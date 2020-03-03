|
Без транспорта не может полноценно функционировать ни одно промышленное производство. Поэтому автотранспортное объединение «ЦАТК» можно смело назвать правой рукой Заполярного филиала «Норникеля». Это предприятие заслуживает отдельного места в истории освоения НПР.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, норильчане!Этот год отмечен знаменательными датами. Компании «Норникель» исполняется 85 лет, а в мае наша страна отметит 75–летие Великой Победы. Несмотря на удалённость от фронтовых рубежей, здесь, в Норильске, в годы войны в сложнейших условиях добывались металлы, так нужные для Победы. Норильские автотранспортники с честью выдержали испытания военного времени, когда на комбинат перестали поступать запчасти к автомашинам, а бензин стал дефицитнейшим продуктом. Инженеры ЦАТК в то время совершили технический подвиг, решив сложнейшую задачу изготовления запчастей в собственных мастерских и перевода автомобильных двигателей на керосин и твёрдое топливо.За 83 года существования нашего предприятия сменилось не одно поколение работников, но у нас всегда был и остаётся надёжный коллектив единомышленников, труд которых важен как для компании, так и для каждого жителя Норильска. Слаженная работа автомашин, бульдозеров, погрузчиков, экскаваторов и строительно–дорожной техники ЦАТК во многом обеспечивает успешную производственную деятельность компании в суровых условиях Заполярья. Слова особой благодарности ветеранам за их самоотверженный труд. Добрые пожелания тем, кто трудится в компании сейчас и отдаёт свои силы и знания для решения стоящих перед ними задач и приумножения традиций! Поздравляю всех вас со знаменательными датами! Счастья, здоровья, успехов вам, вашим близким и родным людям!
Андрей Верхолёзов
,
директор АТО «ЦАТК»
|Большегрузная техника ЦАТК в карьере
Сегодня
Вся жизньв движенииСегодня автотранспортное объединение «ЦАТК» состоит из шести основных подразделений, которые в структуре предприятия по традиции называют колоннами.Колонна № 1 расположена в Центральном районе и обеспечивает перевозку технологических материалов «Медвежьего ручья», Норильского обеспечивающего комплекса (НОК) и медного завода.Колонна № 3 базируется в Кайеркане и занимается перевозкой технологических материалов карьера рудника «Кайерканский» и Надеждинского металлургического завода.Колонна № 5 находится на площадке Надеждинского металлургического завода и обеспечивает бульдозерной, погрузочной и дорожно–строительной техникой НМЗ, медный завод и рудник «Кайерканский».Колонна № 6 — её парк состоит из электрических экскаваторов ЭКГ–4.6 и ЭКГ–5. Эту технику используют для погрузки технологических материалов на заводах и рудниках Заполярного филиала и карьерах НОК.Колонна № 7 обеспечивает карьерными самосвалами, погрузчиками, бульдозерной и дорожно–строительной техникой предприятия Талнаха.Управление автомобильных дорог и снегоборьбы — самое большое подразделение ЦАТК — снабжает бульдозерной, погрузочной и дорожно–строительной техникой предприятия Центрального района и занимается содержанием и ремонтом автомобильных дорог ЗФ и трассы Норильск — Алыкель. В деятельности автотранспортного объединения можно выделить четыре основных направления. Это в первую очередь — перевозка технологических материалов большегрузными самосвалами для предприятий Заполярного филиала и группы компаний «Норникель», расположенных на территории Норильского промышленного района. Лучшие представители парка большегрузной техники АТО «ЦАТК» на сегодняшний день — 39 самосвалов Caterpillar 773 грузоподъёмностью 55 тонн и пять самосвалов Caterpillar 777 грузоподъёмностью 90 тонн.Второе направление — использование дорожно–строительной техники (бульдозеров тяжёлого и среднего класса, больших погрузчиков, грейдеров) на разработке, перевозке и погрузке технологических материалов.Третье направление — погрузка технологических материалов карьерными экскаваторами: на их долю приходится почти 90% всех насыпных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом и карьерными самосвалами.Четвёртое направление — содержание автомобильных дорог, производственных территорий предприятий, железнодорожных путей и тупиков в зимний период, а летом — ещё и их ремонт.В 2014–2017 годах предприятие активно участвовало в реализации проекта по расширению Талнахской обогатительной фабрики. 2018–2019 годы — очередной этап реализации концепции развития транспортного комплекса «Норникеля» на территории Норильского промышленного района.«Предприятие многое пережило, сухими цифрами статистики об этом не расскажешь, — говорит директор АТО «ЦАТК» Андрей Верхолёзов. — Оно работало и в годы войны, переделав двигатели под дровяное топливо, поднимало комбинат на МАЗах с неотапливаемыми кабинами, потом строило Пелятку, доставляя трубы и топливо российскими «Уралами», песок из карьера немецкими «Магирусами». Сейчас на большегрузной технике Komatsu, Volvo, Liebherr, Caterpillar мы принимаем участие в реализации новых инвестиционных проектов «Норникеля». И, смею вас заверить, нам даже санкции нипочём, потому что нашим зарубежным партнёрам выгодно работать с Норильском».
История в деталях7 июня 1937 года — Приказом от 09.06.1937 № 180 по норильскому строительству была создана Норильская транспортная контора, состоящая из конной базы, авиапорта, гаража и цеха погрузо–разгрузочных работ.3 мая 1949 года — предприятие переименовали в Центральную автотранспортную контору (ЦАТК).1951 год — в составе ЦАТК: авторемзавод, автобусный парк, автобаза строительства широкой колеи, тракторный отдел, дорожно–эксплуатационный цех, три грузовые колонны, гаражи медеплавильного завода и управления рудниками.1954 год — из ЦАТК вывели в в отдельное предприятие пассажирский автотранспорт.1958 год — ЦАТК одним из первых в стране начал транспортировку горной массы карьерным автосамосвалом МАЗ–525 грузоподъёмностью 25 тонн. В 1960 году было получено 50 таких машин, а в 1961–м — ещё 32. 1966 год — освоены новые самосвалы БелАЗ–540 грузоподъёмностью 27 тонн. 1968 год — ввод в эксплуатацию самосвалов БелАЗ–548 грузоподъёмностью 40 тонн.1974 год — автопарк пополнился 50 западногерманскими автомашинами «Магирус–290» грузоподъёмностью 15 тонн.1997 год — в ЦАТК было передано 14 автохозяйств с предприятий. 1998 год — Центральная автотранспортная контора переименована в автотранспортное объединение «ЦАТК». Апрель 2000 года — в ЦАТК влился АТЦ Надеждинского металлургического завода. 2001 год — в состав ЦАТК вошло автотранспортное управление АО «НГК» (бывшее АТК управления строительства). 2005 год — управление автомобильных дорог и снегоборьбы стало подразделением ЦАТК. 2007 год — в рамках реорганизации транспортного комплекса произошли большие изменения во всех транспортных предприятиях ЗФ компании. Из ЦАТК во вновь созданные дочерние общества были переданы легковой автопарк и грузовой транспорт общего назначения, а в состав предприятия принята техника, задействованная на технологических переделах ЗФ.2010–2011 годы — техническое перевооружение предприятия, освоение новых большегрузных автосамосвалов Caterpillar–773E грузоподъёмностью 55 тонн и Caterpillar–777 грузоподъёмностью 90 тонн.
Денис КожевниковФото Андрея КИЙКО Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда