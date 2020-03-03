Норильские газовики отпраздновали открытие обновлённого физкультурно–оздоровительного комплекса и начало 21–й спартакиады работников газовых предприятий.
|После открытия ФОКа газовики провели товарищескую встречу по волейболу
Работники «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза», представляющие свои предприятия на корпоративных соревнованиях, с нетерпением ждали этого события в предвкушении новых спортивных побед. Не меньше рады были и те, кто занимается спортом для поддержания формы. К услугам посетителей не только спортивный и тренажёрный залы, но и баня с сауной.
Ремонт в спорткомплексе начался в октябре прошлого года. Здесь заменили напольное покрытие на более современное, смонтировали новые системы вентиляции, оповещения и пожарной сигнализации. Стены спортзала украсили фотографии газовиков, отличившихся на спортивном поприще. Они станут отличным стимулом для других сотрудников, желающих приобщиться к активному образу жизни. Преобразился и тренажёрный зал — туда закупили новое спортивное оборудование. Причём тренажёры выбирались с оптимальным функционалом — для проработки всех групп мышц.
Максимально удобным сделали и график работы ФОКа — без выходных, с 7.00 до 23.00. В спорт-комплексе можно посещать группу здоровья или выбрать любую из понравившихся секций, например волейбола или бадминтона,
а кому–то нравится футбол и так далее. Ну, а если по душе самостоятельная работа над телом, то всегда открыты двери тренажёрного зала. Сориентируют, подскажут или направят в физическом развитии три инструктора.
Как отметил генеральный директор «Норильсктрансгаза» Марк Шилыковский, открытие обновлённого физкультурно–оздоровительного комплекса стало своего рода подарком на день рождения «Норильскгазпрома», который предприятие отметило 12 марта.
– Хотел бы поблагодарить всех, кто приложил руку к ремонту ФОКа, кто сделал его удобным и комфортным для посетителей. Хотелось бы, чтобы наши работники могли в полной мере проявить себя как в профессиональной сфере, так и реализоваться в спорте. Спортивных и трудовых побед вам и успехов! — поздравил коллег с важным событием Марк Шилыковский.
Генеральный директор «Норильск-газпрома» Андрей Чистов также пожелал газовикам покорения новых спортивных высот, а их болельщикам — положительных эмоций и гордости за своих товарищей.
После торжественного перерезания красной ленты Марсель Фатыхов, заместитель генерального директора по капитальному строительству — начальник службы единого заказчика, вручил Марку Шилыковскому символический ключ от ФОКа.
Обновлённый спорткомплекс станет отличным подспорьем для участников спартакиады. Им предстоят соревнования в девяти видах спорта: дартс, гири, мини–футбол, бадминтон, шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол и стрельба. Состязания продлятся до конца апреля. Юрий Ликинов, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике и взаимодействию с региональными органами власти, пожелал газовикам, чтобы комплекс никогда не пустовал, а спортсмены пополняли свою копилку побед новыми медалями. К слову, в этом плане газовики хорошо начали год, завоевав в соревнованиях по лёгкой атлетике весь комплект наград.
В мае их ждёт ещё одно спортивное событие — состоится финал первой спартакиады среди вахтовых посёлков «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза». С июля по декабрь прошлого года они боролись за звание чемпиона, а по итогам майских соревнований будет определён самый спортивный вахтовый посёлок. В награду победитель получит переходящий кубок.Наталья Черкашина Фото Вадима КИРПИЧЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда