[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



НАШ ОБЩИЙ ЮБИЛЕЙ

Норильску из Апатитов

«Заполярная Правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Николай Бова трудовую деятельность начинал на агломерационной фабрике в 1981 году. С 1987 года работал в Норильском горкоме КПСС. С 1991 года занимал различные руководящие должности в Норильском комбинате, с 2000 года — в администрации Норильска. Более шести лет руководил администрацией Талнаха. После отъезда из Норильска стал советником гендиректора ОАО «Апатит». С 2012–года глава администрации города Апатиты. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дорогие норильчане! Норильск — это моя школа жизни. Городу на 69–й параллели отдано более 30 лет. И это были лучшие годы. В оптимистичные восьмидесятые я, как и многие другие норильчане, досрочно выполнял государственные планы и уверенно смотрел в будущее. Мне посчастливилось познакомиться с замечательными людьми, с которыми мы вместе делали общее дело. Непростые девяностые научили меня не бояться перемен. Это были годы моего профессионального роста. В стабильные нулевые я работал в Талнахе. Добрые были времена. Накопленный опыт находил своё применение. Мне удалось лучше понять людей, появилось стремление вникнуть в их проблемы — и это я считаю своим главным достижением. Полученный в Норильске опыт очень пригодился мне и в Мурманской области, где я живу с 2012 года. Всегда считал и считаю, что Норильск и компания неразделимы. И это единство нужно хранить как зеницу ока. Тогда каждый житель заполярного города будет твёрдо стоять на ногах. Оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, дорогие моему сердцу норильчане и талнахцы! Николай Бова



Наталья Никитина Фото из личного архива Николая БОВЫ

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск — это моя школа жизни. Городу на 69–й параллели отдано более 30 лет. И это были лучшие годы. В оптимистичные восьмидесятые я, как и многие другие норильчане, досрочно выполнял государственные планы и уверенно смотрел в будущее. Мне посчастливилось познакомиться с замечательными людьми, с которыми мы вместе делали общее дело. Непростые девяностые научили меня не бояться перемен. Это были годы моего профессионального роста. В стабильные нулевые я работал в Талнахе. Добрые были времена. Накопленный опыт находил своё применение. Мне удалось лучше понять людей, появилось стремление вникнуть в их проблемы — и это я считаю своим главным достижением. Полученный в Норильске опыт очень пригодился мне и в Мурманской области, где я живу с 2012 года.Всегда считал и считаю, что Норильск и компания неразделимы. И это единство нужно хранить как зеницу ока. Тогда каждый житель заполярного города будет твёрдо стоять на ногах. Оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, дорогие моему сердцу норильчане и талнахцы!Наталья НикитинаФото из личного архива Николая БОВЫ

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