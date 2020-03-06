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Мы продолжаем проект, в котором рассказываем о металлах, добываемых «Норникелем», — лидером горно–металлургической промышленности России и мира. Следующй элемент в нашем списке — кобальт.
|Кобальт (Co) — химический элемент с атомным номером 27. Принадлежит к девятой группе периодической таблицы химических элементов, находится в четвёртом периоде таблицы. Простое вещество кобальт — серебристо–белый, слегка желтоватый металл с розоватым или синеватым отливом. Он износостойкий и жаропрочный, что определяет его применение в качестве легирующей добавки к сталям и сплавам с целью улучшения их свойств, а также материала для нанесения износостойких покрытий.История открытияС историей открытия этого металла связано немало легенд и преданий, в средние века люди были уверены, что здесь не обошлось без вмешательства нечистой силы. Название происходит от немецкого Kobolt — зловредный карлик, маленький гном, который строил всяческие козни, мешая рудокопам Саксонии заниматься добычей руды и выплавкой металла. Некоторые руды, добытые в Саксонии, имели серебристый цвет и поначалу считались серебром. Но металл, получаемый из этих руд, давал ядовитые пары, которыми неоднократно были отравлены рудокопы.В 1735 году шведский химик Георг Брандт первым выделил элемент из медной руды, который был назван «кобольд». Он продемонстрировал, что синий пигмент возник именно из кобальта, а не мышьяка или висмута, как первоначально считали алхимики. Впоследствии название преобразовалось в более известное и привычное нам — кобальт. После 1900 года американский автомобильный предприниматель Элвуд Хейнс разработал новый коррозионно–стойкий сплав, который назвал стеллитом. Запатентованные в 1907 году стеллитовые сплавы содержат высокое содержание кобальта и хрома и полностью немагнитны.Ещё одним важным событием для кобальта стало создание в 1940–х годах магнитов алюминий–никель–кобальт (AlNiCo), которые были первой заменой электромагнитам. В 1970 году началось и развитие кристаллов самария–кобальта, что обеспечивало ранее недостижимые плотности энергии магнитов.Современная промышленность выпускает разнообразную продукцию из кобальта. Наиболее распространены кобальтовый порошок, слитки и пластины. Для специальных целей также производится кобальтовая проволока. Около половины мировых запасов этого металла находятся на территории Республики Конго, которая выступает мировым лидером в объёмах добычи кобальтсодержащего сырья. Также кобальт в промышленных количествах производят в России, Австралии, Замбии, Канаде и Китае. При этом Норильское месторождение сосредотачивает около 10% мирового запаса кобальта.В недрах ТаймыраВ октябре 1942 года экс–начальник Норильского комбината Авраамий Завенягин, уже будучи заместителем наркома внутренних дел, выступил в ДИТРе с речью, где отметил, что норильчане, мол, молодцы, никель стране дают, но на очереди должны быть медь и кобальт. Последний был необходим для оборонной промышленности, при этом в Норильске для его получения работала лишь опытная полупромышленная установка — «Норильский кобальт».В постановлении правительства, вышедшем в марте 1943–го, говорилось, что в Норильске необходимо пустить первую очередь кобальтового завода производством в 30 тонн в год.На строительство завода № 25, который в дальнейшем стал хлорно–кобальтовым цехом никелевого завода, и обкатку его технологии ушло три года — первый норильский кобальт был получен 12 января 1946 года. В ту пору заводом руководил Владимир Дарьяльский, который приложил огромные усилия, чтобы кобальт выпускался самого высокого качества, развивалась и улучшалась технология и уровень производства.В 2016 году, после закрытия никелевого завода, «Норникель» перевёл кобальтовое производство на две площадки: на Кольскую ГМК в Мончегорск и в финскую Харьявалту. На Кольском полуострове специально был построен кобальтовый передел мощностью три тысячи тонн в год.Технология успехаИз норильской руды на площадках Заполярного филиала получается полуфабрикат — файнштейн, который затем отправляется на другие производственные мощности «Норникеля» водным путём из Дудинки. Там файнштейн дробится, измельчается и в процессе флотации разделяется на медный и никелевый концентраты. Никелевый концентрат подвергается сначала окислительному обжигу для удаления из него серы, а затем — восстановительному обжигу, продуктом которого является никелевый порошок трубчатых печей (НПТП) — порошкообразный металлизированный материал. Затем, в процессе хлорного выщелачивания НПТП, никель и примеси, в числе которых кобальт, переходят в раствор, и в процессе очистки этого раствора от примесей образуется кобальтовый кек — металлургический продукт, в котором концентрируется кобальт.Кобальтовый кек подвергается выщелачиванию, в процессе которого кобальт и примеси — медь, железо, никель и другие — переходят в раствор. Он сначала очищается от меди путём цементации на НПТП, после чего осуществляется его глубокая экстракционная медеочистка. Полученный рафинат упаривается до достижения регламентных концентраций никеля, кобальта и хлор–иона, и затем в процессе экстракции из него извлекается кобальт.Кобальтовый реэкстракт направляется на гидролитическую очистку от железа, после чего подается в циркуляцию электроэкстракции. В электролизных ваннах, оснащённых нерастворимыми анодами, высокочистый кобальт наращивается на катодах. Затем режется на квадраты и упаковывается в бочки, в которых отправляется потребителю. Сейчас цена кобальта на мировом рынке составляет около 30 тысяч долларов за тонну.
|Фото: Соединения кобальта окрашивают стекло в синий цвет. Полученные краски используют при производстве фарфора
|Авиация и космосКобальтовые сплавы жаропрочны и эффективны в высокотемпературных двигателях. В конструкциях авиационных турбин применяют сплавы с хромом, они могут обходиться без защитных покрытий. Кобальтовые сплавы также более ударостойки. Магнитный кобальтовый сплав обеспечивает повышение КПД двигателей космических кораблей.МагнитыКобальтовые стали и сплавы — лучшие магнитные материалы, потому что обладают сопротивлением к размагничиванию, устойчивы к температурам и вибрации, поддаются механической обработке. Применяются в изготовлении магнитных подшипников, генераторов и электродвигателей с постоянными магнитами.МедицинаСоли кобальта важны для живого организма, они участвуют в синтезе витамина В12, недостаток которого может привести к злокачественному малокровию. Радиоактивный изотоп кобальта используется для облучения пораженных раком тканей: терапевтическая гамма–установка («кобальтовая пушка») содержит кобальт–60, дающий наиболее однородное излучение.ЭлектроникаСилицид кобальта применяется в термоэлектрогенераторах с высоким КПД. Кобальт в соединении с серебром используется при изготовлении аккумуляторных батарей, кобальтат лития применяется в качестве высокоэффективного положительного электрода для производства литиевых аккумуляторов.
Михаил Туаев
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