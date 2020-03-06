[Индекс номера 23 (27.03.2020)]

 профи 
Трубы режут – искры летят

Блистающий чистотой цех подготовки производства ремонтно–строительного треста встретил в конце прошлой недели соискателей на звание «Лучший газорезчик «Норильскникельремонта».
Фото: Здоровое честолюбие и азарт – ключ к успеху
Участники конкурса профессионального мастерства собрались здесь, чтобы выбрать лучшего газорезчика из представителей нескольких подразделений общества. Список конкурсантов не ограничивался людьми одной профессии: в ремонтной отрасли Большого Норильска рабочие имеют несколько специальностей, поэтому в состязании принимали участие слесари–ремонтники, слесари дежурные и по ремонту оборудования, монтажники технологических трубопроводов — представители подразделений «Норильскремонта», «Норильсктрансремонта», «Норильскэнергоремонта», треста «Норильскшахтсервис», специализированного шахторемонтного управления и самого ремонтно– строительного треста.
Традиционный сценарий проведения конкурса решили немного изменить, поставив проверку теоретических знаний конкурсантов в первой части плана. Участникам было предложено сразу разобраться с теоретической составляющей своей профессии, выбрав один из нескольких вариантов ответа на 20 вопросов. Соответственно, за 20 минут они могли заработать 20 баллов.
Пока 12 конкурсантов сдавали теоретическую часть в аудитории, на участке № 5 цеха подготовки производства их уже ждали два оборудованных места для резки трубы под фаску 30 градусов в неповоротном положении. Иными словами, край 35–сантиметровой трубы нужно было обрезать по кругу под углом 30 градусов так, чтобы она ещё и оставалась в пределах допустимой погрешности по длине.
В деталях это выглядело как два огороженных специальными шторными экранами рабочих места, оснащенные стойками для крепления труб–заготовок (в том самом неповоротном положении) и снабжённые инструментом и материалами для газовой резки заготовок.
Прежде чем приступить к практическому заданию, каждый участник предоставлял документальное подтверждение права работать по этой специальности и на данном оборудовании, проходил инструктаж по технике безопасности и охране труда, обязан был иметь в полном комплекте средства индивидуальной защиты и спецодежду, а также тщательно проверить исправность всех механизмов. Подобные меры для фактически непроизводственных работ всё равно обязательны, поскольку они относятся к категории огневых. На проверку оборудования участникам давалось пять минут с присвоением оценки правильности проведения процедуры.
– Проверка оборудования — обязательный элемент работы каждого участника на производстве, — говорит член конкурсной комиссии, и. о. главного технолога ТО СШРУ Иван Журавлёв. — Производится осмотр бачков, манометров, рукавов на наличие повреждений, течи, всё это настраивается для работы так, как это делает каждый из газорезчиков на производстве.
Часть конкурсантов ещё отвечала на вопросы по теории, когда первые резчики уже приступили к практическому заданию. В цехе застучали молотки, зашумели резаки, широкими хвостами летели из–под них искры. Людей вдруг оказалось больше, чем требовалось по условиям. И только присмотревшись, можно было разглядеть процесс, параллельный основному событию. В этот раз производственники решили при проведении конкурса применить на площадке новое, экспериментальное оборудование: носить и крепить заготовки для резки взялись люди в экзоскелетах.
Технологичный комплекс дополнительного оборудования испытывался на переноске тяжестей — отрезков трубы длиной 350 мм и диаметром 325 мм. Отдельная группа инженеров осматривала элементы экзоскелетов и регулировала рабочие настройки комплекса, надетого на двух рабочих. По словам заместителя начальника учебного центра Дмитрия Сизых, промышленные образцы экзоскелетов на предприятиях компании проходят испытания достаточно давно, производители дорабатывают их с учётом условий производства, сейчас уточняется сфера их применения, идёт обучение тонкостям использования на конкретных местах.
Газорезчики тем временем стремились закончить конкурсные задания с наилучшими результатами. Опыт свидетельствует о том, что хорошим стимулом здесь служит не только премирование, но и здоровое рабочее честолюбие и азарт. В этот раз лучше всех удалось проявить эти качества вкупе с профессионализмом Сергею Кардаполову из «Норильскэнергоремонта», занявшему первое место, его коллеге из «Норильсктрансремонта» Вячеславу Яковенко, ставшему вторым, и Наибу Ширинову из ремонтно–строительного треста. Вместе с ними пьедестал почёта разделили Султанахмед Султанахмедов из «Норильск-трансремонта», признанный лучшим специалистом в практике, и лучший в теории Наврузбег Имамгусейнов, представлявший «Норильскэнергоремонт».


Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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