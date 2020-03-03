[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Интервью

Секреты победы

Завершился чемпионат Норильска по мини–футболу. В очередной раз победа досталась «Ремонтнику», в составе которого лучшим бомбардиром вновь стал Наил Гусейнов, в прошлом — игрок МФК «Норильский никель» и бронзовый призёр чемпионата Азербайджана. О том, как идут дела у мини–футбольной лиги города, мы поговорили с главным снайпером чемпионата.

Наил Гусейнов В чемпионате и первенстве Норильска по мини-футболу участвуют 8 и 14 команд соответственно. Победитель Второй лиги занимает место последней команды Первой лиги. В свою очередь серебряный призёр Второй лиги играет переходный матч с предпоследней командой Первой лиги. В прошедшем сезоне лучшим бомбардиром стал Наил Гусейнов, оформивший 26 голов в чемпионате и семь – в розыгрыше Кубка города. По завершению мини-футбольного сезона в Норильске летом стартуют игры большого футбола. Здесь лидерство принадлежит «Алании», в составе которой результативной игрой также выделяется Наил Гусейнов, не раз становившийся лучшим бомбардиром и в этом чемпионате. – Наил, расскажи о себе. Как ты пришёл в мини–футбол? – Когда мне было восемь лет, друг пригласил меня на тренировку, которая проходила в 34–й школе. Первым моим тренером стал Андрей Капинус. На второй год занятий меня позвали в спортивную школу № 6 — в команду «Смена» (тренер — Николай Павлов). В 2009 году в чемпионате России среди юношей наша команда под руководством Рашида Дусейнова, которого уже нет с нами, стала победителем. Тогда же мне и Павлу Шамарину «Норильский никель» предложил подписать профессиональный контракт. – Тем не менее ты не стал переезжать в Москву, где тогда базировался клуб. Почему? – Мне было всего 17 лет, к тому же я ещё учился. Решил остаться в Норильске. Но периодически привлекался к официальным играм основной команды. – Вспомни свой дебют в Суперлиге. – Это матч в Мытищах. Тогда я забил свой первый гол. В тот момент меня настолько переполняли эмоции, что уже и забыл в деталях, как это было. – И всё же ты отправился в стан основной команды в столицу... – Уже на следующий год, в 2011–м, когда мне исполнилось 18 лет. Вместе со мной тогда в составе было четверо норильских воспитанников. И поскольку предпочтение отдавалось более опытным футболистам, у нас было не так много игрового времени. В 2013–м «старожилы» клуба — Юра Король и Слава Владющенков, видимо, глядя, как я просиживаю штаны на скамейке запасных, предложили мне перейти в другой клуб, чтобы набраться опыта. Сначала я не хотел покидать команду, но когда подошёл к концу срок моего контракта, взвесил все за и против и не стал продлевать соглашение. Так я оказался в сургутском «Факеле», откуда, отыграв сезон, перебрался в бакинский «Араз». – Почему ты не задержался в «Аразе», который тогда был одним из сильнейших клубов своей страны? – В Азербайджане я стал бронзовым призёром сезона 2014/2015. Условия меня полностью устраивали, и я также подходил команде — играл в основном составе. Даже обсуждался вопрос получения второго гражданства, чтобы я мог играть за сборную Азербайджана. Но вскоре клуб стал испытывать трудности, в том числе и финансовые, и я не стал продлевать с ним контракт. В это же время, к большой своей радости, я познакомился с будущей супругой. Для себя решил: имея семью, нужно иметь и стабильный заработок, поэтому вернулся в Норильск, тем более что меня звал к себе Даниил Кот, в то время возглавлявший спортивный отдел медного завода. Но я устроился в «Норильскникельремонт» инструктором по спорту, где до сих пор и работаю. Естественно, здесь я стал выступать за «Ремонтник». – Последние годы «Ремонтник» — неизменный лидер чемпионата Норильска. За счёт чего команде удаётся держать высокую планку? – В первую очередь мы побеждаем ввиду хорошего подбора игроков — костяк команды сформировался лет пять назад. Помимо меня есть ребята, также поигравшие на высоком уровне — например, наш капитан Сергей Чудов, выступавший в Высшей лиге за «Норильский никель–2». Наш тренер — Солтан Бзыков, который, собственно, и создал команду, и благодаря которому мы остаёмся сильнейшим коллективом города. – За счёт чего живёт лига, есть ли у команд спонсоры? – Лига живет за счёт взносов команд–участниц. Деньги идут на оплату судейства и другие организационные моменты. За игровые площадки мы не платим — их предоставляет управление по спорту администрации города. Некоторые команды стимулируют своих игроков, например, «Океан», который является ярким примером успешной частной команды. – А как в целом прошёл чемпионат? – Как всегда, на высоком уровне. Приятно удивил «Мотор», состав которого в начале сезона пополнился нашим бывшим игроком Максимом Поломниковым. Из разочарований — «Надежда», один из лидеров прошлого сезона. – Одно время Норильск в профессиональной лиге представляли две команды. Помимо МФК «Норильский никель» в Суперлиге, в Высшей лиге выступал его фарм–клуб — «Норильский никель–2»... – Когда исчез «Норильский никель–2», в недалёком прошлом побеждавший в Высшей лиге, это стало большой потерей для норильского мини–футбола. Я уверен, что и сейчас в Норильске можно было бы собрать команду такого ранга. Но для этого нужны определённые финансовые вложения. Сейчас в «Норильском никеле» только один собственный воспитанник — Темирлан Алибеков. Фарм–клуб для обкатки молодых перспективных игроков — это были бы отличные инвестиции в будущее нашего мини–футбола.

Михаил Туаев Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Когда мне было восемь лет, друг пригласил меня на тренировку, которая проходила в 34–й школе. Первым моим тренером стал Андрей Капинус. На второй год занятий меня позвали в спортивную школу № 6 — в команду «Смена» (тренер — Николай Павлов). В 2009 году в чемпионате России среди юношей наша команда под руководством Рашида Дусейнова, которого уже нет с нами, стала победителем. Тогда же мне и Павлу Шамарину «Норильский никель» предложил подписать профессиональный контракт.– Мне было всего 17 лет, к тому же я ещё учился. Решил остаться в Норильске. Но периодически привлекался к официальным играм основной команды.– Это матч в Мытищах. Тогда я забил свой первый гол. В тот момент меня настолько переполняли эмоции, что уже и забыл в деталях, как это было.– Уже на следующий год, в 2011–м, когда мне исполнилось 18 лет. Вместе со мной тогда в составе было четверо норильских воспитанников. И поскольку предпочтение отдавалось более опытным футболистам, у нас было не так много игрового времени. В 2013–м «старожилы» клуба — Юра Король и Слава Владющенков, видимо, глядя, как я просиживаю штаны на скамейке запасных, предложили мне перейти в другой клуб, чтобы набраться опыта. Сначала я не хотел покидать команду, но когда подошёл к концу срок моего контракта, взвесил все за и против и не стал продлевать соглашение. Так я оказался в сургутском «Факеле», откуда, отыграв сезон, перебрался в бакинский «Араз».– В Азербайджане я стал бронзовым призёром сезона 2014/2015. Условия меня полностью устраивали, и я также подходил команде — играл в основном составе. Даже обсуждался вопрос получения второго гражданства, чтобы я мог играть за сборную Азербайджана. Но вскоре клуб стал испытывать трудности, в том числе и финансовые, и я не стал продлевать с ним контракт. В это же время, к большой своей радости, я познакомился с будущей супругой. Для себя решил: имея семью, нужно иметь и стабильный заработок, поэтому вернулся в Норильск, тем более что меня звал к себе Даниил Кот, в то время возглавлявший спортивный отдел медного завода. Но я устроился в «Норильскникельремонт» инструктором по спорту, где до сих пор и работаю. Естественно, здесь я стал выступать за «Ремонтник».– В первую очередь мы побеждаем ввиду хорошего подбора игроков — костяк команды сформировался лет пять назад. Помимо меня есть ребята, также поигравшие на высоком уровне — например, наш капитан Сергей Чудов, выступавший в Высшей лиге за «Норильский никель–2». Наш тренер — Солтан Бзыков, который, собственно, и создал команду, и благодаря которому мы остаёмся сильнейшим коллективом города.– Лига живет за счёт взносов команд–участниц. Деньги идут на оплату судейства и другие организационные моменты. За игровые площадки мы не платим — их предоставляет управление по спорту администрации города. Некоторые команды стимулируют своих игроков, например, «Океан», который является ярким примером успешной частной команды.– Как всегда, на высоком уровне. Приятно удивил «Мотор», состав которого в начале сезона пополнился нашим бывшим игроком Максимом Поломниковым. Из разочарований — «Надежда», один из лидеров прошлого сезона.– Когда исчез «Норильский никель–2», в недалёком прошлом побеждавший в Высшей лиге, это стало большой потерей для норильского мини–футбола. Я уверен, что и сейчас в Норильске можно было бы собрать команду такого ранга. Но для этого нужны определённые финансовые вложения. Сейчас в «Норильском никеле» только один собственный воспитанник — Темирлан Алибеков. Фарм–клуб для обкатки молодых перспективных игроков — это были бы отличные инвестиции в будущее нашего мини–футбола.

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