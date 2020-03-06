[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Чем занята власть

В тылу – как на фронте

Норильские депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.

Вопрос о присвоении Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» был дополнительно включён в повестку сессии городского совета. В горсовет поступило письмо, подписанное 31 руководителем местных общественных организаций, с просьбой начать процедуру присвоения Норильску этого почётного звания в соответствии с федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным. — Суровый быт тылового Норильска особо не отличался от тех лишений и испытаний, которые переносили солдаты на фронтах. Норильские ветераны до сих пор единодушно считают военные годы самым тяжёлым временем в истории Норильска. Затерянный в снегах Заполярья рабочий посёлок должен был не только выжить сам, практически без поддержки Большой земли, но и снабжать фронт стратегическим металлом. И эта задача была выполнена в полном объёме, — так говорится в письме общественников в адрес председателя Норильского горсовета Александра Пестрякова. Рассмотрев обращение руководителей общественных организаций, представляющих интересы более чем 3 000 норильчан, депутаты единогласно проголосовали за обращение в Законодательное собрание Красноярского края по вопросу инициирования процедуры присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести». — Помимо дополнительного повода гордиться историей своего города и земляками при данный статус даёт возможность в особом порядке праздновать знаменательные события. Например, трижды в год — на 1 и 9 Мая, а также в День города – проводить праздничный салют, — пояснил глава Норильска Ринат Ахметчин. – Конечно, многие города России будут претендовать на такое почётное звание. Но мы надеемся, что с учётом заслуг нашей территории Норильск будет в первых рядах. Было бы приятно, чтобы это событие произошло именно в год празднования 75–летия Великой Победы. Сейчас совместными усилиями — и местных, и краевых, и федеральных депутатов — мы приложим максимум энергии, чтобы оперативно пройти все предусмотренные законом процедуры. Безусловно, подписи общественников нам в этом очень помогут, — прокомментировал принятое решение Александр Пестряков. Соответствующее обращение в Законодательное собрание Красноярского края будет направлено в ближайшее время.

Марина Андриюк

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вопрос о присвоении Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» был дополнительно включён в повестку сессии городского совета.В горсовет поступило письмо, подписанное 31 руководителем местных общественных организаций, с просьбой начать процедуру присвоения Норильску этого почётного звания в соответствии с федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным.— Суровый быт тылового Норильска особо не отличался от тех лишений и испытаний, которые переносили солдаты на фронтах. Норильские ветераны до сих пор единодушно считают военные годы самым тяжёлым временем в истории Норильска. Затерянный в снегах Заполярья рабочий посёлок должен был не только выжить сам, практически без поддержки Большой земли, но и снабжать фронт стратегическим металлом. И эта задача была выполнена в полном объёме, — так говорится в письме общественников в адрес председателя Норильского горсовета Александра Пестрякова.Рассмотрев обращение руководителей общественных организаций, представляющих интересы более чем 3 000 норильчан, депутаты единогласно проголосовали за обращение в Законодательное собрание Красноярского края по вопросу инициирования процедуры присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести».— Помимо дополнительного повода гордиться историей своего города и земляками при данный статус даёт возможность в особом порядке праздновать знаменательные события. Например, трижды в год — на 1 и 9 Мая, а также в День города – проводить праздничный салют, — пояснил глава Норильска Ринат Ахметчин.– Конечно, многие города России будут претендовать на такое почётное звание. Но мы надеемся, что с учётом заслуг нашей территории Норильск будет в первых рядах. Было бы приятно, чтобы это событие произошло именно в год празднования 75–летия Великой Победы. Сейчас совместными усилиями — и местных, и краевых, и федеральных депутатов — мы приложим максимум энергии, чтобы оперативно пройти все предусмотренные законом процедуры. Безусловно, подписи общественников нам в этом очень помогут, — прокомментировал принятое решение Александр Пестряков.Соответствующее обращение в Законодательное собрание Красноярского края будет направлено в ближайшее время.Марина Андриюк

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