[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Спортивный интерес

Стимул для газовиков

Норильские газовики отпраздновали открытие обновлённого физкультурно–оздоровительного комплекса и начало 21–й спартакиады работников газовых предприятий.

После открытия ФОКа газовики провели товарищескую встречу по волейболу Работники «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», представляющие свои предприятия на корпоративных соревнованиях, с нетерпением ждали этого события в предвкушении новых спортивных побед. Не меньше рады были и те, кто занимается спортом для поддержания формы. К услугам посетителей не только спортивный и тренажёрный залы, но и баня с сауной. Ремонт в спорткомплексе начался в октябре прошлого года. Здесь заменили напольное покрытие на более современное, смонтировали новые системы вентиляции, оповещения и пожарной сигнализации. Стены спортзала украсили фотографии газовиков, отличившихся на спортивном поприще. Они станут отличным стимулом для других сотрудников, желающих приобщиться к активному образу жизни. Преобразился и тренажёрный зал — туда закупили новое спортивное оборудование. Причём тренажёры выбирались с оптимальным функционалом — для проработки всех групп мышц. Максимально удобным сделали и график работы ФОКа — без выходных, с 7.00 до 23.00. В спорт-комплексе можно посещать группу здоровья или выбрать любую из понравившихся секций, например волейбола или бадминтона, а кому–то нравится футбол и так далее. Ну, а если по душе самостоятельная работа над телом, то всегда открыты двери тренажёрного зала. Сориентируют, подскажут или направят в физическом развитии три инструктора. Как отметил генеральный директор «Норильсктрансгаза» Марк Шилыковский, открытие обновлённого физкультурно–оздоровительного комплекса стало своего рода подарком на день рождения «Норильскгазпрома», который предприятие отметило 12 марта. – Хотел бы поблагодарить всех, кто приложил руку к ремонту ФОКа, кто сделал его удобным и комфортным для посетителей. Хотелось бы, чтобы наши работники могли в полной мере проявить себя как в профессиональной сфере, так и реализоваться в спорте. Спортивных и трудовых побед вам и успехов! — поздравил коллег с важным событием Марк Шилыковский. Генеральный директор «Норильск-газпрома» Андрей Чистов также пожелал газовикам покорения новых спортивных высот, а их болельщикам — положительных эмоций и гордости за своих товарищей. После торжественного перерезания красной ленты Марсель Фатыхов, заместитель генерального директора по капитальному строительству — начальник службы единого заказчика, вручил Марку Шилыковскому символический ключ от ФОКа. Обновлённый спорткомплекс станет отличным подспорьем для участников спартакиады. Им предстоят соревнования в девяти видах спорта: дартс, гири, мини–футбол, бадминтон, шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол и стрельба. Состязания продлятся до конца апреля. Юрий Ликинов, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике и взаимодействию с региональными органами власти, пожелал газовикам, чтобы комплекс никогда не пустовал, а спортсмены пополняли свою копилку побед новыми медалями. К слову, в этом плане газовики хорошо начали год, завоевав в соревнованиях по лёгкой атлетике весь комплект наград. В мае их ждёт ещё одно спортивное событие — состоится финал первой спартакиады среди вахтовых посёлков «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза». С июля по декабрь прошлого года они боролись за звание чемпиона, а по итогам майских соревнований будет определён самый спортивный вахтовый посёлок. В награду победитель получит переходящий кубок.

Наталья Черкашина Фото Вадима КИРПИЧЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работники «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», представляющие свои предприятия на корпоративных соревнованиях, с нетерпением ждали этого события в предвкушении новых спортивных побед. Не меньше рады были и те, кто занимается спортом для поддержания формы. К услугам посетителей не только спортивный и тренажёрный залы, но и баня с сауной.Ремонт в спорткомплексе начался в октябре прошлого года. Здесь заменили напольное покрытие на более современное, смонтировали новые системы вентиляции, оповещения и пожарной сигнализации. Стены спортзала украсили фотографии газовиков, отличившихся на спортивном поприще. Они станут отличным стимулом для других сотрудников, желающих приобщиться к активному образу жизни. Преобразился и тренажёрный зал — туда закупили новое спортивное оборудование. Причём тренажёры выбирались с оптимальным функционалом — для проработки всех групп мышц.Максимально удобным сделали и график работы ФОКа — без выходных, с 7.00 до 23.00. В спорт-комплексе можно посещать группу здоровья или выбрать любую из понравившихся секций, например волейбола или бадминтона,а кому–то нравится футбол и так далее. Ну, а если по душе самостоятельная работа над телом, то всегда открыты двери тренажёрного зала. Сориентируют, подскажут или направят в физическом развитии три инструктора.Как отметил генеральный директор «Норильсктрансгаза» Марк Шилыковский, открытие обновлённого физкультурно–оздоровительного комплекса стало своего рода подарком на день рождения «Норильскгазпрома», который предприятие отметило 12 марта.– Хотел бы поблагодарить всех, кто приложил руку к ремонту ФОКа, кто сделал его удобным и комфортным для посетителей. Хотелось бы, чтобы наши работники могли в полной мере проявить себя как в профессиональной сфере, так и реализоваться в спорте. Спортивных и трудовых побед вам и успехов! — поздравил коллег с важным событием Марк Шилыковский.Генеральный директор «Норильск-газпрома» Андрей Чистов также пожелал газовикам покорения новых спортивных высот, а их болельщикам — положительных эмоций и гордости за своих товарищей.После торжественного перерезания красной ленты Марсель Фатыхов, заместитель генерального директора по капитальному строительству — начальник службы единого заказчика, вручил Марку Шилыковскому символический ключ от ФОКа.Обновлённый спорткомплекс станет отличным подспорьем для участников спартакиады. Им предстоят соревнования в девяти видах спорта: дартс, гири, мини–футбол, бадминтон, шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол и стрельба. Состязания продлятся до конца апреля. Юрий Ликинов, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике и взаимодействию с региональными органами власти, пожелал газовикам, чтобы комплекс никогда не пустовал, а спортсмены пополняли свою копилку побед новыми медалями. К слову, в этом плане газовики хорошо начали год, завоевав в соревнованиях по лёгкой атлетике весь комплект наград.В мае их ждёт ещё одно спортивное событие — состоится финал первой спартакиады среди вахтовых посёлков «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза». С июля по декабрь прошлого года они боролись за звание чемпиона, а по итогам майских соревнований будет определён самый спортивный вахтовый посёлок. В награду победитель получит переходящий кубок.

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