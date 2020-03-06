[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



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Опережающие меры

Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны.

Фото: Абсолютным приоритетом для государства являются здоровье, жизнь и безопасность граждан Президент России подчеркнул, что абсолютный приоритет для государства — здоровье, жизнь и безопасность граждан, а потому оно должно работать на опережение угроз. Благодаря заранее принятым мерам России пока удаётся сдерживать стремительное распространение коронавируса. Но страна — даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от опасности. «Рядом с нашими границами находятся государства, серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — заявил Владимир Путин. Президент предложил ряд мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. При этом глава государства попросил россиян проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и «прежде всего, побыть дома». Также Владимир Путин сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату. Соответствующий Указ уже подписан. В числе первоочередных мер по стабилизации ситуации президент назвал выплаты семьям с детьми, имеющим право на соцподдержку, — ежемесячно по 5 тысяч рублей дополнительно. Пособия и льготы в течение полугода должны продлеваться автоматически, без хождений по инстанциям. Выплаты к юбилею Великой Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть выданы до майских праздников. Президент также предложил приравнять к МРОТ пособие по безработице; в случае падения доходов более чем на 30% предоставлять гражданам каникулы по кредитам; предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, по страховым взносам и прочему. Отдельно глава страны остановился на вопросах налогообложения: все выплаты доходов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — следует предусмотреть ставку на такие дивиденды в размере15 %. А для граждан, чьи банковские вклады или инвестиции в ценные бумаги превышают миллион рублей, ввести налог на проценты — 13%. Полученные дополнительные поступления в бюджет президент предложил направить на поддержку семей с детьми и на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

Николай Кондрашов Фото с сайта newstula.ru

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Президент России подчеркнул, что абсолютный приоритет для государства — здоровье, жизнь и безопасность граждан, а потому оно должно работать на опережение угроз. Благодаря заранее принятым мерам России пока удаётся сдерживать стремительное распространение коронавируса. Но страна — даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от опасности. «Рядом с нашими границами находятся государства, серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — заявил Владимир Путин.Президент предложил ряд мер, направленных на предотвращение распространения инфекции. Он объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. При этом глава государства попросил россиян проявить дисциплину и ответственность, соблюдать все рекомендации врачей и «прежде всего, побыть дома».Также Владимир Путин сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более позднюю дату. Соответствующий Указ уже подписан.В числе первоочередных мер по стабилизации ситуации президент назвал выплаты семьям с детьми, имеющим право на соцподдержку, — ежемесячно по 5 тысяч рублей дополнительно. Пособия и льготы в течение полугода должны продлеваться автоматически, без хождений по инстанциям. Выплаты к юбилею Великой Победы ветеранам и труженикам тыла должны быть выданы до майских праздников.Президент также предложил приравнять к МРОТ пособие по безработице; в случае падения доходов более чем на 30% предоставлять гражданам каникулы по кредитам; предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, по страховым взносам и прочему. Отдельно глава страны остановился на вопросах налогообложения: все выплаты доходов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — следует предусмотреть ставку на такие дивиденды в размере15 %. А для граждан, чьи банковские вклады или инвестиции в ценные бумаги превышают миллион рублей, ввести налог на проценты — 13%.Полученные дополнительные поступления в бюджет президент предложил направить на поддержку семей с детьми и на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.Николай КондрашовФото с сайта newstula.ru

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