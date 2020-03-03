[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Чем занята власть

Приём — уверенный

В Норильске прошёл первый в этом году день приёма граждан. Руководители города и начальники управлений администрации, а также депутаты горсовета помогали горожанам в решении насущных проблем.

Встречи представителей власти с норильчанами проводятся ежеквартально с 2014 года. Приём проходит в МФЦ Центрального района и в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. В этот раз большинство обращений касалось социального обслуживания и жилищного обеспечения. Кто–то решал личные проблемы, а кто–то просил не только за себя. Так, норильчанка Марина Лунёва, пришедшая на приём к главе города Ринату Ахметчину, ратовала за пенсионеров, которые получают талоны на горячее питание. На 15 обедов в месяц стоимостью 220 рублей могут рассчитывать малоимущие горожане — это так называемая спонсорская помощь от «Норникеля». «Отоварить» талоны можно только в столовой механического завода. А туда, говорит Марина Витальевна, пожилым людям добираться сложновато. Вот и получается, что регулярно пообедать удаётся единицам, а остальные приезжают один–два раза в месяц и набирают продукты, на которые действует общепитовская наценка. Было бы намного удобнее, уверена Марина Лунёва, если бы талонами можно было «рассчитываться» в магазинах торговой сети «Подсолнух». Такое предложение Ринату Ахметчину показалось интересным: – Помощь от компании в виде талонов на питание люди получают уже много лет. И сейчас прозвучала хорошая идея. Я готов переговорить с руководством Заполярного филиала и думаю, что никаких проблем не возникнет. За улучшение условий жизни пожилых норильчан пришли просить и супруги Старостины. Они обратились к председателю городского Совета Александру Пестрякову с просьбой поскорее решить вопрос о льготах для детей войны Норильска. Ведь федеральный закон о мерах соцподдержки этой категории граждан так и не принят, его утверждение откладывалось Госдумой уже восемь раз. – Было бы логичным ещё раз обратить внимание на эту проблему. Закрепление статуса детей войны позволило бы ввести для них льготы на федеральном, краевом и муниципальном уровнях, — высказал своё мнение по данному вопросу Александр Пестряков. Всего за консультацией к специалистам обратились 64 человека, было задано 73 вопроса. Следующий приём граждан состоится в конце июня.

Наталья Никитина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Встречи представителей власти с норильчанами проводятся ежеквартально с 2014 года. Приём проходит в МФЦ Центрального района и в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. В этот раз большинство обращений касалось социального обслуживания и жилищного обеспечения. Кто–то решал личные проблемы, а кто–то просил не только за себя. Так, норильчанка Марина Лунёва, пришедшая на приём к главе города Ринату Ахметчину, ратовала за пенсионеров, которые получают талоны на горячее питание. На 15 обедов в месяц стоимостью 220 рублей могут рассчитывать малоимущие горожане — это так называемая спонсорская помощь от «Норникеля». «Отоварить» талоны можно только в столовой механического завода. А туда, говорит Марина Витальевна, пожилым людям добираться сложновато. Вот и получается, что регулярно пообедать удаётся единицам, а остальные приезжают один–два раза в месяц и набирают продукты, на которые действует общепитовская наценка. Было бы намного удобнее, уверена Марина Лунёва, если бы талонами можно было «рассчитываться» в магазинах торговой сети «Подсолнух». Такое предложение Ринату Ахметчину показалось интересным:– Помощь от компании в виде талонов на питание люди получают уже много лет. И сейчас прозвучала хорошая идея. Я готов переговорить с руководством Заполярного филиала и думаю, что никаких проблем не возникнет.За улучшение условий жизни пожилых норильчан пришли просить и супруги Старостины. Они обратились к председателю городского Совета Александру Пестрякову с просьбой поскорее решить вопрос о льготах для детей войны Норильска. Ведь федеральный закон о мерах соцподдержки этой категории граждан так и не принят, его утверждение откладывалось Госдумой уже восемь раз.– Было бы логичным ещё раз обратить внимание на эту проблему. Закрепление статуса детей войны позволило бы ввести для них льготы на федеральном, краевом и муниципальном уровнях, — высказал своё мнение по данному вопросу Александр Пестряков.Всего за консультацией к специалистам обратились 64 человека, было задано 73 вопроса. Следующий приём граждан состоится в конце июня.

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