[Индекс номера 21 (20.03.2020)]



Технопарк

Выгодные вложения

«Норникель» профинансирует закупку новой техники для Кольской ГМК.

Более 3,3 тыс. единиц новой техники и оборудования поступят в 2020 году в Кольскую ГМК, сообщает пресс-служба «Норникеля». Инвестиции компании в обновление основных фондов составят 2,6 млрд руб. Программа закупа охватывает все основные структурные подразделения Кольской ГМК. Один из получателей новой техники — рудник «Северный». Для этого горнодобывающего подразделения компании будут приобретены шахтные самосвалы и буровые установки стрелового типа и веерного бурения. В цех электролиза никеля поступят анодные ячейки, новые полимербетонные ванны и насосные установки. Около 30 млн руб. будет выделено на приобретение персональных газоанализаторов для сотрудников действующих производств. Большой объём работ по замене устаревшего оборудования будет проделан в сернокислотном отделении (СКО) рафинировочного цеха. Общая сумма, на которую будет приобретено оборудование, составит около 48 млн руб. Переоснащение производства — одна из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.

По информации пресс-службы «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Более 3,3 тыс. единиц новой техники и оборудования поступят в 2020 году в Кольскую ГМК, сообщает пресс-служба «Норникеля». Инвестиции компании в обновление основных фондов составят 2,6 млрд руб. Программа закупа охватывает все основные структурные подразделения Кольской ГМК.Один из получателей новой техники — рудник «Северный». Для этого горнодобывающего подразделения компании будут приобретены шахтные самосвалы и буровые установки стрелового типа и веерного бурения.В цех электролиза никеля поступят анодные ячейки, новые полимербетонные ванны и насосные установки. Около 30 млн руб. будет выделено на приобретение персональных газоанализаторов для сотрудников действующих производств. Большой объём работ по замене устаревшего оборудования будет проделан в сернокислотном отделении (СКО) рафинировочного цеха. Общая сумма, на которую будет приобретено оборудование, составит около 48 млн руб.Переоснащение производства — одна из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.

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