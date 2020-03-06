[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



КОММУНАЛЬНАЯ ПРОЗА

В будни и в праздники

К критике мы относимся философски, а похвалы уже и не ждём. Стараемся делать свою работу максимально качественно, обеспечивая квартиры норильчан светом, теплом и водой», — говорит директор муниципального предприятия «Коммунальные объединённые системы» Евгений Борисевич.

Фото: Ремонт коллектора на улице Ленинградской Работу коммунальщиков не ругает только ленивый, а вот блага, которыми они нас обеспечивают, воспринимаются как само собой разумеющееся. Руководитель коммунальных объединённых систем Евгений Борисевич объясняет, что это нормально, и спустя какое–то время на критические замечания от жителей или нескончаемый поток советов перестаёшь обращать внимание, потому что в приоритете другие заботы. – Бесперебойная подача электричества, тепла и воды в квартиры норильчан — главная задача работников коммунальных объединённых систем, — поясняет Евгений Борисевич. — Нашему предприятию досталось сложное наследство. Всё имеет свойство стариться, а коммуникации тем более, ведь некоторые были проложены ещё при строительстве города. Когда всё идёт хорошо — тишь да гладь, если что–то пошло не так — обрушивается шквал негодования: не предугадали, не предусмотрели и так далее. Я не спорю, у нас, как и везде, присутствует человеческий фактор, но всё же свою работу мы делаем добросовестно и честно. Хотя чистой её не назовёшь. 80 лет назад в отделе коммунального хозяйства, тогда ещё относящегося к Норильскому комбинату, для обслуживания водопроводов, тепловых сетей, канализации и электрического хозяйства жилого сектора были созданы цех отопления и электрогруппа. Это были предшественники «КОС». Коммунальные объединённые системы, отдалённо похожие на нынешние, образовались из муниципального предприятия «Фотон», существовавшего в Норильске в 1992 году. В 2006 году часть коммуникаций очистных сооружений и сети канализации передали из комбината в город, а предприятие тогда переименовали в «Канализационные очистные сооружения». В 2014 году произошло преобразование, и на баланс предприятия передали магистральные сети тепловодоснабжения, электроподстанции на 0,4 кВ, в 2015–м — и все внутриквартальные сети. Сегодня в состав «КОС» входят пять зданий очистных сооружений, 13 канализационных насосных станций, 222 километра магистральных и внутриквартальных трубопроводов водоотведения, 345 километров магистральных и внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения, 168 километров трубопроводов холодного водоснабжения и две подкачивающих насосных станции. Кроме того, в их ведении 380 километров электрических кабельных сетей, 321 электроподстанция напряжения 0,4 кВ и 6 кВ. За всем этим беспокойным хозяйством следит более 800 сотрудников предприятия. Так, в направлении тепловодоснабжения трудятся слесари аварийно–восстановительных работ, которые и обеспечивают эксплуатацию и обслуживание всех трубопроводов. Они следят за температурными параметрами и исправностью оборудования. В сфере электрохозяйства несут вахту электромонтёры, на плечи которых легло обслуживание, содержание и плановые ремонты подстанций. Их работа — чтобы не было коротких замыканий, электросети находились в надлежащем состоянии, а в квартирах и организациях горел свет. Система водоотведения — одно из самых сложных направлений. Ею занимаются слесари, электромонтёры, операторы и машинисты очистных сооружений и насосного оборудования. В блоке очистных задействована примерно половина сотрудников предприятия. Не стоит забывать и об административно–управленческом персонале: инженерных службах, службе главного энергетика, главного механика, техническом отделе. Эти специалисты координируют действия сотрудников, которые трудятся «на земле». У предприятия хватает забот и проблем, Евгений Борисевич и его коллектив понимают, что без них жизнь в городе замрёт. – Основная наша задача — транспортировка энерго– и коммунальных ресурсов: тепла, воды, электроэнергии, а также обеспечение водоотведения, — рассказывает он. — Состояние сетей удовлетворительное, но время, непростые климатические условия, температурные перепады сказываются на них. Мы поддерживаем коммуникации в рабочем состоянии и пытаемся менять ситуацию к лучшему, но для этого необходимы дополнительные средства, которых у нас нет. Содержание инженерных систем требует серьёзных финансовых вложений. Так, в прошлом году администрация выделила субсидию в размере 75 млн рублей на ремонты коллекторов. В этом году продолжатся работы по ремонтам магистральных и внутриквартальных сетей, электроподстанций. Год от года перечень работ не меняется, но если ими не заниматься, вся система коммуникаций вновь придёт в упадок. Помимо повседневных забот есть и планы на будущее. Например, летом начнутся работы по изоляции труб внутриквартальных сетей. А в ближайшее время планируется старт монтажа саморегулируемого греющего кабеля. Он будет выходить из теплоцентра жилого дома в подвал, прямо в трубу холодного водоснабжения. Потребление электроэнергии кабелем идёт не постоянно, а в зависимости от погоды. Например, если температура холодной воды опустится до 2–3 градусов тепла, кабель начнёт нагреваться именно на этом участке трубы. Это позволит уберечь от перемерзания как трубы холодной воды, так и цокольные перекрытия. Такое ноу–хау планируется внедрить на домах с тупиковой системой отопления. Другой вариант избежать перемерзания холодной воды — объединять трубы горячего и холодного водоснабжения общей изоляцией, тем самым создавая естественный обогрев. – Своим коллегам и сотрудникам хочу пожелать здоровья, счастья в личной жизни, терпения, благосостояния, профессионального мастерства в выбранном деле и саморазвития. Ну и поменьше форс–мажорных ситуаций, — добавил Евгений Борисевич.



Наталья Черкашина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работу коммунальщиков не ругает только ленивый, а вот блага, которыми они нас обеспечивают, воспринимаются как само собой разумеющееся. Руководитель коммунальных объединённых систем Евгений Борисевич объясняет, что это нормально, и спустя какое–то время на критические замечания от жителей или нескончаемый поток советов перестаёшь обращать внимание, потому что в приоритете другие заботы.– Бесперебойная подача электричества, тепла и воды в квартиры норильчан — главная задача работников коммунальных объединённых систем, — поясняет Евгений Борисевич. — Нашему предприятию досталось сложное наследство. Всё имеет свойство стариться, а коммуникации тем более, ведь некоторые были проложены ещё при строительстве города. Когда всё идёт хорошо — тишь да гладь, если что–то пошло не так — обрушивается шквал негодования: не предугадали, не предусмотрели и так далее. Я не спорю, у нас, как и везде, присутствует человеческий фактор, но всё же свою работу мы делаем добросовестно и честно. Хотя чистой её не назовёшь.80 лет назад в отделе коммунального хозяйства, тогда ещё относящегося к Норильскому комбинату, для обслуживания водопроводов, тепловых сетей, канализации и электрического хозяйства жилого сектора были созданы цех отопления и электрогруппа. Это были предшественники «КОС». Коммунальные объединённые системы, отдалённо похожие на нынешние, образовались из муниципального предприятия «Фотон», существовавшего в Норильске в 1992 году. В 2006 году часть коммуникаций очистных сооружений и сети канализации передали из комбината в город, а предприятие тогда переименовали в «Канализационные очистные сооружения». В 2014 году произошло преобразование, и на баланс предприятия передали магистральные сети тепловодоснабжения, электроподстанции на 0,4 кВ, в 2015–м — и все внутриквартальные сети.Сегодня в состав «КОС» входят пять зданий очистных сооружений, 13 канализационных насосных станций, 222 километра магистральных и внутриквартальных трубопроводов водоотведения, 345 километров магистральных и внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения, 168 километров трубопроводов холодного водоснабжения и две подкачивающих насосных станции. Кроме того, в их ведении 380 километров электрических кабельных сетей, 321 электроподстанция напряжения 0,4 кВ и 6 кВ. За всем этим беспокойным хозяйством следит более 800 сотрудников предприятия.Так, в направлении тепловодоснабжения трудятся слесари аварийно–восстановительных работ, которые и обеспечивают эксплуатацию и обслуживание всех трубопроводов. Они следят за температурными параметрами и исправностью оборудования. В сфере электрохозяйства несут вахту электромонтёры, на плечи которых легло обслуживание, содержание и плановые ремонты подстанций. Их работа — чтобы не было коротких замыканий, электросети находились в надлежащем состоянии, а в квартирах и организациях горел свет. Система водоотведения — одно из самых сложных направлений. Ею занимаются слесари, электромонтёры, операторы и машинисты очистных сооружений и насосного оборудования. В блоке очистных задействована примерно половина сотрудников предприятия. Не стоит забывать и об административно–управленческом персонале: инженерных службах, службе главного энергетика, главного механика, техническом отделе. Эти специалисты координируют действия сотрудников, которые трудятся «на земле». У предприятия хватает забот и проблем, Евгений Борисевич и его коллектив понимают, что без них жизнь в городе замрёт.– Основная наша задача — транспортировка энерго– и коммунальных ресурсов: тепла, воды, электроэнергии, а также обеспечение водоотведения, — рассказывает он. — Состояние сетей удовлетворительное, но время, непростые климатические условия, температурные перепады сказываются на них. Мы поддерживаем коммуникации в рабочем состоянии и пытаемся менять ситуацию к лучшему, но для этого необходимы дополнительные средства, которых у нас нет. Содержание инженерных систем требует серьёзных финансовых вложений. Так, в прошлом году администрация выделила субсидию в размере 75 млн рублей на ремонты коллекторов. В этом году продолжатся работы по ремонтам магистральных и внутриквартальных сетей, электроподстанций. Год от года перечень работ не меняется, но если ими не заниматься, вся система коммуникаций вновь придёт в упадок.Помимо повседневных забот есть и планы на будущее. Например, летом начнутся работы по изоляции труб внутриквартальных сетей. А в ближайшее время планируется старт монтажа саморегулируемого греющего кабеля. Он будет выходить из теплоцентра жилого дома в подвал, прямо в трубу холодного водоснабжения. Потребление электроэнергии кабелем идёт не постоянно, а в зависимости от погоды. Например, если температура холодной воды опустится до 2–3 градусов тепла, кабель начнёт нагреваться именно на этом участке трубы. Это позволит уберечь от перемерзания как трубы холодной воды, так и цокольные перекрытия. Такое ноу–хау планируется внедрить на домах с тупиковой системой отопления. Другой вариант избежать перемерзания холодной воды — объединять трубы горячего и холодного водоснабжения общей изоляцией, тем самым создавая естественный обогрев.– Своим коллегам и сотрудникам хочу пожелать здоровья, счастья в личной жизни, терпения, благосостояния, профессионального мастерства в выбранном деле и саморазвития. Ну и поменьше форс–мажорных ситуаций, — добавил Евгений Борисевич.Наталья ЧеркашинаФото Ирины ЯРИНСКОЙ

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