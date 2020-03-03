Противодействие терроризму и кибератакам, обеспечение бесперебойной производственной и финансовой деятельности, социальная стабильность в моногородах являются главными задачами службы безопасности «Норникеля».
Об этом рассказал на конференции по корпоративной безопасности старший вице–президент по развитию государственно–частного партнёрства «Норникеля» Владислав Гасумянов.
Ведущие российские компании, в их числе — «Норникель», Русгидро, Еврохим, Газпром, РЖД, приняли участие в научно–практической конференции «Корпоративная безопасность как составная часть обеспечения национальной безопасности России», которая состоялась в Москве 12 марта. В обсуждении приняли участие представители администрации президента и аппарата правительства, обеих палат парламента и профильных федеральных министерств, научных и образовательных учреждений (МГИМО МИД России) и РСПП.
Ключевая тема форума — теория и практики взаимодействия негосударственных структур безопасности и подразделений корпоративной защиты предприятий с правоохранительными органами и службами в сфере обеспечения национальной безопасности. Особое внимание было уделено перспективам совершенствования правовой базы, регламентирующей данные процессы.
Директор Института между-народных исследований МГИМО Николай Грибин обозначил основные этапы становления структур корпоративной безопасности:
— Результаты исследования, проводимого силами МГИМО при поддержке ведущих российских компаний, наглядно показывают: корпоративная безопасность уже является глубоко интегрированной частью национальной безопасности страны.
– Антитеррористическая защита, обеспечение бесперебойной работы производственных, транспортных, финансовых, логистических цепочек, информационная безопасность и защита от кибератак, содействие социальной стабильности в регионах, где расположены наши заводы и фабрики, — зона ответственности наших специалистов по безопасности, — сказал Гасумянов в своём выступлении.
Он особо отметил такую специфику «Норникеля», как расположение многих предприятий этой группы компаний в моногородах:
– С учётом фактора моногородов, тем более расположенных в стратегически важной Арктической зоне России, роль корпоративной защиты и её интегрированности в общий контур безопасности страны объективно возрастают.
Современная национально ориентированная компания, по словам Владислава Гасумянова, уже давно не просто металл, нефть и газ. По сути, это многофункциональный конгломерат и действенный механизм реализации государственной политики в экономической, социальной, экологической и других сферах и одна из опорных точек защиты интересов страны.
– И в этой связи нам необходимо обсудить и проработать возможные варианты укрепления сотрудничества. Наиболее перспективным форматом, полагаю, может стать государственно–частное партнерство, не ограничиваемое только инвестиционной сферой, но распространяющееся и на сферу безопасности», — отметил он.
«Норникель» сотрудничает с государством не только в части антитеррористической защищённости объектов энергетической инфраструктуры и безопасности транспортно–логистического комплекса. Такие масштабные, социально значимые и успешно реализованные проекты, как реконструкция взлётно–посадочной полосы аэропорта в Норильске и строительство инфраструктуры Быстринского ГОКа также осуществлялось совместными усилиями.
Особое внимание на конференции было уделено вопросу информационной безопасности цифровых активов — теме, активно разрабатываемой в настоящее время ведущими отечественными компаниями индустриального сектора экономики. Ведущие российские компании активно внедряют и используют технологии «Индустрии 4.0», а «Норникель» даже проанонсировал выпуск цифровых прав на свои металлы.
Участники одобрили предложение о создании экспертной группы, работающей на постоянной основе. В неё войдут представители органов власти, ведущих отечественных предприятий и научного сообщества России для проработки актуальных вопросов государственно–частного партнёрства в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.
– Вклад негосударственных структур безопасности и корпоративной защиты очевиден. Задача — максимизировать эффективность государственно–частного взаимодействия в данной сфере, — подвёл итоги заседания председатель совета директоров страховой компании «ВСК–Линия жизни» Валентин Соболев.Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда