[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Промышленный словарь

Лётка... ...МПГ

Все мы, норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.

Фото: Металлы платиновой группы Лётка — отверстие в металлургических плавильных печах для выпуска расплавленного металла, штейна или шлака. Применяется прежде всего в доменных, анодных, ферросплавных и электродуговых печах, вагранках. В Заполярном филиале на медном заводе используются анодные печи для выпуска шлака из них (шлаковая лётка). Как правило в печи делают до четырёх лёток. Шлаковая лётка — обычно расширяющееся наружу горизонтальное отверстие круглого сечения в огнеупорной кладке горна печи. Раньше лётки запечатывались вручную. На современных печах после окончания выпуска лётка забивается специальной машиной. МПГ — металлы платиновой группы — коллективное обозначение шести переходных металлических элементов (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина), имеющих схожие физические и химические свойства и, как правило, встречающихся в одних и тех же месторождениях. Относятся к благородным и драгоценным металлам. В природе главные источники МПГ — ликвационные медно–никелевые руды (например месторождения Норильской группы («Норникель») и малосульфидные собственно платинометальные (месторождения комплексов Бушвельд и Стиллуотер). Главной сферой применения МПГ — платины и палладия — стала автомобильная промышленность. В электротехнической отрасли из металлов платиновой группы изготовляют контакты с большой степенью надёжности. А инструменты, изготовленные из МПГ, отличаются повышенной прочностью, корозостойкостью и долговечностью. МПГ идут на изготовление деталей, работающих в агрессивных средах: для технологических аппаратов, реакторов, электрических нагревателей, высокотемпературных печей, аппаратуры, используемой в производстве оптического стекла и стекловолокна. Опираясь на лучшую в мире горнорудную базу и учитывая уникальность добываемых полезных ископаемых, менеджмент «Норникеля» считает, что компания обладает прекрасной стартовой позицией для того, чтобы поддержать глобальный переход на экологически чистый транспорт. По оценкам руководства «Норникеля», к 2030 году компания сможет поставлять на мировой рынок объёмы МПГ, достаточные для производства 25–40 млн автокатализаторов, что в свою очередь снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 170–270 млн тонн (в течение всего срока эксплуатации автомобиля). Дополнительно к этому заявленный рост производства высококачественного никеля позволит изготавливать 3,5–5,5 млн аккумуляторных блоков для электромобилей, что позволит снизить глобальные выбросы парниковых газов на 50–100 млн тонн (в течение всего срока эксплуатации автомобиля).



Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Лётка — отверстие в металлургических плавильных печах для выпуска расплавленного металла, штейна или шлака. Применяется прежде всего в доменных, анодных, ферросплавных и электродуговых печах, вагранках. В Заполярном филиале на медном заводе используются анодные печи для выпуска шлака из них (шлаковая лётка). Как правило в печи делают до четырёх лёток. Шлаковая лётка — обычно расширяющееся наружу горизонтальное отверстие круглого сечения в огнеупорной кладке горна печи. Раньше лётки запечатывались вручную. На современных печах после окончания выпуска лётка забивается специальной машиной.МПГ — металлы платиновой группы — коллективное обозначение шести переходных металлических элементов (рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина), имеющих схожие физические и химические свойства и, как правило, встречающихся в одних и тех же месторождениях. Относятся к благородным и драгоценным металлам. В природе главные источники МПГ — ликвационные медно–никелевые руды (например месторождения Норильской группы («Норникель») и малосульфидные собственно платинометальные (месторождения комплексов Бушвельд и Стиллуотер).Главной сферой применения МПГ — платины и палладия — стала автомобильная промышленность. В электротехнической отрасли из металлов платиновой группы изготовляют контакты с большой степенью надёжности. А инструменты, изготовленные из МПГ, отличаются повышенной прочностью, корозостойкостью и долговечностью. МПГ идут на изготовление деталей, работающих в агрессивных средах: для технологических аппаратов, реакторов, электрических нагревателей, высокотемпературных печей, аппаратуры, используемой в производстве оптического стекла и стекловолокна.Опираясь на лучшую в мире горнорудную базу и учитывая уникальность добываемых полезных ископаемых, менеджмент «Норникеля» считает, что компания обладает прекрасной стартовой позицией для того, чтобы поддержать глобальный переход на экологически чистый транспорт. По оценкам руководства «Норникеля», к 2030 году компания сможет поставлять на мировой рынок объёмы МПГ, достаточные для производства 25–40 млн автокатализаторов, что в свою очередь снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 170–270 млн тонн (в течение всего срока эксплуатации автомобиля). Дополнительно к этому заявленный рост производства высококачественного никеля позволит изготавливать 3,5–5,5 млн аккумуляторных блоков для электромобилей, что позволит снизить глобальные выбросы парниковых газов на 50–100 млн тонн (в течение всего срока эксплуатации автомобиля).Денис КожевниковФото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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