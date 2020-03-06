Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны.
|Фото: Абсолютным приоритетом для государства являются здоровье, жизнь и безопасность граждан
Президент России подчеркнул, что абсолютный приоритет для государства — здоровье, жизнь и безопасность граждан, а потому оно должно работать на опережение угроз. Благодаря заранее принятым мерам России пока удаётся сдерживать стремительное распространение коронавируса. Но страна — даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от опасности. «Рядом с нашими границами находятся государства, серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — заявил Владимир Путин.
Президент предложил ряд мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. При этом глава государства попросил россиян проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и «прежде всего, побыть дома».
Также Владимир Путин сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату. Соответствующий Указ уже подписан.
В числе первоочередных мер по стабилизации ситуации президент назвал выплаты семьям с детьми, имеющим право на соцподдержку, — ежемесячно по 5 тысяч рублей дополнительно. Пособия и льготы в течение полугода должны продлеваться автоматически, без хождений по инстанциям. Выплаты к юбилею Великой Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть выданы до майских праздников.
Президент также предложил приравнять к МРОТ пособие по безработице; в случае падения доходов более чем на 30% предоставлять гражданам каникулы по кредитам; предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, по страховым взносам и прочему. Отдельно глава страны остановился на вопросах налогообложения: все выплаты доходов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — следует предусмотреть ставку на такие дивиденды в размере15 %. А для граждан, чьи банковские вклады или инвестиции в ценные бумаги превышают миллион рублей, ввести налог на проценты — 13%.
Полученные дополнительные поступления в бюджет президент предложил направить на поддержку семей с детьми и на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.
Николай Кондрашов
Фото с сайта newstula.ruwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда