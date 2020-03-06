[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Право руля

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«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда» и Госавтоинспекции. Мы решили изменить его формат и сделать рубрику консультационной. Сегодня мы расскажем об изменениях в правилах регистрации авто.

Фото: Ваш номер, гражданин! – При первичной регистрации машины нужно получить государственные регистрационные знаки, при этом стоимость процедуры увеличивается на стоимость изготовления номеров, — говорит Ольга Шаталова, и. о. начальника РЭО ГИБДД норильского ОМВД. — При перерегистрации автомобиля, на который номера были выданы ранее, регистрационные знаки могут быть сохранены, если код региона на номере совпадает с регионом проживания нового собственника. В этом случае платить за выдачу номеров повторно не нужно. Можно также продать автомобиль и при этом сохранить старые госномера до покупки нового. Сейчас автовладелец вправе хранить госномера у себя в течение года. Для регистрации авто необходимы: заявление; документ, удостоверяющий личность; паспорт транспортного средства (ПТС); документ, удостоверяющий право собственности на авто (договор купли–продажи); страховой полис ОСАГО (не временный). Заявление о постановке на учёт автомобиля в ГИБДД можно заполнить самостоятельно или подать его в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Регион, указанный на госномере, жёстко привязан к месту постоянного пребывания собственника. Где бы машина ни приобреталась, если собственник зарегистрирован в Норильске, то и в номере у него будет стоять 124–й или 24–й регион. Если человеку, который зарегистрирован в другом регионе, но живёт в Норильске, необходимо поставить автомобиль на учёт здесь, его авто будет присвоен виртуальный номер, а владельцу выдадут паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации автомобиля. Для того чтобы получить саму металлическую табличку, автовладельцу необходимо обратиться в специализированную организацию, которая занимается изготовлением номеров. Причём деятельность этого предприятия должна быть лицензирована, а оно — включено в реестр предприятий, которые изготавливают госномера. В Норильске есть две такие организации. Информацию о них можно узнать в РЭО ГИБДД. Регистрация автомобиля в ГИБДД новым собственником должна быть выполнена в течение 10 суток с момента передачи ему автомобиля. Также придётся заплатить госпошлину: 2 тыс. руб. — за выдачу номеров (1 500 руб. на мототранспортные средства и прицепы); 500 руб. — за выдачу свидетельства о регистрации ТС; 350 руб. — за внесение изменений в выданный ранее ПТС; 800 руб. — за выдачу ПТС. При записи в РЭО ГИБДД через Единый портал госуслуг предоставляется скидка 30%. В случае изменения регистрационных данных автомобиля или персональных данных собственника — при несоответствии региона проживания региону, указанному на госзнаке, также придётся поменять номер. Кроме того, законодатели предусмотрели нанесение дополнительной маркировки. У каждого авто имеются идентификационный номер, номера кузова, рамы, шасси, кабины – на грузовиках, например. Часто бывает, что эти номера становятся нечитаемыми из–за коррозии, ремонтных работ, ДТП и так далее. При регистрации такого авто новым собственником в ходе проведения осмотра назначается экспертиза, которая позволяет установить истинную маркировку,выяснить, нет ли признаков изменения этих номеров. Чтобы избежать повторной экспертизы, инспектором РЭО ГИБДД выносится решение о нанесении дополнительной маркировки, которая также выполняется лицензированными организациями. Такая организация есть в Красноярске. Маркировка представляет собой комбинацию из 17 знаков, букв и цифр, которые обозначают: страну–производителя, марку авто, завод–изготовитель и другие необходимые сведения.

Фото: Здесь без проблем можно зарегистрировать авто

Фото: Осмотр автомобиля



Наталья Черкашина Фото Михаила НАЗАРОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – При первичной регистрации машины нужно получить государственные регистрационные знаки, при этом стоимость процедуры увеличивается на стоимость изготовления номеров, — говорит Ольга Шаталова, и. о. начальника РЭО ГИБДД норильского ОМВД. — При перерегистрации автомобиля, на который номера были выданы ранее, регистрационные знаки могут быть сохранены, если код региона на номере совпадает с регионом проживания нового собственника. В этом случае платить за выдачу номеров повторно не нужно.Можно также продать автомобиль и при этом сохранить старые госномера до покупки нового. Сейчас автовладелец вправе хранить госномера у себя в течение года.Для регистрации авто необходимы: заявление; документ, удостоверяющий личность; паспорт транспортного средства (ПТС); документ, удостоверяющий право собственности на авто (договор купли–продажи); страховой полис ОСАГО (не временный). Заявление о постановке на учёт автомобиля в ГИБДД можно заполнить самостоятельно или подать его в электронном виде через Единый портал государственных услуг.Регион, указанный на госномере, жёстко привязан к месту постоянного пребывания собственника. Где бы машина ни приобреталась, если собственник зарегистрирован в Норильске, то и в номере у него будет стоять 124–й или 24–й регион. Если человеку, который зарегистрирован в другом регионе, но живёт в Норильске, необходимо поставить автомобиль на учёт здесь, его авто будет присвоен виртуальный номер, а владельцу выдадут паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации автомобиля. Для того чтобы получить саму металлическую табличку, автовладельцу необходимо обратиться в специализированную организацию, которая занимается изготовлением номеров. Причём деятельность этого предприятия должна быть лицензирована, а оно — включено в реестр предприятий, которые изготавливают госномера. В Норильске есть две такие организации. Информацию о них можно узнать в РЭО ГИБДД.Регистрация автомобиля в ГИБДД новым собственником должна быть выполнена в течение 10 суток с момента передачи ему автомобиля. Также придётся заплатить госпошлину: 2 тыс. руб. — за выдачу номеров (1 500 руб. на мототранспортные средства и прицепы); 500 руб. — за выдачу свидетельства о регистрации ТС; 350 руб. — за внесение изменений в выданный ранее ПТС; 800 руб. — за выдачу ПТС. При записи в РЭО ГИБДД через Единый портал госуслуг предоставляется скидка 30%.В случае изменения регистрационных данных автомобиля или персональных данных собственника — при несоответствии региона проживания региону, указанному на госзнаке, также придётся поменять номер.Кроме того, законодатели предусмотрели нанесение дополнительной маркировки. У каждого авто имеются идентификационный номер, номера кузова, рамы, шасси, кабины – на грузовиках, например. Часто бывает, что эти номера становятся нечитаемыми из–за коррозии, ремонтных работ, ДТП и так далее. При регистрации такого авто новым собственником в ходе проведения осмотра назначается экспертиза, которая позволяет установить истинную маркировку,выяснить, нет ли признаков изменения этихномеров.Чтобы избежать повторной экспертизы, инспектором РЭО ГИБДД выносится решение о нанесении дополнительной маркировки, которая также выполняется лицензированными организациями. Такая организация есть в Красноярске. Маркировка представляет собой комбинацию из 17 знаков, букв и цифр, которые обозначают: страну–производителя, марку авто, завод–изготовитель и другие необходимые сведения.Наталья ЧеркашинаФото Михаила НАЗАРОВА

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