–футбола, соскучившись по громким победам родной команды, практически полностью заполнили трибуны Дворца спорта «Арктика». Предыдущий раз такой же аншлаг в Норильске был в кубковом финале два года назад.Игру команды начали бодро, но аккуратно — цена ошибки в таких встречах может дорого стоить. И в этот вечер мини–футбол оказался, на удивление, не результативным по количеству забитых голов, но всё же богатым на опасные моменты. У хозяев, к радости местной публики, на площадку вышел Руслан Кудзиев. Лучший бомбардир двух предыдущих сезонов, в ходе этого чемпионата он перенёс несколько травм. Несмотря на все старания Руслана, отличиться забитым голом ему так и не удалось. Как обычно, эффектно действовал ветеран отечественного мини–футбола, семикратный обладатель Кубка России Владислав Шаяхметов, не утративший былой уверенности в себе. Не менее достойно смотрелся и другой опытнейший игрок в составе норильчан, тоже выступавший за сборную России, Сергей Сергеев, успешно руководивший защитными рядами одноклубников. Однако главным героем матча, что признали по итогам открытого интернет–голосования и сами болельщики, стал молодой, но уже «обстрелянный» вратарь Николай Балашов. 30–й номер никельщиков появился на поле с самого начала игры. И если поначалу в его действиях сквозила некоторая нервозность — доходя с мячом до центрального круга, он временами делал неточные передачи, то в дальнейшем наш вратарь действовал очень собранно. Каждый раз, когда югорчане вскрывали оборону хозяев, на пути мяча как непробиваемая стена вставал Балашов. Казалось, что вратарь «Норильского никеля» не просто нашёл свою игру, но и похоронил все надежды гостей на успех. Он смело выходил на дальние перехваты, великолепно играя головой и не щадя себя самоотверженно бросался под ноги нападающим. Успех никельщиков в этой игре примерно на 70 процентов — заслуга именно 22–летнего стража ворот.Но, каким бы замечательным ни был игрок, не надо забывать, что в футболе действует незыблемое правило: «один в поле не воин». В том, что «Норильский никель» в столь важном матче оказался сильнее соперника, который превосходит норильчан и по мастерству и по общекомандной игре, — заслуга всей нашей команды. Большую роль сыграли и своевременные тактические перестановки тренерского штаба.Единственный гол — а в мини–футболе это случается крайне редко — был забит на 33–й минуте, когда Павел Сучилин, воспользовавшись ошибкой соперника, подхватил снаряд, вышел с ним на ударную позицию и мощнейшим выстрелом отправил точно под крестовину.После пропущенного мяча югорчане ещё больше усилили натиск. При этом нельзя сказать, что норильчане оказались заперты в собственной штрафной. Команда Евгения Куксевича всё так же обостряла игру, временами получая хорошие шансы увеличить своё преимущество, но и вратарь гостей — опытный Звиад Купатадзе действовал умело.В итоге финальная сирена зафиксировала долгожданную, в чём–то натянутую, но оттого не менее ценную победу «Норильского никеля», который ещё на один шаг приблизился к заветному кубку.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что главной установкой на игру для его подопечных было пожелание играть с душой и вдохновением:– Пичкать футболистов какими–то тактическими или техническими моментами не имело смысла. Я им сказал, что голова должна оставаться холодной. Встреча получилась сложной, в каких–то моментах мы старались упростить игру, а в самые напряженные минуты нас выручал вратарь.Ответный поединок между соперниками должен был состояться уже на этой неделе, 21 марта, в Югорске, но из-за распространения коронавируса был перенесён на 10 апреля.Обладатель кубка определится по итогам двух встреч, при этом в случае одинакового количества побед у команд будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей, а в случае необходимости и количество голов, забитых на выезде. Таким образом, чтобы стать обладателем трофея, норильчанам достаточно уступить с разницей не больше одного мяча, но только в том случае, если они ещё и забьют хотя бы один гол. То есть, например, счёт 2:1 в пользу югорчан вполне устроит «Норильский никель».

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