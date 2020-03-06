[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



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Одни дома

Один из самых популярных запросов в интернет–поисковиках сегодня: «Чем занять детей дома?» Карантин делает своё дело — тысячи ребят ушли на внеплановые каникулы. Сеть отреагировала на это мгновенно и выдаёт десятки советов о том, как сделать неожиданный отдых не только интересным, но и полезным.

Без паники Всё новое страшит — и глобальный перевод образовательных учреждений на систему дистанционного обучения многих испугал. Однако специалисты–психологи утверждают: бояться нет причин, наоборот, из ситуации можно извлечь пользу. Психолог Галина Шакова напоминает, что каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с понятием «карантин» и без проблем пережил его. «Ребёнок видит, насколько взвинчены взрослые: об этом говорят дома, по телевизору. Часть детей тревожного склада может чрезмерно близко воспринять происходящее, поэтому целесообразно ограничить поток информации. Объяснение сути событий понятным ребёнку языком, без придания чрезмерно негативной окраски, а также чёткие инструкции и контроль за их выполнением — всё это разрядит обстановку», — отметила Шакова в беседе с РИА «Новости». Карантин — не каникулы В Кыргызстане, где объявлен карантин, подчёркивают, что изоляция — не каникулы. Это значит, что детям стоит быть осторожными: не ходить в кино, по магазинам и в места, где собираются много людей. «В первую очередь родителям стоит объяснить детям разницу между каникулами и карантином. Стоит рассказать, почему принято такое решение, что такое коронавирус и чем он опасен. Познакомьте детей с основными принципами профилактики», — пишут на официальном портале. «Для родителей школьников сейчас самый главный вопрос — куда деть детей и как обеспечить их контроль? Самый простой вариант — взять на период карантина отпуск или договориться с начальником о том, чтобы работать удалённо. Если же уйти из офиса не получается, возможны два варианта. Первый и, пожалуй, самый дешёвый — отправить детей к родственникам, бабушкам и дедушкам. Если они живут в селе, ещё лучше. Там нет массового скопления людей, дети будут чаще бывать на свежем воздухе и меньше «залипать» в гаджетах. Если такой возможности нет, один из выходов — объединиться с друзьями, знакомыми или соседями. Можно договориться, что вы будете по очереди приглядывать за тремя–четырьмя детьми. Конечно, при условии, что никто из них не болен. Однако помните: в этом случае нужно подумать о том, чем занять детей, чтобы они не разнесли квартиру. Надо обязательно предусмотреть хотя бы пару часов на прогулку во дворе. Детям обязательно нужны активные игры. Да и подышать свежим воздухом не помешает. К тому же за время такой прогулки вы сможете проветрить квартиру, что тоже уменьшит вероятность подцепить какой–либо вирус», — говорят специалисты. Будем учиться Как отмечает портал «Башинформ»: «Вынужденное сидение дома может быть полезным. Например, можно подтянуть знания. Бесплатные курсы по направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг — доступны на сайте geekbrains.ru. Чтобы получить к ним доступ, нужно зарегистрироваться и пройти карантинный опрос». Другие варианты досуга: настольные игры или совместный просмотр фильмов — крупные российские онлайн–кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, «Кинопоиск HD» и more.tv, сообщили об акциях и скидках в связи с распространением нового коронавируса, чтение книг по промокодам, обеспечивающим бесплатное пользование крупнейшими онлайн–библиотеками. «Ещё можно заняться домашними делами, творчеством; проводить семейные прогулки на свежем воздухе. Карантин — прекрасный повод, чтобы осуществить мечту и научиться чему–то новому. Так что вспоминайте свои детские желания и скорее ищите видеоуроки», — советуют на ресурсе. Также сайт приводит ряд полезных ссылок, в том числе на выставки Эрмитажа, трансляции балетов Большого театра, Лувр, Музей Прадо, Третьяковскую галерею, видеогалерею НАСА, музеи Нью–Йорка и многие другие. Вместе — здоровее «Для того чтобы пребывание дома было продуктивным, лучше сразу продумать распорядок дня», — приводит ТАСС мнение психолога Дарьи Бухаленковой. Время занятий стоит приблизить к привычному для ребёнка школьному графику. Расписание строить желательно по аналогии со школьным: уроки в одно и то же время, и обязательно привычные ученикам паузы — перемены. Так как формат онлайн–обучения непривычен для ребёнка, стоит уделить внимание тому, насколько правильно он понял новый материал. Ещё один совет — ограничить использование гаджетов. «Старайтесь всё делать вместе с ребёнком: готовить обед, развешивать бельё, убираться, играть», — советует педагог Марина Аромштам. Совместные занятия не только сближают родителя и ребёнка, но и учат его выполнять несложные обязанности по дому. «Надо придумывать программу приключений, — говорит педагог Дима Зицер. — Можно поиграть в ролевые игры, в корабль, в необитаемый остров, вводить новые традиции — как мы в этой игре едим, как одеваемся и так далее. Обязательно вводите новые ритуалы на время карантина. Мы в хорошем смысле создаём положительную рутину, условно говоря, это такой лагерь. Вспомните, как там было: утром зарядка, потом завтрак, потом танцы, занятия, потом сбор у костра». — Так вышло, что в самоизоляцию наша семья попала даже раньше многих жителей материка. Мы свалились с банальным ОРЗ, но карантин есть карантин: прощайте прогулки, секция плавания и друзья, здравствуйте домашние посиделки, игры, мультики. Фото: Татьяна Зачупейко, корреспондент «Заполярной Правды» Я, как и многие родители, порой ломаю голову — во что поиграть с сыном (он ещё дошкольник), чтобы с пользой провести время? Так рождаются домашние мультфильмы, театр теней, пересаживание растений, создание неньютоновской жидкости, совместная кулинария и прочие развлечения. С телевизором и интернетом мы храбро боремся, но иногда позорно сдаёмся на милость победителя. Правда, «враг» берёт хитростью, ведь, поддерживая людей в карантине, очень многие музеи, театры, библиотеки мира выпустили онлайн–представления, экскурсии, аудиоспектакли, чтение сказок, и многое–многое другое. И что очень важно, всё, выпущенное под условным знаком Stay Home, — бесплатное. Доступ к своим урокам открыл сайт «Фоксфорд», наверстать упущенное ученикам 1–4–х классов поможет сайт Учи.ру, а «Российский учебник» и издательство «Просвещение» открывают доступ к электронным учебникам. Погулять по мировым музеям и вблизи рассмотреть большинство шедевров можно на сайте Google Arts& Culture. Эрмитаж предлагает на YouTube пятичасовое путешествие по своим залам; Венская опера и Большой театр проводят бесплатные трансляции на период карантина. Сидя на диване, можно посмотреть на экспонаты в Амстердамском музее Ван Гога, Третьяковской галерее, Лувре, заглянуть в Метрополитен–музей, оценить онлайн–коллекцию музея Гуггенхайм, увидеть Смитсоновский музей, Музей изобразительных искусств в Будапеште и многое другое. Мне было приятно узнать о быстрой реакции и норильских учреждений культуры. Например, Централизованная библиотечная система присоединилась к порталу «Литрес», где теперь можно читать книги бесплатно (получив предварительно по телефону ЦБС Норильска логин и пароль). Любые. Правда, до определённого времени. Как в библиотеке. Но что меня и вправду поразило, так это количество запросов обеспокоенных родителей на тему детского досуга. Будто это для них внове. Словно не бывает в их жизни больничных дней у ребёнка, каникул и отпусков. Мне претит отношение к ребёнку как к обузе, а к занятиям с ним — как к повинности. А разве мы сами не веселимся вместе с ним, не получаем удовольствие оттого, что мы рядом? Нежданная пауза в буднях — отличная возможность понять его образ мыслей, устремления, желания. Ведь в обычной жизни мы видимся не так уж много: после школы, детсада, работы... Мы забываем, что такое разговор с ребёнком по душам — и не раз в месяц, по поводу, а каждый день. Забываем, как дети нуждаются в нашем внимании, а мы — в их умении смотреть на мир просто, честно и открыто. Забываем, что семья — это не только одинаковая фамилия, но и эмоциональная близость. Мы привыкли выстраивать отношения во взрослом мире: с начальником, коллегами. Но почему мы уверены, что отношения с домашними строятся сами по себе? Просто потому, что мы вместе живём? Коронавирус пришёл всерьёз и, кажется, надолго. Его последствия мир ещё долго будет разгребать после того, как эпидемическая ситуация выровняется. Но важно помнить, кто мы, с кем и почему так близки, почему зовёмся семьёй. Иначе одним из самых серьёзных последствий вируса станет неожиданное осознание, что все мы — лишь набор отдельных личностей, разобщённых и совсем друг другу не нужных.



Татьяна Зачупейко Фото Владимира Макушкина

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Я, как и многие родители, порой ломаю голову — во что поиграть с сыном (он ещё дошкольник), чтобы с пользой провести время? Так рождаются домашние мультфильмы, театр теней, пересаживание растений, создание неньютоновской жидкости, совместная кулинария и прочие развлечения. С телевизором и интернетом мы храбро боремся, но иногда позорно сдаёмся на милость победителя. Правда, «враг» берёт хитростью, ведь, поддерживая людей в карантине, очень многие музеи, театры, библиотеки мира выпустили онлайн–представления, экскурсии, аудиоспектакли, чтение сказок, и многое–многое другое. И что очень важно, всё, выпущенное под условным знаком Stay Home, — бесплатное.Доступ к своим урокам открыл сайт «Фоксфорд», наверстать упущенное ученикам 1–4–х классов поможет сайт Учи.ру, а «Российский учебник» и издательство «Просвещение» открывают доступ к электронным учебникам. Погулять по мировым музеям и вблизи рассмотреть большинство шедевров можно на сайте Google Arts& Culture. Эрмитаж предлагает на YouTube пятичасовое путешествие по своим залам; Венская опера и Большой театр проводят бесплатные трансляции на период карантина. Сидя на диване, можно посмотреть на экспонаты в Амстердамском музее Ван Гога, Третьяковской галерее, Лувре, заглянуть в Метрополитен–музей, оценить онлайн–коллекцию музея Гуггенхайм, увидеть Смитсоновский музей, Музей изобразительных искусств в Будапеште и многое другое.Мне было приятно узнать о быстрой реакции и норильских учреждений культуры. Например, Централизованная библиотечная система присоединилась к порталу «Литрес», где теперь можно читать книги бесплатно (получив предварительно по телефону ЦБС Норильска логин и пароль). Любые. Правда, до определённого времени. Как в библиотеке.Но что меня и вправду поразило, так это количество запросов обеспокоенных родителей на тему детского досуга. Будто это для них внове. Словно не бывает в их жизни больничных дней у ребёнка, каникул и отпусков. Мне претит отношение к ребёнку как к обузе, а к занятиям с ним — как к повинности. А разве мы сами не веселимся вместе с ним, не получаем удовольствие оттого, что мы рядом? Нежданная пауза в буднях — отличная возможность понять его образ мыслей, устремления, желания. Ведь в обычной жизни мы видимся не так уж много: после школы, детсада, работы... Мы забываем, что такое разговор с ребёнком по душам — и не раз в месяц, по поводу, а каждый день. Забываем, как дети нуждаются в нашем внимании, а мы — в их умении смотреть на мир просто, честно и открыто. Забываем, что семья — это не только одинаковая фамилия, но и эмоциональная близость. Мы привыкли выстраивать отношения во взрослом мире: с начальником, коллегами. Но почему мы уверены, что отношения с домашними строятся сами по себе? Просто потому, что мы вместе живём?Коронавирус пришёл всерьёз и, кажется, надолго. Его последствия мир ещё долго будет разгребать после того, как эпидемическая ситуация выровняется. Но важно помнить, кто мы, с кем и почему так близки, почему зовёмся семьёй. Иначе одним из самых серьёзных последствий вируса станет неожиданное осознание, что все мы — лишь набор отдельных личностей, разобщённых и совсем друг другу не нужных.Татьяна ЗачупейкоФото Владимира Макушкина

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