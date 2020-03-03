[Индекс номера 21 (20.03.2020)]

 Мини–футбол 
На шаг ближе

МФК «Норильский никель» одержал победу в первом финальном матче Кубка России по мини–футболу против «Газпром–Югры» — 1:0.
30-й номер норильчан, вратарь Николай Балашов, был признан лучшим игроком матча.
На пути к финалу норильчане поочерёдно выбили из розыгрыша грозненский «Беркут», московский «КПРФ» и нижегородский «Оргхим». Югорчане оказались сильнее «Динамо–Самары», сыктывкарской «Новой генерации» и «Тюмени». Отчётный финал для заполярной дружины стал четвёртым в истории, при этом никельщики ещё ни разу не брали трофей. «Газпром–Югра», напротив, является четырёхкратным обладателем Кубка России, в том числе и прошлого сезона.
Примечательно и то, что клубы уже встречались в финале кубкового противостояния — в сезоне 2017/2018. Тогда норильчане победили в родных стенах со счётом 3:2, однако уступили в Югорске — 2:5 и по разнице забитых и пропущенных мячей остались без трофея.
Коля — стена
Норильские любители мини–футбола, соскучившись по громким победам родной команды, практически полностью заполнили трибуны Дворца спорта «Арктика». Предыдущий раз такой же аншлаг в Норильске был в кубковом финале два года назад.
Игру команды начали бодро, но аккуратно — цена ошибки в таких встречах может дорого стоить. И в этот вечер мини–футбол оказался, на удивление, не результативным по количеству забитых голов, но всё же богатым на опасные моменты. У хозяев, к радости местной публики, на площадку вышел Руслан Кудзиев. Лучший бомбардир двух предыдущих сезонов, в ходе этого чемпионата он перенёс несколько травм. Несмотря на все старания Руслана, отличиться забитым голом ему так и не удалось. Как обычно, эффектно действовал ветеран отечественного мини–футбола, семикратный обладатель Кубка России Владислав Шаяхметов, не утративший былой уверенности в себе. Не менее достойно смотрелся и другой опытнейший игрок в составе норильчан, тоже выступавший за сборную России, Сергей Сергеев, успешно руководивший защитными рядами одноклубников. Однако главным героем матча, что признали по итогам открытого интернет–голосования и сами болельщики, стал молодой, но уже «обстрелянный» вратарь Николай Балашов. 30–й номер никельщиков появился на поле с самого начала игры. И если поначалу в его действиях сквозила некоторая нервозность — доходя с мячом до центрального круга, он временами делал неточные передачи, то в дальнейшем наш вратарь действовал очень собранно. Каждый раз, когда югорчане вскрывали оборону хозяев, на пути мяча как непробиваемая стена вставал Балашов. Казалось, что вратарь «Норильского никеля» не просто нашёл свою игру, но и похоронил все надежды гостей на успех. Он смело выходил на дальние перехваты, великолепно играя головой и не щадя себя самоотверженно бросался под ноги нападающим. Успех никельщиков в этой игре примерно на 70 процентов — заслуга именно 22–летнего стража ворот.
Но, каким бы замечательным ни был игрок, не надо забывать, что в футболе действует незыблемое правило: «один в поле не воин». В том, что «Норильский никель» в столь важном матче оказался сильнее соперника, который превосходит норильчан и по мастерству и по общекомандной игре, — заслуга всей нашей команды. Большую роль сыграли и своевременные тактические перестановки тренерского штаба.
Единственный гол — а в мини–футболе это случается крайне редко — был забит на 33–й минуте, когда Павел Сучилин, воспользовавшись ошибкой соперника, подхватил снаряд, вышел с ним на ударную позицию и мощнейшим выстрелом отправил точно под крестовину.
После пропущенного мяча югорчане ещё больше усилили натиск. При этом нельзя сказать, что норильчане оказались заперты в собственной штрафной. Команда Евгения Куксевича всё так же обостряла игру, временами получая хорошие шансы увеличить своё преимущество, но и вратарь гостей — опытный Звиад Купатадзе действовал умело.
В итоге финальная сирена зафиксировала долгожданную, в чём–то натянутую, но оттого не менее ценную победу «Норильского никеля», который ещё на один шаг приблизился к заветному кубку.
На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что главной установкой на игру для его подопечных было пожелание играть с душой и вдохновением:
– Пичкать футболистов какими–то тактическими или техническими моментами не имело смысла. Я им сказал, что голова должна оставаться холодной. Встреча получилась сложной, в каких–то моментах мы старались упростить игру, а в самые напряженные минуты нас выручал вратарь.
Мячи решают
Ответный поединок между соперниками должен был состояться уже на этой неделе, 21 марта, в Югорске, но из-за распространения коронавируса был перенесён на 10 апреля.
Обладатель кубка определится по итогам двух встреч, при этом в случае одинакового количества побед у команд будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей, а в случае необходимости и количество голов, забитых на выезде. Таким образом, чтобы стать обладателем трофея, норильчанам достаточно уступить с разницей не больше одного мяча, но только в том случае, если они ещё и забьют хотя бы один гол. То есть, например, счёт 2:1 в пользу югорчан вполне устроит «Норильский никель».

Михаил Туаев
Фото mfcnornik.ru
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
Актуально 
Ситуация с коронавирусом в Норильске — под контролем.

Большая политика 
Власти Норильска и Красноярского края поддерживают поправки в Конституцию.

Чем занята власть 
В Норильске прошёл первый в этом году день приёма граждан. Руководители города и начальники управлений администрации, а также депутаты горсовета помогали горожанам в решении насущных проблем.

Лица улиц 
В этом году юбилей отмечает Талнах: 55 лет назад он получил статус рабочего посёлка. «Заполярка» в подарок ему продолжает полюбившийся читателям проект — «Лица улиц». Весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать его истории.

Конференция 
Противодействие терроризму и кибератакам, обеспечение бесперебойной производственной и финансовой деятельности, социальная стабильность в моногородах являются главными задачами службы безопасности «Норникеля».

Экология 
«Норильскникельремонт» построит три локальных очистных сооружения, которые улучшат экологическую обстановку на территории, сообщает пресс–служба ЗФ «Норникеля».

Спортивный интерес 
Норильские газовики отпраздновали открытие обновлённого физкультурно–оздоровительного комплекса и начало 21–й спартакиады работников газовых предприятий.

Технопарк 
«Норникель» профинансирует закупку новой техники для Кольской ГМК.

Визитная карточка 
Без транспорта не может полноценно функционировать ни одно промышленное производство. Поэтому автотранспортное объединение «ЦАТК» можно смело назвать правой рукой Заполярного филиала «Норникеля». Это предприятие заслуживает отдельного места в истории освоения НПР.

Наш общий юбилей 
«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Промышленный словарь 
Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Общество 
От всей души поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником!

Конкурс 
Фотограф и журналист «Заполярной Правды» Денис Кожевников — в числе победителей конкурса «Северный Медиа–Ас–2020».

Забота и почёт 
Норильчанке Евдокии Сергеевне Солдатовой 13 марта исполнилось 90 лет. С юбилеем труженицу тыла поздравили президент России и глава Норильска.

Интервью 
Наша героиня Ирина Сергиенко, работает вторым пилотом в авиакомпании NordStar, за штурвалом 11 лет. Она считает, что женщина не сможет управлять воздушным транспортом только в одном случае — если она не любит небо.

Тема недели 
Пока российские мужчины поздравляли своих женщин с Международным женским днём, лидеры стран, входящих в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении объёмов добычи нефти. В итоге нас всех ждал не только дополнительный выходной, но и рекордный обвал рубля. Все СМИ трубят о новом мировом экономическом кризисе. Сегодня «Заполярка» разбиралась, что произошло и как дальше жить.

Лидер 
Начальник технического отдела ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» Надежда Давыдова — руководитель с большим опытом и заслуженным авторитетом. Это подтверждают награды главы города и руководства «Норильскникельремонта». Помимо этого она ещё и регулярно принимает участие в корпоративных спортивных соревнованиях по плаванию и волейболу.

Профи 
Без ремонтника нет производства. Всего 14 человек поддерживают в рабочем состоянии 113 подъёмных механизмов и обеспечивают бесперебойную работу ТОФ.

Подробно 
Изучение иностранных языков — дело нужное. Но не всем оно даётся одинаково легко. Как найти выход из «лингвистического тупика», знает ведущий мировой эксперт в области подготовки преподавателей английского, психолог Крис Роланд. И своим бесценным опытом он поделился с норильскими учителями. А впечатлениями от встречи — с «Заполяркой».

Вопрос недели 
— Если человек говорит на родном языке, он может выучить и второй. Только нужно чётко понимать, зачем. И если знание иностранного действительно необходимо, изыщешь любые возможности, чтобы добиться цели.

Театр 
Лаборатория современной драматургии «Полярка» завершена. С 12 по 15 марта ценители творческого эксперимента увидели три эскиза, послушали две лекции, побывали на авторской читке и концерте известного поэта и музыканта. Театральная ночь тоже не оставила норильчан равнодушными.

Мини–футбол 
МФК «Норильский никель» одержал победу в первом финальном матче Кубка России по мини–футболу против «Газпром–Югры» — 1:0.

Интервью 
Завершился чемпионат Норильска по мини–футболу. В очередной раз победа досталась «Ремонтнику», в составе которого лучшим бомбардиром вновь стал Наил Гусейнов, в прошлом — игрок МФК «Норильский никель» и бронзовый призёр чемпионата Азербайджана. О том, как идут дела у мини–футбольной лиги города, мы поговорили с главным снайпером чемпионата.

Дверь в детскую 
Мы продолжаем тему выпускных праздников в детских садах. Про проведение самого торжества и украшение зала мы писали в прошлом выпуске. А сегодня поговорим ещё и о том, как с пользой провести летние каникулы, а заодно и подготовиться к новой в своей жизни роли – роли первоклассника.

Новости:
 20 марта 2020 
17:43 Отопительный сезон в Норильске 2019-2020 гг. проходит в штатном режиме.
17:33 NordStar принял участие в масштабных учениях по предупреждению распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
17:32 Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного карантина, перестроив режим работы.
17:16 Судебные приставы проинформировали о временном ограничении личного приёма граждан.
17:00 Норильский городской суд не принимает граждан до 10 апреля.
16:36 Норильский театр приглашает в детскую лабораторию.
16:15 Юнармейцы средней школы № 8 побывали в Красноярске.
15:13 Цех со скелетами. Газорезчики ННР выясняют, кто лучше.
15:02 Все билеты S7, приобретённые с 5 марта по 10 апреля, можно будет вернуть.
14:40 Разговор на миллион. Норильчанин оказался в долгах после разговора с мошенницей по телефону.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх
Array ( [0] => 2020 [1] => 21 [2] => 22 )