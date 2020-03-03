[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Лица улиц

Улица Таймырская

В этом году юбилей отмечает Талнах: 55 лет назад он получил статус рабочего посёлка. «Заполярка» в подарок ему продолжает полюбившийся читателям проект — «Лица улиц». Весь год мы будем гулять по Талнаху и рассказывать его истории.



14 жилых домов сейчас на улице Таймырской. Ещё одно здание на реконструкции: там разместится гостиница квартирного типа для приезжих специалистов «Норникеля». 1586 талнахцев живут на этой улице. Большинство домов – пятиэтажки. К услугам их жильцов – три детских и одна физкультурная площадки, два спортзала, спортивный центр и бассейн. 1965 год дал старт началу строительства улицы. Самыми первыми были возведены дом № 10 – хрущёвка и дом № 8 – гостинка. 3 памятных знака находятся на площади Горняков. Летом территорию украшают малые архитектурные формы, цветочные композиции и фонтан. 700 метров протяжённость улицы. Она пролегает от ул. Кравца до соединения улиц Маслова и Диксона, огибая при этом площадь Горняков. Бассейн и Дом спорта. 1987 год Строительные метаморфозы Таймырскую можно назвать историческим центром Талнаха: это одна из самых первых его улиц, к тому же изрядно насыщенная спортивными, бытовыми и торговыми объектами. И хотя она, как в принципе и весь Талнах, была застроена типовыми строениями, со временем некоторые её дома претерпели интересные переделки. Первыми — в 1965–1967 годах — были построены дома № 8, 10, 12 и 16 (как мы помним, сами улицы ещё были безымянными, а дома носили строительную нумерацию). Первые два из них были гостинками, но не девятиэтажными, к каким мы привыкли, а из пяти этажей. При этом их комнатки были настолько тесными, метров 8–10, по воспоминаниям старожилов, что нынешние гостинки на их фоне кажутся хоромами. В конце 1980–х, когда эти дома порядком износились, их реконструировали. Например, в 1987–1989 годах гостинку на Таймырской, 8, переделали под управление треста «Норильскшахтстрой», чья контора до этого располагалась аж за Хараелахом. Так из тесного жилья дом превратился во вполне комфортный офис, где НШСТ находится и сегодня. История другой гостинки — ул. Таймырская, 12, — ещё занимательней. Её реконструкция началась в 1989 году и длилась долгих пять лет. Перед сдачей в почти готовом здании произошёл пожар, что наводило талнахцев на подозрения: в народе говорили, что на затраченные средства можно было построить три девятиэтажки. Тем не менее в 1994–м реконструкция была закончена. Вместо маленьких клетушек там превалировали трёх– и четырёхкомнатные квартиры, тоже, впрочем, не слишком просторные. Однако некоторые из них были даже двухуровневыми, соединёнными лестницами, что для Норильска — большая редкость. Реконструкция ещё одной гостинки — на Таймырской, 6, — происходит прямо сейчас. Из нежилого здания «Норникель» решил открыть для приезжих работников гостиницу квартирного типа с 94 студиями площадью до 36 кв. метров. На первом этаже разместятся спортивный зал, конференц–зал, игровая зона, мини–кинотеатр и коворкинг. На всё это компания потратит 260 млн рублей. Ярмарка на улице Таймырской. 1977 год В изобилии и в ассортименте Но вернёмся в прошлое. Строители первых улиц Талнаха старались убить одним выстрелом двух зайцев: возводили жилые дома, а на их первых этажах размещали необходимые населению объекты быта. Чего только не было на улице Таймырской... В доме № 4 размещалась «Пельменная», на Таймырской, 28, — домовая кухня «Талнашка», в доме № 16 — знаменитая столовая № 2. Всё для того, чтобы жители окрестных хрущёвок и гостинок могли не готовить, но хорошо питаться. Для маленьких жителей Таймырской в доме № 30 работала молочная кухня. В доме № 32, сменяя друг друга, размещались библиотека, книжный магазин, а затем ателье. На Таймырской, 22, сначала была детская поликлиника, а потом аптека. В доме № 26 соседствовали сберкасса, почта и переговорный пункт. В доме № 32 сначала были «Товары для детей» — на радость талнашатам там продавалось всё, от одежды до игрушек, а затем — универмаг «Таймырский». Когда–то на этой улице размещались и экстренные службы. Таймырская, 24, — старое здание горноспасательного пункта ВГСЧ. А на первом этаже дома № 1 в 1970–х годах была станция скорой помощи. Рядом, на берегу Талнашки, стоял гараж для санитарных автомобилей, в дальнейшем там обитали и машины милиции. В 1972 году на улице Таймырской, 5, открылся первый талнахский ресторан «Красные камни». Он был настоящей «лягушкой–путешественницей» — в 1976–м переехал на улицу Горняков, а затем трансформировался в одноимённое кафе на ул. Космонавтов. А на Таймырской, 5, сначала работала диетическая столовая, затем — магазин «Солнышко». Уже в новое время — в 2008 году — типовое здание общепита переделали под спортивный зал с боксёрским рингом и тренажёркой. Сегодня там — спортшкола № 4 и АБК стадиона «Солнышко». Ресторан «Красные камни». 1970-е годы Агоронимы Однако главные спортивные объекты находятся на другом конце Таймырской, а точнее на площади, которая к ней примыкает. Первоначально архитекторы хотели, чтобы там был парк — точнее, островок леса. Но в центре города нужнее оказались место под застройку, и парк превратился в площадь. В 1972 году, когда давали имена первым улицам Талнаха, её назвали Советской. Но этот агороним (вариант топонима, от греч. «agora» — «площадь», т. е. название площади) не прижился, и с 2002 года она стала называться в честь Горняков. На этой площади проводили городские ярмарки, зимой устанавливали новогоднюю ёлку, в 1980–х там стояла индустриального вида стела под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а в 2000–х одни за другими появлялись фонтаны. Но главные объекты пл. Горняков — спортивные. В декабре 1980 года было введёно в строй типовое здание БОКМО (блок обслуживания комсомольско–молодёжных общежитий), более известное талнахцам как Дом спорта. А в декабре 1982–го было сдано в эксплуатацию здание плавательного бассейна «Волна» с двумя ваннами. Сначала это были отдельные спортсооружения, нацеленные на отдых горняков и потому подведомственные горнорудному управлению. С 2003 года их объединили в спорткомплекс «Талнах». В конце 1980–х на площади выросло ещё одно здание, куда переехала администрация Талнаха, к тому времени ставшего городом. А впрочем, это уже история другой улицы... Знакомые люди Людмила и Пётр Фединец живут в Талнахе больше полувека: – В далёком 1965 году мы с родителями переехали из Норильска в Талнах, – рассказывает Людмила Фединец. – Отец работал на строительстве там ещё с 1962 года, но поначалу ему было некуда забрать с собой маму и нас — пятерых детей. Помню, как в 1962–м мы почти на всё лето поехали к папе в гости и жили в палатке посреди нетронутого леса. Это было настоящее путешествие, учитывая, что мост через Норилку ещё не возвели, и мы переправлялись на катере. В 1965 году нам дали трёхкомнатную квартиру на улице Таймырской, 10, тогда это был просто дом № 9 – по порядку постройки. Осенью я пошла в четвёртый класс, но в самом Талнахе школа только строилась, и мы пешком ходили в посёлок Геологов. Талнах всегда был очень зелёным. Поначалу вокруг первых домов был сплошной лес, туда, где сейчас улица Спортивная, мы ходили кататься на лыжах. Асфальта во дворах не было очень долго, зато росло много лиственниц. Летом, чтобы посидеть у костерка, можно было даже не выходить из двора. Помню, как перед Днём шахтёра заасфальтировали площадь у клуба «Юность», там на праздники проводили ярмарки. А после гуляний пришли строители и сняли асфальт, потому что им в этом дворе надо было строить коллектор. Позже ярмарки стали проходить на площади Горняков. Эта площадь тоже долго была островком леса между домами. Летом там открывался деревянный павильончик, в народе — зелёный ресторан. Мой муж Пётр вспоминает, как мужики покупали там пиво на розлив — в полиэтиленовые пакетики — и пили его, сидя на брёвнышках. Ну а за грибами, за ягодами все шли в тундру. До постройки моста через Норилку талнахцы ходили в сторону Норильска по новой дороге: её уже успели отсыпать, а транспорт с левобережья ещё не ходил. Талнах быстро обзаводился всем, что положено растущему посёлку. На первом этаже нашего дома № 9 открылись поселковый Совет и радиоузел. Там же был и загс, где расписывались первые талнахские молодожёны. В начале 1970–х загс переехал на ул. Таймырскую, 4: к обычной хрущёвке пристроили парадное крыльцо. В 1981 году и мы с Петром расписывались там. Познакомились мы с мужем в школе, оба оканчивали СШ № 25. Когда мы учились, она ещё располагалась в старом здании на ул. Кравца, 16. Потом школа перебралась на ул. Пионерскую, а в её здании был Дом пионеров, где я начинала трудовую деятельность. Сейчас там Центр внешкольной работы, где я преподаю и ныне. В 1983 году мы с мужем переехали в отдельное жильё, но недалеко — на Таймырскую, 14. Это был дом, где в основном жили работники треста «Норильскшахтстрой»: там работал и Пётр, и его отец, и мой брат. Сблизились мы с Петром на почве любви к книгам. Моя мама — Любовь Ивановна Салтыкова — была директором и одновременно продавцом первого в Талнахе книжного магазина. Поначалу он располагался в доме № 2 (ул. Строителей, 9). В 1971 году переехал на ул. Таймырскую, 18, а уже в 1976–м надпись «Книги» надолго обосновалась на фасаде девятиэтажки на ул. Диксона, 5. У нас дома была богатая библиотека — предмет зависти одноклассников. Пётр сначала бегал к маме в магазин, а, познакомившись с моим братом и со мной, ходил в гости. Хорошие книги тогда были большим дефицитом: сборники фантастики, серии «Всемирная библиотека» и «Жизнь замечательных людей». Читатели тех лет помнят, что заветные томики продавались наборами: с книгами, которые уходили влёт, «в нагрузку» обязательно шли те, что плохо покупали. Так магазины выполняли план. Ну а нас книжный дефицит, можно сказать, обвенчал. С тех пор прошло много лет, все эти годы мы с Петром прожили в Талнахе, даже район всё тот же. Подошло время покидать Север, мы сидим на чемоданах. Но уже сейчас понимаем, что будем очень скучать по этому родному для нас месту. Знакомые места

Скульптура горняка Собирательный образ талнахского рударя Символ всего Талнаха появился на площади Горняков к Дню шахтёра в 2019 году. Идею вынашивали очень долго, со времени переименования этого места. Инициаторами выступили сами талнахцы. Для создания эскиза скульптуры в Норильск приезжал архитектор Андрей Шипунов: он побывал на одном из рудников, познакомился с горняками, наблюдал за их работой и в итоге представил на Градостроительном совете три варианта проекта. Выбор эскиза зависел от всех жителей Норильска — на официальном сайте norilsk–city.ru прошло народное голосование. Желание видеть монумент таким, каким он стал сейчас, выразили более тысячи горожан. На постаменте, где стоит скульптура, высечено: «Славься на века, труд горняка!». Скульптурную композицию «Горняк» отлила из бронзы компания «ЛитАрт». Гранитный постамент выполнили с обработкой «под скалу» и фрагментарной полировкой. Высота скульптуры с основанием — 4,1 метра. На изготовление монумента и благоустройство территории, где он разместился, потрачено около 7 млн рублей. Создание фигуры её доставка и обустройство территории были осуществлены на средства «Норникеля», муниципалитета и пожертвования горожан. «Я люблю Талнах» Фотозона для влюблённых в рудную столицу Этот объект появился на площади Горняков летом 2016 года на месте бывшего фонтана. Инсталляция «Я люблю Талнах» оснащена подсветкой и, в соответствии с замыслом авторов проекта, стала привлекательной фотозоной и неким символом района. Композиция «Футбольный кубок» Малая архитектурная форма «Футбольный кубок» Ещё один примечательный объект стоит перед входом в культурно–оздоровительный центр «Талнах». Его установили в преддверии чемпионата мира по футболу, который Россия впервые принимала в 2018 году. Композиция посвящена Кубку конфедераций — 2017, по традиции предшествующему футбольному мундиалю и проводимому в той же стране. Инициатором установки этой архитектурной композиции был заместитель главы Норильска по району Талнах Михаил Шевченко. За популяризацию спорта вообще и футбола в частности Талнахское территориальное управление получило благодарность от Министерства спорта России. Символизм в данном случае более чем обоснован: в рудной столице регулярно проходят игры чемпионата и первенства города по мини–футболу, там же, на стадионе «Солнышко», проводятся матчи по большому футболу. В самом спорткомплексе «Талнах» тоже действует секция мини–футбола, проходят занятия по настольному и большому теннису, карате, русскому боевому многоборью, плаванию, современным и восточным танцам, женскому фитнесу и аэробике, бодибилдингу и пауэрлифтингу. Принимал спорткомплекс и соревнования российского масштаба. В 1996 году там прошёл тур чемпионата России по мини–футболу среди команд высшей лиги, в 2006–м — чемпионат России по северному многоборью, а также товарищеские встречи по футболу между ветеранами спорта Норильска с приезжими соперниками.

Светлана Гунина Фото из архива семьи ФЕДИНЕЦ и Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Таймырскую можно назвать историческим центром Талнаха: это одна из самых первых его улиц, к тому же изрядно насыщенная спортивными, бытовыми и торговыми объектами. И хотя она, как в принципе и весь Талнах, была застроена типовыми строениями, со временем некоторые её дома претерпели интересные переделки.Первыми — в 1965–1967 годах — были построены дома № 8, 10, 12 и 16 (как мы помним, сами улицы ещё были безымянными, а дома носили строительную нумерацию). Первые два из них были гостинками, но не девятиэтажными, к каким мы привыкли, а из пяти этажей. При этом их комнатки были настолько тесными, метров 8–10, по воспоминаниям старожилов, что нынешние гостинки на их фоне кажутся хоромами. В конце 1980–х, когда эти дома порядком износились, их реконструировали. Например, в 1987–1989 годах гостинку на Таймырской, 8, переделали под управление треста «Норильскшахтстрой», чья контора до этого располагалась аж за Хараелахом. Так из тесного жилья дом превратился во вполне комфортный офис, где НШСТ находится и сегодня.История другой гостинки — ул. Таймырская, 12, — ещё занимательней. Её реконструкция началась в 1989 году и длилась долгих пять лет. Перед сдачей в почти готовом здании произошёл пожар, что наводило талнахцев на подозрения: в народе говорили, что на затраченные средства можно было построить три девятиэтажки. Тем не менее в 1994–м реконструкция была закончена. Вместо маленьких клетушек там превалировали трёх– и четырёхкомнатные квартиры, тоже, впрочем, не слишком просторные. Однако некоторые из них были даже двухуровневыми, соединёнными лестницами, что для Норильска — большая редкость.Реконструкция ещё одной гостинки — на Таймырской, 6, — происходит прямо сейчас. Из нежилого здания «Норникель» решил открыть для приезжих работников гостиницу квартирного типа с 94 студиями площадью до 36 кв. метров. На первом этаже разместятся спортивный зал, конференц–зал, игровая зона, мини–кинотеатр и коворкинг. На всё это компания потратит 260 млн рублей.Но вернёмся в прошлое. Строители первых улиц Талнаха старались убить одним выстрелом двух зайцев: возводили жилые дома, а на их первых этажах размещали необходимые населению объекты быта. Чего только не было на улице Таймырской... В доме № 4 размещалась «Пельменная», на Таймырской, 28, — домовая кухня «Талнашка», в доме № 16 — знаменитая столовая № 2. Всё для того, чтобы жители окрестных хрущёвок и гостинок могли не готовить, но хорошо питаться. Для маленьких жителей Таймырской в доме № 30 работала молочная кухня. В доме № 32, сменяя друг друга, размещались библиотека, книжный магазин, а затем ателье. На Таймырской, 22, сначала была детская поликлиника, а потом аптека. В доме № 26 соседствовали сберкасса, почта и переговорный пункт. В доме № 32 сначала были «Товары для детей» — на радость талнашатам там продавалось всё, от одежды до игрушек, а затем — универмаг «Таймырский».Когда–то на этой улице размещались и экстренные службы. Таймырская, 24, — старое здание горноспасательного пункта ВГСЧ. А на первом этаже дома № 1 в 1970–х годах была станция скорой помощи. Рядом, на берегу Талнашки, стоял гараж для санитарных автомобилей, в дальнейшем там обитали и машины милиции.В 1972 году на улице Таймырской, 5, открылся первый талнахский ресторан «Красные камни». Он был настоящей «лягушкой–путешественницей» — в 1976–м переехал на улицу Горняков, а затем трансформировался в одноимённое кафе на ул. Космонавтов.А на Таймырской, 5, сначала работала диетическая столовая, затем — магазин «Солнышко». Уже в новое время — в 2008 году — типовое здание общепита переделали под спортивный зал с боксёрским рингом и тренажёркой. Сегодня там — спортшкола № 4 и АБК стадиона «Солнышко».Однако главные спортивные объекты находятся на другом конце Таймырской, а точнее на площади, которая к ней примыкает. Первоначально архитекторы хотели, чтобы там был парк — точнее, островок леса. Но в центре города нужнее оказались место под застройку, и парк превратился в площадь. В 1972 году, когда давали имена первым улицам Талнаха, её назвали Советской. Но этот агороним (вариант топонима, от греч. «agora» — «площадь», т. е. название площади) не прижился, и с 2002 года она стала называться в честь Горняков.На этой площади проводили городские ярмарки, зимой устанавливали новогоднюю ёлку, в 1980–х там стояла индустриального вида стела под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а в 2000–х одни за другими появлялись фонтаны.Но главные объекты пл. Горняков — спортивные. В декабре 1980 года было введёно в строй типовое здание БОКМО (блок обслуживания комсомольско–молодёжных общежитий), более известное талнахцам как Дом спорта. А в декабре 1982–го было сдано в эксплуатацию здание плавательного бассейна «Волна» с двумя ваннами. Сначала это были отдельные спортсооружения, нацеленные на отдых горняков и потому подведомственные горнорудному управлению. С 2003 года их объединили в спорткомплекс «Талнах». В конце 1980–х на площади выросло ещё одно здание, куда переехала администрация Талнаха, к тому времени ставшего городом. А впрочем, это уже история другой улицы...

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