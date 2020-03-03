[Индекс номера 21 (20.03.2020)]

 Визитная карточка 
Рычаги управления

Без транспорта не может полноценно функционировать ни одно промышленное производство. Поэтому автотранспортное объединение «ЦАТК» можно смело назвать правой рукой Заполярного филиала «Норникеля». Это предприятие заслуживает отдельного места в истории освоения НПР.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья, норильчане!
Этот год отмечен знаменательными датами. Компании «Норникель» исполняется 85 лет, а в мае наша страна отметит 75–летие Великой Победы. Несмотря на удалённость от фронтовых рубежей, здесь, в Норильске, в годы войны в сложнейших условиях добывались металлы, так нужные для Победы. Норильские автотранспортники с честью выдержали испытания военного времени, когда на комбинат перестали поступать запчасти к автомашинам, а бензин стал дефицитнейшим продуктом. Инженеры ЦАТК в то время совершили технический подвиг, решив сложнейшую задачу изготовления запчастей в собственных мастерских и перевода автомобильных двигателей на керосин и твёрдое топливо.
За 83 года существования нашего предприятия сменилось не одно поколение работников, но у нас всегда был и остаётся надёжный коллектив единомышленников, труд которых важен как для компании, так и для каждого жителя Норильска. Слаженная работа автомашин, бульдозеров, погрузчиков, экскаваторов и строительно–дорожной техники ЦАТК во многом обеспечивает успешную производственную деятельность компании в суровых условиях Заполярья.
Слова особой благодарности ветеранам за их самоотверженный труд. Добрые пожелания тем, кто трудится в компании сейчас и отдаёт свои силы и знания для решения стоящих перед ними задач и приумножения традиций! Поздравляю всех вас со знаменательными датами! Счастья, здоровья, успехов вам, вашим близким и родным людям!
Андрей Верхолёзов,
директор АТО «ЦАТК»
Большегрузная техника ЦАТК в карьере
Сегодня

Вся жизньв движении
Сегодня автотранспортное объединение «ЦАТК» состоит из шести основных подразделений, которые в структуре предприятия по традиции называют колоннами.
Колонна № 1 расположена в Центральном районе и обеспечивает перевозку технологических материалов «Медвежьего ручья», Норильского обеспечивающего комплекса (НОК) и медного завода.
Колонна № 3 базируется в Кайеркане и занимается перевозкой технологических материалов карьера рудника «Кайерканский» и Надеждинского металлургического завода.
Колонна № 5 находится на площадке Надеждинского металлургического завода и обеспечивает бульдозерной, погрузочной и дорожно–строительной техникой НМЗ, медный завод и рудник «Кайерканский».
Колонна № 6 — её парк состоит из электрических экскаваторов ЭКГ–4.6 и ЭКГ–5. Эту технику используют для погрузки технологических материалов на заводах и рудниках Заполярного филиала и карьерах НОК.
Колонна № 7 обеспечивает карьерными самосвалами, погрузчиками, бульдозерной и дорожно–строительной техникой предприятия Талнаха.
Управление автомобильных дорог и снегоборьбы — самое большое подразделение ЦАТК — снабжает бульдозерной, погрузочной и дорожно–строительной техникой предприятия Центрального района и занимается содержанием и ремонтом автомобильных дорог ЗФ и трассы Норильск — Алыкель.
В деятельности автотранспортного объединения можно выделить четыре основных направления. Это в первую очередь — перевозка технологических материалов большегрузными самосвалами для предприятий Заполярного филиала и группы компаний «Норникель», расположенных на территории Норильского промышленного района. Лучшие представители парка большегрузной техники АТО «ЦАТК» на сегодняшний день — 39 самосвалов Caterpillar 773 грузоподъёмностью 55 тонн и пять самосвалов Caterpillar 777 грузоподъёмностью 90 тонн.
Второе направление — использование дорожно–строительной техники (бульдозеров тяжёлого и среднего класса, больших погрузчиков, грейдеров) на разработке, перевозке и погрузке технологических материалов.
Третье направление — погрузка технологических материалов карьерными экскаваторами: на их долю приходится почти 90% всех насыпных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом и карьерными самосвалами.
Четвёртое направление — содержание автомобильных дорог, производственных территорий предприятий, железнодорожных путей и тупиков в зимний период, а летом — ещё и их ремонт.
В 2014–2017 годах предприятие активно участвовало в реализации проекта по расширению Талнахской обогатительной фабрики. 2018–2019 годы — очередной этап реализации концепции развития транспортного комплекса «Норникеля» на территории Норильского промышленного района.
«Предприятие многое пережило, сухими цифрами статистики об этом не расскажешь, — говорит директор АТО «ЦАТК» Андрей Верхолёзов. — Оно работало и в годы войны, переделав двигатели под дровяное топливо, поднимало комбинат на МАЗах с неотапливаемыми кабинами, потом строило Пелятку, доставляя трубы и топливо российскими «Уралами», песок из карьера немецкими «Магирусами». Сейчас на большегрузной технике Komatsu, Volvo, Liebherr, Caterpillar мы принимаем участие в реализации новых инвестиционных проектов «Норникеля». И, смею вас заверить, нам даже санкции нипочём, потому что нашим зарубежным партнёрам выгодно работать с Норильском».
История в деталях
7 июня 1937 года — Приказом от 09.06.1937 № 180 по норильскому строительству была создана Норильская транспортная контора, состоящая из конной базы, авиапорта, гаража и цеха погрузо–разгрузочных работ.
3 мая 1949 года — предприятие переименовали в Центральную автотранспортную контору (ЦАТК).
1951 год — в составе ЦАТК: авторемзавод, автобусный парк, автобаза строительства широкой колеи, тракторный отдел, дорожно–эксплуатационный цех, три грузовые колонны, гаражи медеплавильного завода и управления рудниками.
1954 год — из ЦАТК вывели в в отдельное предприятие пассажирский автотранспорт.
1958 год — ЦАТК одним из первых в стране начал транспортировку горной массы карьерным автосамосвалом МАЗ–525 грузоподъёмностью 25 тонн. В 1960 году было получено 50 таких машин, а в 1961–м — ещё 32.
1966 год — освоены новые самосвалы БелАЗ–540 грузоподъёмностью 27 тонн.
1968 год — ввод в эксплуатацию самосвалов БелАЗ–548 грузоподъёмностью 40 тонн.
1974 год — автопарк пополнился 50 западногерманскими автомашинами «Магирус–290» грузоподъёмностью 15 тонн.
1997 год — в ЦАТК было передано 14 автохозяйств с предприятий.
1998 год — Центральная автотранспортная контора переименована в автотранспортное объединение «ЦАТК».
Апрель 2000 года — в ЦАТК влился АТЦ Надеждинского металлургического завода.
2001 год — в состав ЦАТК вошло автотранспортное управление АО «НГК» (бывшее АТК управления строительства).
2005 год — управление автомобильных дорог и снегоборьбы стало подразделением ЦАТК.
2007 год — в рамках реорганизации транспортного комплекса произошли большие изменения во всех транспортных предприятиях ЗФ компании. Из ЦАТК во вновь созданные дочерние общества были переданы легковой автопарк и грузовой транспорт общего назначения, а в состав предприятия принята техника, задействованная на технологических переделах ЗФ.
2010–2011 годы — техническое перевооружение предприятия, освоение новых большегрузных автосамосвалов Caterpillar–773E грузоподъёмностью 55 тонн и Caterpillar–777 грузоподъёмностью 90 тонн.

Денис Кожевников
Фото Андрея КИЙКО Дениса КОЖЕВНИКОВА
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