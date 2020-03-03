[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Экология

С чистыми помыслами

«Норильскникельремонт» построит три локальных очистных сооружения, которые улучшат экологическую обстановку на территории, сообщает пресс–служба ЗФ «Норникеля».

Эти сооружения снизят негативное воздействие предприятий на водные объекты Таймыра. Они предназначены для очистки хозяйственно–бытовых сточных вод Норильско–Таймырской энергетической компании. Два из них возведут в Старом городе, где они будут очищать стоки в реку Щучья от подразделений, расположенных в районе предприятия «Единое складское хозяйство» (ПЕСХ) и нефтебазы. Третий очистной объект построят в районе медного завода. Самая мощная из этих установок — та, что будет на территории ПЕСХ: она способна перерабатывать до 11 тысяч кубометров сточных вод в сутки (более 4 млн кубометров в год). Под этот объект отведена и самая большая площадь — 1 526 м2. У двух других мощность водоочистки ниже — до 1 100 м3/сут. (380 тыс. м3/год) и до 688,5 м3/сут. (244 тыс. м3/год). Очистные сооружения произведены московской инжиниринговой компанией «Научно–исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» и представляют собой блочные конструкции–контейнеры с насосами, энергетическим оборудованием, резервуарами, коммуникациями, системами контроля и автоматизации. Очистка загрязнённых сточных вод выполняется физико–химическим и биологическим методами. Оставшийся осадок обезвоживается и обеззараживается. Строительство ведётся на всех объектах одновременно. На сегодняшний день выполнена большая часть фундаментов под оборудование, установлены кабельные эстакады и опоры трассы теплоснабжения и т. д. Планируется, что очистные сооружения будут работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Строительные работы должны завершиться к 1 марта 2021 года. Сейчас в Норильском промышленном районе действуют более 43 локальных очистных сооружений.

Николай Кондрашов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эти сооружения снизят негативное воздействие предприятий на водные объекты Таймыра. Они предназначены для очистки хозяйственно–бытовых сточных вод Норильско–Таймырской энергетической компании. Два из них возведут в Старом городе, где они будут очищать стоки в реку Щучья от подразделений, расположенных в районе предприятия «Единое складское хозяйство» (ПЕСХ) и нефтебазы. Третий очистной объект построят в районе медного завода.Самая мощная из этих установок — та, что будет на территории ПЕСХ: она способна перерабатывать до 11 тысяч кубометров сточных вод в сутки (более 4 млн кубометров в год). Под этот объект отведена и самая большая площадь — 1 526 м2. У двух других мощность водоочистки ниже — до 1 100 м3/сут. (380 тыс. м3/год) и до 688,5 м3/сут. (244 тыс. м3/год).Очистные сооружения произведены московской инжиниринговой компанией «Научно–исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды» и представляют собой блочные конструкции–контейнеры с насосами, энергетическим оборудованием, резервуарами, коммуникациями, системами контроля и автоматизации. Очистка загрязнённых сточных вод выполняется физико–химическим и биологическим методами. Оставшийся осадок обезвоживается и обеззараживается.Строительство ведётся на всех объектах одновременно. На сегодняшний день выполнена большая часть фундаментов под оборудование, установлены кабельные эстакады и опоры трассы теплоснабжения и т. д.Планируется, что очистные сооружения будут работать в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Строительные работы должны завершиться к 1 марта 2021 года.Сейчас в Норильском промышленном районе действуют более 43 локальных очистных сооружений.

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