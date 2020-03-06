[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Невредно знать

Другая реальность

«Заполярная Правда» узнала, как живут в условиях ограниченной посещаемости учреждения культуры и искусства.

Библиотеки Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного перерыва, перестроив режим работы. Теперь они предоставляют максимум своих услуг в режиме онлайн. Виртуальная справочная служба высылает необходимую информацию по запросам читателей. Электронная доставка документов обеспечивает сканирование фрагментов книг и документов, необходимых для учебных целей. Продолжается бесплатная электронная выдача художественной литературы из коллекции сервиса ЛитРес: учебных и научно–популярных изданий от IPRbooks. Родители могут узнать немало полезного на ресурсе «Электронные книги ЛитРес», где есть тематическая подборка «Внеплановые каникулы: чем занять ребёнка дома» biblio.litres.ru/chto–chitat Если у горожанина нет доступа к приложению ЛитРес:библиотека, в котором можно бесплатно читать книги, советуем позвонить по телефону 46–21–01 или написать на cbs.norilsk@yandex.ru, чтобы воспользоваться электронной регистрацией и стать пользователем библиотеки не выходя из дома, получив логин и пароль. Начались прямые трансляции и показ записей библиотечных мероприятий, запущен проект «Сказки на ночь» с чтением вслух детских книг. К тому же читатели пока могут не волноваться о несвоевременном возврате книг: срок пользования продлевается до конца одействия огграничений. Те, кто улетает из Норильска, могут сдать книги на вахте своей библиотеки. Ответы на интересующие вопросы можно найти на сайте Норильской библиотечной системы или в 2ГИС. Телефон единой справочной службы 46–21–01 принимает звонки ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 20.00. Музей Сотрудники Музея Норильска сосредоточили свои усилия на работе с фондами и запросах, связанных с грядущим 75–летием Великой Победы. Продолжается и кропотливый сбор материала для оформления заявки на присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести». Готовится «музейный сериал» — цикл мини-экскурсий на You Tube по экспозициям и хранилищам. Музейные педагоги готовят особые циклы занятий по норильсковедению для младших школьников на базе музейной коллекции и экспозиций. Состоится набор групповых команд для решения исторических задачек. Музейщики считают, что норильские дети, сидящие по домам, сейчас их самая главная аудитория. Музей пробует создать для них совсем новый музейно–педагогический продукт на базе самой популярной у норильчан платформы общения WhatsApp. Городской центр культуры В ГЦК режиссёрско–творческий состав готовится к предстоящим мероприятиям. Продолжается разработка концепций и написание сценариев, подбор концертных номеров, музыкального и художественного оформления. Работа клубных формирований организуется через группы WhatsApp и онлайн– площадки. Педагоги коллективов ведут рассылку видеоуроков с учебно–тренировочными комбинациями и заданиями, а также осуществляют разбор присланных участниками материалов. Театр В Заполярном театре драмы показ спектаклей отменён, но идут репетиции пьесы «Как Циолковский летал на Луну». Театр предлагает зрителям познакомиться с материалом будущей постановки, прочитав одноимённую пьесу Михаила Хейфеца... и посетить виртуальные выставки, посвящённые отечественной космонавтике: – Циолковский. Космические пророчества: tsiolkovsky.tass.ru – Юрий Гагарин: первый рейс в космос: gagarin.kosmo–museum.ru – Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от лица экспонатов: story_telling.tilda.ws Все желающие могут посмотреть спектакли театра «Дядя Ваня», «Жди меня...», «Норильские анекдоты» в онлайн–кинотеатре online–scene.com. Интересно, что норильчане так ждут открытия театра, что не спешат сдавать билеты, и есть энтузиасты, которые уже готовы приобрести билеты на постановки апрельской афиши. На все вопросы вам ответят по телефонам: 22–68–69 и 22–70–43. Культурно–досуговые центры КДЦ «Юбилейный» объявляет первый дистанционный конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу!» для детей от 5 до 11 лет. В выборе сюжета ребятам могут помочь педагоги и родители, литература для детей на военную тему. Организаторы предлагают воспользоваться ссылкой http://tbib.ru/knigi–o–vojne–dlya–doshkolnikov/. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте www.kdcub.ru. В дистанционном формате до 31 марта продолжаются и отборочные туры фестиваля–конкурса «Победа в памяти поколений» и XXIII регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение». Все интересующие вопросы можно задать по телефону 39– 24–18. В КДЦ им. В. Высоцкого приготовили виртуальные акции, конкурсы с призами, викторины, посвящённые 55–летию Талнаха и 75–летию Победы в Великой Отечественной войне. 24 марта стартовала семейная акция «Помним. Чтим. Гордимся». Организаторы ждут короткие видеоролики, где дети рассказывают о подвиге своих родных, воевавших на фронте или трудившихся в тылу в годы войны. Видео можно выслать на почту КДЦ или опубликовать под хештегами #ПомнимЧтимГордимся #норильскПобеде. Все работы будут размещены на страницах учреждения в социальных сетях. 26 марта началась подготовка к акции «Боевая единица». Каждый желающий сможет оформить и украсить свою машину, мотоцикл или мопед под военную технику времён Великой Отечественной войны, чтобы 9 Мая торжественно проехать по улицам Талнаха. Пользователей соцсетей приглашают принять участие в стартовавшем 25 марта историческом квесте «Связь времён», также посвящённом юбилею района. Организаторы предлагают найти на их онлайн–страницах старые фото Талнаха, провести параллели между прошлым и современным обликом района и предоставить фотодоказательства. Следите за информацией на сайте кдц–высоцкого.рф и на страницах в соцсетях. Детские школы искусств В Норильской детской художественной школе 270 её учеников могут зайти на школьный сайт http//art–norilsk в раздел «Домашка», выбрать свой класс и получить домашнее задание. Обратная связь здесь же или через преподавателя в WhatsApp. Во всех детских школах искусств педагоги стараются придумать занимательные уроки в соцсетях. Так, для ребят театрального отделения ТДШИ проходят онлайн–уроки – индивидуально и в мини–группах по 2–3 человека – по художественному слову и актёрскому мастерству. С почти 200 студентами 11 отделений Норильского колледжа искусств педагоги работают дистанционно. Задания выкладывают на сайте НКИ. Конечно, в такой форме обучения есть недостатки, но главная задача — сохранить здоровье детей — выполняется.



Ирина Даниленко

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Библиотеки Норильска позаботились о своих читателях на время вынужденного перерыва, перестроив режим работы. Теперь они предоставляют максимум своих услуг в режиме онлайн. Виртуальная справочная служба высылает необходимую информацию по запросам читателей.Электронная доставка документов обеспечивает сканирование фрагментов книг и документов, необходимых для учебных целей. Продолжается бесплатная электронная выдача художественной литературы из коллекции сервиса ЛитРес: учебных и научно–популярных изданий от IPRbooks. Родители могут узнать немало полезного на ресурсе «Электронные книги ЛитРес», где есть тематическая подборка «Внеплановые каникулы: чем занять ребёнка дома» biblio.litres.ru/chto–chitat Если у горожанина нет доступа к приложению ЛитРес:библиотека, в котором можно бесплатно читать книги, советуем позвонить по телефону 46–21–01 или написать на cbs.norilsk@yandex.ru, чтобы воспользоваться электронной регистрацией и стать пользователем библиотеки не выходя из дома, получив логин и пароль.Начались прямые трансляции и показ записей библиотечных мероприятий, запущен проект «Сказки на ночь» с чтением вслух детских книг. К тому же читатели пока могут не волноваться о несвоевременном возврате книг: срок пользования продлевается до конца одействия огграничений. Те, кто улетает из Норильска, могут сдать книги на вахте своей библиотеки. Ответы на интересующие вопросы можно найти на сайте Норильской библиотечной системы или в 2ГИС. Телефон единой справочной службы 46–21–01 принимает звонки ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 20.00.Сотрудники Музея Норильска сосредоточили свои усилия на работе с фондами и запросах, связанных с грядущим 75–летием Великой Победы. Продолжается и кропотливый сбор материала для оформления заявки на присвоение Норильску звания «Город трудовой доблести». Готовится «музейный сериал» — цикл мини-экскурсий на You Tube по экспозициям и хранилищам. Музейные педагоги готовят особые циклы занятий по норильсковедению для младших школьников на базе музейной коллекции и экспозиций.Состоится набор групповых команд для решения исторических задачек. Музейщики считают, что норильские дети, сидящие по домам, сейчас их самая главная аудитория. Музей пробует создать для них совсем новый музейно–педагогический продукт на базе самой популярной у норильчан платформы общения WhatsApp.В ГЦК режиссёрско–творческий состав готовится к предстоящим мероприятиям. Продолжается разработка концепций и написание сценариев, подбор концертных номеров, музыкального и художественного оформления. Работа клубных формирований организуется через группы WhatsApp и онлайн– площадки. Педагоги коллективов ведут рассылку видеоуроков с учебно–тренировочными комбинациями и заданиями, а также осуществляют разбор присланных участниками материалов.В Заполярном театре драмы показ спектаклей отменён, но идут репетиции пьесы «Как Циолковский летал на Луну». Театр предлагает зрителям познакомиться с материалом будущей постановки, прочитав одноимённую пьесу Михаила Хейфеца... и посетить виртуальные выставки, посвящённые отечественной космонавтике:– Циолковский. Космические пророчества: tsiolkovsky.tass.ru– Юрий Гагарин: первый рейс в космос: gagarin.kosmo–museum.ru– Музей космонавтики в деталях. Сторителлинг от лица экспонатов: story_telling.tilda.ws Все желающие могут посмотреть спектакли театра «Дядя Ваня», «Жди меня...», «Норильские анекдоты» в онлайн–кинотеатре online–scene.com. Интересно, что норильчане так ждут открытия театра, что не спешат сдавать билеты, и есть энтузиасты, которые уже готовы приобрести билеты на постановки апрельской афиши. На все вопросы вам ответят по телефонам: 22–68–69 и 22–70–43.КДЦ «Юбилейный» объявляет первый дистанционный конкурс детского рисунка «Спасибо за Победу!» для детей от 5 до 11 лет. В выборе сюжета ребятам могут помочь педагоги и родители, литература для детей на военную тему. Организаторы предлагают воспользоваться ссылкой http://tbib.ru/knigi–o–vojne–dlya–doshkolnikov/. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте www.kdcub.ru. В дистанционном формате до 31 марта продолжаются и отборочные туры фестиваля–конкурса «Победа в памяти поколений» и XXIII регионального конкурса исполнителей эстрадной песни «Поколение». Все интересующие вопросы можно задать по телефону 39– 24–18.В КДЦ им. В. Высоцкого приготовили виртуальные акции, конкурсы с призами, викторины, посвящённые 55–летию Талнаха и 75–летию Победы в Великой Отечественной войне. 24 марта стартовала семейная акция «Помним. Чтим. Гордимся». Организаторы ждут короткие видеоролики, где дети рассказывают о подвиге своих родных, воевавших на фронте или трудившихся в тылу в годы войны. Видео можно выслать на почту КДЦ или опубликовать под хештегами #ПомнимЧтимГордимся #норильскПобеде. Все работы будут размещены на страницах учреждения в социальных сетях.26 марта началась подготовка к акции «Боевая единица». Каждый желающий сможет оформить и украсить свою машину, мотоцикл или мопед под военную технику времён Великой Отечественной войны, чтобы 9 Мая торжественно проехать по улицам Талнаха.Пользователей соцсетей приглашают принять участие в стартовавшем 25 марта историческом квесте «Связь времён», также посвящённом юбилею района. Организаторы предлагают найти на их онлайн–страницах старые фото Талнаха, провести параллели между прошлым и современным обликом района и предоставить фотодоказательства. Следите за информацией на сайте кдц–высоцкого.рф и на страницах в соцсетях.В Норильской детской художественной школе 270 её учеников могут зайти на школьный сайт http//art–norilsk в раздел «Домашка», выбрать свой класс и получить домашнее задание. Обратная связь здесь же или через преподавателя в WhatsApp.Во всех детских школах искусств педагоги стараются придумать занимательные уроки в соцсетях. Так, для ребят театрального отделения ТДШИ проходят онлайн–уроки – индивидуально и в мини–группах по 2–3 человека – по художественному слову и актёрскому мастерству. С почти 200 студентами 11 отделений Норильского колледжа искусств педагоги работают дистанционно. Задания выкладывают на сайте НКИ. Конечно, в такой форме обучения есть недостатки, но главная задача — сохранить здоровье детей — выполняется.Ирина Даниленко

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