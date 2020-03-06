[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Резонанс

Сила есть – ума не надо

Месяца не проходит, чтобы торопыги–норильчане не снесли двери тёплых остановок. Так что стоит напомнить горожанам о механизме открывания дверей в павильонах и ответственности за порчу муниципального имущества.

— Пока речь о привлечении горожан к ответственности за порчу остановок не идёт: им дали время, чтобы привыкнуть к новинке. Но ближе к лету вольным или невольным вандалам и хулиганам предстоит отвечать за свои проступки согласно Кодексу об административных правонарушениях. Фото: Ильшат Мусин, главный специалист отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор» Интересно, что двери тёплых остановок ломают в основном дамы. Представители муниципалитета считают, что решить проблему можно, наказывая виновных рублём. Ильшат Мусин, главный специалист отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор», рассказал, что барышни часто с головой уходят в чтение сообщений в телефоне и, когда наконец замечают подошедший автобус, несутся к нему сломя голову, забыв обо всём. В результате попыток раздвинуть двери или выдавить их плечом створки слетают с направляющих, а двери автоматически блокируются. За четыре месяца эксплуатации остановок было зафиксировано около сорока поломок во всех районах Норильска. Только на остановке «Ленинский проспект, 33», двери ломали 15 раз. Неприятную ситуацию муниципалитет и подрядчик пытаются разрешить путём информирования людей. На стенах павильона, внутри и снаружи, размещаются инструкции по пользованию остановками, но, к сожалению, норильчане их не читают или не обращают на них внимания. Чтобы выделить кнопки, над ними разместили таблички с надписями крупным шрифтом «Открывание дверей». В павильонах также размещён номер телефона единой диспетчерской службы, куда можно звонить при обнаружении неисправностей, — 43–70–57. Пока не идёт речь о привлечении горожан к ответственности за порчу остановок — норильчанам дали время привыкнуть к новинке. Но ближе к лету за это придётся нести административную ответственность. Видеокамеры, установленные в остановках и рядом с ними, фиксируют все происходящее там и позволят установить личности крушителей и вандалов. Впрочем, окончательное решение о том, как наказать бедокуров, будет принимать административная комиссия муниципалитета. Напомним, видео с камер наблюдения, установленных в остановках, передаются как в управление «Норильскавтодор», так и в единую диспетчерскую службу городского хозяйства.



Наталья Черкашина Фото предоставлено пресс-службой администрации города Норильска

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Интересно, что двери тёплых остановок ломают в основном дамы. Представители муниципалитета считают, что решить проблему можно, наказывая виновных рублём.Ильшат Мусин, главный специалист отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор», рассказал, что барышни часто с головой уходят в чтение сообщений в телефоне и, когда наконец замечают подошедший автобус, несутся к нему сломя голову, забыв обо всём. В результате попыток раздвинуть двери или выдавить их плечом створки слетают с направляющих, а двери автоматически блокируются. За четыре месяца эксплуатации остановок было зафиксировано около сорока поломок во всех районах Норильска. Только на остановке «Ленинский проспект, 33», двери ломали 15 раз.Неприятную ситуацию муниципалитет и подрядчик пытаются разрешить путём информирования людей. На стенах павильона, внутри и снаружи, размещаются инструкции по пользованию остановками, но, к сожалению, норильчане их не читают или не обращают на них внимания. Чтобы выделить кнопки, над ними разместили таблички с надписями крупным шрифтом «Открывание дверей». В павильонах также размещён номер телефона единой диспетчерской службы, куда можно звонить при обнаружении неисправностей, — 43–70–57.Пока не идёт речь о привлечении горожан к ответственности за порчу остановок — норильчанам дали время привыкнуть к новинке. Но ближе к лету за это придётся нести административную ответственность. Видеокамеры, установленные в остановках и рядом с ними, фиксируют все происходящее там и позволят установить личности крушителей и вандалов. Впрочем, окончательное решение о том, как наказать бедокуров, будет принимать административная комиссия муниципалитета.Напомним, видео с камер наблюдения, установленных в остановках, передаются как в управление «Норильскавтодор», так и в единую диспетчерскую службу городского хозяйства.Наталья ЧеркашинаФото предоставлено пресс-службой администрации города Норильска

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