[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Призвание

Трёхмерные лошадки

Безопасность, надёжность, профессионализм, эффективность и сотрудничество — пять составляющих качественного выполнения ремонта экскаватора. О планировании и проектировании сложных ремонтов этих рабочих лошадок рассказал Владимир Косырев, начальник производства по ремонту горного оборудования «Норильсктрансремонта».

Фото: Создание 3D–модели значительно упрощает ремонт экскаватора В производственной цепочке «Норникеля» экскаваторы – критически важное оборудование, внезапная поломка которого может привести к простоям, потере финансовых вложений и создать опасную ситуацию на участке. Экскаваторы называют «рабочими лошадками», они используются на всех предприятиях компании: на площадках рудников и в карьерах. Поддержанию их рабочего состояния уделяется особое внимание. «Норильсктрансремонт» работает практически со всеми предприятиями компании и обслуживает порядка 50 экскаваторов. В основном это надёжные отечественные машины с «Уралмаша» и Ижорского завода, но ремонтники чинят и импортный Liebherr. А чтобы они не подводили, на предприятии организовали прогрессивное планирование ремонтов, особенно сложных. – Мы разбили капитальный ремонт на процессы, а процессы на операции, — рассказывает Владимир Косырев. — В итоге получилось более двухсот процессов и порядка трёх тысяч операций. То есть экскаватор целиком разбирается: сначала на оборудование, потом на отдельные узлы, в которых и происходит ремонт. При сопоставлении существующего графика ремонта с планируемым стали видны возможные перехлёсты выполняемых операций, перегрузка отдельных работников. Перераспределение операций и нагрузки позволило где–то ускорить ремонтные работы, а где–то стабилизировать ситуацию и тем самым оптимизировать процесс. Пилотный проект по планированию и проектированию сложных ремонтов мы запустили в четвёртом квартале 2019 года и уже сейчас можем говорить о его успешности. При возникновении форс–мажорных ситуаций наглядно видны смещение сроков и потери, так что можно заблаговременно оповестить заказчиков о проблемах. На ремонте экскаваторов в первую очередь задействованы электромеханики — они руководят выполнением всех операций и контролируют их. Электромонтёры занимаются электрооборудованием, слесари — гидравликой, монтажом креплений, сварщики — восстановлением металлоконструкций с деталями, токари — изготовлением, наладчики — диагностикой и настройкой. Ну и без машинистов крана никуда – экскаватор руками не поднимешь. В среднем агрегат весит 200 тонн, и даже если его разобрать на отдельные узлы, то всё равно масса будет в тонну и выше. Контролирует работу ремонтников технический специалист Александр Давидовский, замначальника участка капитального ремонта, подтвердивший свою квалификацию на заводе–изготовителе «Уралмаш». К тому же приоритет безопасного производства в «Норильсктрансремонте» подразумевает постоянную оценку рисков. На показатели производственного травматизма влияет и профессионализм работников. Для ремонтников регулярно проводятся занятия, семинары. На предприятии есть свой учебный центр. А для наглядности и лучшего знакомства с техникой, которую предстоит ремонтировать, Владимир Косырев вместе со своим другом главным инженером производства Андреем Рыбаком создали 3D–модель экскаватора. Благодаря ей можно наглядно представить устройство машины: труднодоступные участки, возможные опасности, визуализировать отдельные запчасти, добавить их или убрать, увидеть, как они взаимодействуют с другими механизмами. Плотно в учебный план 3D–модель экскаватора вошла ещё в 2018 году. Тогда встречи с начинающими ремонтниками проводились раз в месяц, сейчас реже — люди научились решать производственные задачи на рабочем месте. Владимир Косырев говорит, что желание увидеть экскаватор насквозь и со всех сторон возникало у него ещё во время обучения в училище № 17 (ныне – техникум промышленных технологий и сервиса). 14 лет работы машинистом укрепили желание создать трёхмерную обучающую программу, которая теперь помогает в подготовке профессиональных ремонтников. – Без заказчиков никак, — добавляет Владимир Косырев. — Мы ценим их предложения, они стимулируют к развитию, совершенствованию оборудования. Недавно у нас появился горизонтальный пресс, позволяющий делать разборку двигателя значительно быстрее. Закупили магнитные сверлильные станки, на 40% ускоряющие ремонт такой сложной детали, как зубчатый венец, похожий на гигантскую шестерёнку. Также применяем новые сварочные технологии, используем поверхностную закалку металла, которая позволяет в разы снизить износ отдельных деталей, увеличивая срок службы с одного месяца до четырёх. В будущем мы хотим проводить ультразвуковое исследование металла. Прибор УЗИ позволит увидеть микротрещины в металле и оценить качество сварки. Уже в этом году планируем приступить к рентгенофлюорисцентному анализу. С его помощью можно определить марку металла, оценить качество и соответствие требованиям завода–изготовителя, что исключит установку низкокачественных деталей. Благодаря этим нововведениям, чёткому и надежному выполнению плановых и капитальных ремонтов жизнь экскаватора увели

чивается в разы.



Наталья Черкашина Фото из архива Владимира Косырева

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В производственной цепочке «Норникеля» экскаваторы – критически важное оборудование, внезапная поломка которого может привести к простоям, потере финансовых вложений и создать опасную ситуацию на участке. Экскаваторы называют «рабочими лошадками», они используются на всех предприятиях компании: на площадках рудников и в карьерах. Поддержанию их рабочего состояния уделяется особое внимание. «Норильсктрансремонт» работает практически со всеми предприятиями компании и обслуживает порядка 50 экскаваторов. В основном это надёжные отечественные машины с «Уралмаша» и Ижорского завода, но ремонтники чинят и импортный Liebherr. А чтобы они не подводили, на предприятии организовали прогрессивное планирование ремонтов, особенно сложных.– Мы разбили капитальный ремонт на процессы, а процессы на операции, — рассказывает Владимир Косырев. — В итоге получилось более двухсот процессов и порядка трёх тысяч операций. То есть экскаватор целиком разбирается: сначала на оборудование, потом на отдельные узлы, в которых и происходит ремонт. При сопоставлении существующего графика ремонта с планируемым стали видны возможные перехлёсты выполняемых операций, перегрузка отдельных работников. Перераспределение операций и нагрузки позволило где–то ускорить ремонтные работы, а где–то стабилизировать ситуацию и тем самым оптимизировать процесс. Пилотный проект по планированию и проектированию сложных ремонтов мы запустили в четвёртом квартале 2019 года и уже сейчас можем говорить о его успешности. При возникновении форс–мажорных ситуаций наглядно видны смещение сроков и потери, так что можно заблаговременно оповестить заказчиков о проблемах.На ремонте экскаваторов в первую очередь задействованы электромеханики — они руководят выполнением всех операций и контролируют их. Электромонтёры занимаются электрооборудованием, слесари — гидравликой, монтажом креплений, сварщики — восстановлением металлоконструкций с деталями, токари — изготовлением, наладчики — диагностикой и настройкой. Ну и без машинистов крана никуда – экскаватор руками не поднимешь. В среднем агрегат весит 200 тонн, и даже если его разобрать на отдельные узлы, то всё равно масса будет в тонну и выше.Контролирует работу ремонтников технический специалист Александр Давидовский, замначальника участка капитального ремонта, подтвердивший свою квалификацию на заводе–изготовителе «Уралмаш». К тому же приоритет безопасного производства в «Норильсктрансремонте» подразумевает постоянную оценку рисков.На показатели производственного травматизма влияет и профессионализм работников. Для ремонтников регулярно проводятся занятия, семинары. На предприятии есть свой учебный центр. А для наглядности и лучшего знакомства с техникой, которую предстоит ремонтировать, Владимир Косырев вместе со своим другом главным инженером производства Андреем Рыбаком создали 3D–модель экскаватора. Благодаря ей можно наглядно представить устройство машины: труднодоступные участки, возможные опасности, визуализировать отдельные запчасти, добавить их или убрать, увидеть, как они взаимодействуют с другими механизмами. Плотно в учебный план 3D–модель экскаватора вошла ещё в 2018 году. Тогда встречи с начинающими ремонтниками проводились раз в месяц, сейчас реже — люди научились решать производственные задачи на рабочем месте.Владимир Косырев говорит, что желание увидеть экскаватор насквозь и со всех сторон возникало у него ещё во время обучения в училище № 17 (ныне – техникум промышленных технологий и сервиса). 14 лет работы машинистом укрепили желание создать трёхмерную обучающую программу, которая теперь помогает в подготовке профессиональных ремонтников.– Без заказчиков никак, — добавляет Владимир Косырев. — Мы ценим их предложения, они стимулируют к развитию, совершенствованию оборудования. Недавно у нас появился горизонтальный пресс, позволяющий делать разборку двигателя значительно быстрее. Закупили магнитные сверлильные станки, на 40% ускоряющие ремонт такой сложной детали, как зубчатый венец, похожий на гигантскую шестерёнку. Также применяем новые сварочные технологии, используем поверхностную закалку металла, которая позволяет в разы снизить износ отдельных деталей, увеличивая срок службы с одного месяца до четырёх.В будущем мы хотим проводить ультразвуковое исследование металла. Прибор УЗИ позволит увидеть микротрещины в металле и оценить качество сварки. Уже в этом году планируем приступить к рентгенофлюорисцентному анализу. С его помощью можно определить марку металла, оценить качество и соответствие требованиям завода–изготовителя, что исключит установку низкокачественных деталей. Благодаря этим нововведениям, чёткому и надежному выполнению плановых и капитальных ремонтов жизнь экскаватора увеличивается в разы.Наталья ЧеркашинаФото из архива Владимира Косырева

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