Норильские депутаты обратятся к краевым коллегам с просьбой начать процедуру присвоения нашему городу особого статуса.
Вопрос о присвоении Норильску почётного звания «Город трудовой доблести» был дополнительно включён в повестку сессии городского совета.
В горсовет поступило письмо, подписанное 31 руководителем местных общественных организаций, с просьбой начать процедуру присвоения Норильску этого почётного звания в соответствии с федеральным законом, подписанным президентом Владимиром Путиным.
— Суровый быт тылового Норильска особо не отличался от тех лишений и испытаний, которые переносили солдаты на фронтах. Норильские ветераны до сих пор единодушно считают военные годы самым тяжёлым временем в истории Норильска. Затерянный в снегах Заполярья рабочий посёлок должен был не только выжить сам, практически без поддержки Большой земли, но и снабжать фронт стратегическим металлом. И эта задача была выполнена в полном объёме, — так говорится в письме общественников в адрес председателя Норильского горсовета Александра Пестрякова.
Рассмотрев обращение руководителей общественных организаций, представляющих интересы более чем 3 000 норильчан, депутаты единогласно проголосовали за обращение в Законодательное собрание Красноярского края по вопросу инициирования процедуры присвоения Норильску звания «Город трудовой доблести».
— Помимо дополнительного повода гордиться историей своего города и земляками при данный статус даёт возможность в особом порядке праздновать знаменательные события. Например, трижды в год — на 1 и 9 Мая, а также в День города – проводить праздничный салют, — пояснил глава Норильска Ринат Ахметчин.
– Конечно, многие города России будут претендовать на такое почётное звание. Но мы надеемся, что с учётом заслуг нашей территории Норильск будет в первых рядах. Было бы приятно, чтобы это событие произошло именно в год празднования 75–летия Великой Победы. Сейчас совместными усилиями — и местных, и краевых, и федеральных депутатов — мы приложим максимум энергии, чтобы оперативно пройти все предусмотренные законом процедуры. Безусловно, подписи общественников нам в этом очень помогут, — прокомментировал принятое решение Александр Пестряков.
Соответствующее обращение в Законодательное собрание Красноярского края будет направлено в ближайшее время.
Марина Андриюкwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда