[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



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В марте были внесены существенные изменения в федеральный закон о материнском капитале. Сегодня мы расскажем обо всех новых мерах государственной поддержки.

Одним из главных нововведений является распространение программы материнского капитала на первого ребёнка. С 12 марта 2020 года мамы могут обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда, МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР за оформлением сертификата на материнский капитал. Действие программы продлили до 31 декабря 2026 года включительно. Помимо этого расширен перечень направлений, по которым можно использовать материнский (семейный) капитал (МСК). Стали проще правила распоряжения средствами сертификата. Также с 1 января 2020 года увеличилось количество семей, получающих ежемесячное пособие на второго ребёнка из средств маткапитала, и продлён срок его выплаты. Кому положено? Согласно федеральному закону, право на получение МСК имеют: * женщина, у которой первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 01.01.2020 по 31.12.2026; * мужчина — единственный усыновитель первенца, если решение об усыновлении вступило в законную силу с 01.01.2020 по 31.12.2026; * мать или усыновительница второго или последующего ребёнка, если он появился в период с 01.01.2007 по 31.12.2026; * мужчина — единственный усыновитель второго (последующего) ребёнка, если решение об усыновлении начало действовать в период с 01.01.2007 по 31.12.2026. В программе есть ряд ограничений. Стоит отметить, что для оформления материнского капитала у ребёнка должно быть российское гражданство. Мужчина – единственный усыновитель может получить маткапитал, если ранее у него не возникало права на дополнительные меры поддержки. Если же женщина лишается своего права на маткапитал, то оно переходит к отцу детей, даже если он не является гражданином РФ. Если оба родителя (единственный родитель) теряют это право, то его приобретает ребёнок или дети в равных долях. Сколько? С 2020 года размер материнского капитала зависит от очерёдности появления ребёнка в семье, а в некоторых случаях — от года его рождения: * на первого ребёнка — 466 617 рублей; * на второго ребёнка, если семья уже получала сертификат за первенца, — 150 000 рублей; * на второго ребёнка, рождённого или усыновлённого начиная с 01.01.2020, — 616 617 рублей; * на второго ребёнка, появившегося на свет в период с 01.01.2007 по 31.12.2019, — 466 617 рублей; * на третьего (последующего) ребёнка, родившегося или усыновлённого с 01.01.2020, при условии, что старшие дети появились до 01.01.2007, — 616 617 рублей. Система стала довольно запутанной, особенно для тех, кто получил свой маткапитал до 2020 года и собирается заводить ещё детей. Например, если семья получила право на сертификат в период с 2007 по 2019 год, то в 2020 году она может претендовать на 466 617 рублей. Однако если это право возникло в 2020 году, то общая сумма сертификата составит 616 617 рублей. Семья получит или сразу всю сумму (если в семье уже есть первенец или старшие дети, родившиеся до 2007 года), или сможет сначала оформить материнский капитал за первого ребёнка, а после появления второго до конца 2026 года у матери (усыновительницы) возникнет право на дополнительные 150 тысяч рублей. Однозначно приятная новость заключается в том, что в 2020 году возобновилась индексация материнского капитала. Её приостановили в 2016 году, так как правительство пыталось оптимизировать федеральный бюджет на следующие несколько лет в условиях кризиса. Теперь, заявил Владимир Путин, материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Куда потратить? Материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий семьи, оплату обучения ребёнка, формирование накопительной части пенсии матери, компенсацию расходов при покупке товаров и услуг, необходимых ребёнку–инвалиду для социальной адаптации. Также из этих средств можно получать ежемесячное пособие на второго ребёнка. В 2020 году список направлений использования маткапитала был дополнен. Теперь эти средства можно потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Кроме того, из средств сертификата можно получить компенсацию за такое строительство. С 14 февраля 2020 года материнский капитал при покупке недвижимости или участии в долевом строительстве можно направлять на эскроу–счета. В большинстве случаев распорядиться материнским капиталом можно только после того, как со дня рождения или усыновления ребёнка пройдёт три года. Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением раньше этого срока владелец сертификата имеет право, если средства направляются на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу, оплату обучения по программам дошкольного образования (посещение детского сада), получение компенсации за приобретённые товары и услуги для социальной адаптации ребёнка–инвалида. Кроме этого семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудо-способного населения в регионе проживания, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет. Её размер равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания семьи. Сейчас в Красноярском крае ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала в размере 13 192 руб. получают более 3,6 тысячи семей. Эти средства поступают на счёт владелицы сертификата и могут быть по-трачены на любые повседневные нужды семьи. Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на сайте ПФР, а также обратившись в МФЦ или территориальное управление ПФР. Пенсионный фонд рассматривает заявление месяц. Если оно будет одобрено, то средства материнского капитала в течение десяти рабочих дней перечислят на счёт, указанный в заявлении. Как получить? Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля 2020 года Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребёнка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет распорядиться средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого сделает Пенсионный фонд. Сведения о появлении ребёнка и возникновении права на материнский капитал будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сейчас отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе ПФР и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Стоит отметить, что для семей с приёмными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, по-скольку сведения об усыновлении могут представить только сами приёмные родители. Утверждённые изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом по самому востребованному у семей направлению программы — улучшению жилищных условий с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России. Актуальную информацию об этих и других изменениях условий программы маткапитала в 2020 году читайте в рубрике «Материнский капитал» на сайте ЛьготОтвет. Это информационный проект о социальных выплатах, льготах и других мерах государственной поддержки в России.



Надежда Петрова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Одним из главных нововведений является распространение программы материнского капитала на первого ребёнка. С 12 марта 2020 года мамы могут обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда, МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР за оформлением сертификата на материнский капитал. Действие программы продлили до 31 декабря 2026 года включительно.Помимо этого расширен перечень направлений, по которым можно использовать материнский (семейный) капитал (МСК). Стали проще правила распоряжения средствами сертификата. Также с 1 января 2020 года увеличилось количество семей, получающих ежемесячное пособие на второго ребёнка из средств маткапитала, и продлён срок его выплаты.Согласно федеральному закону, право на получение МСК имеют:* женщина, у которой первый ребёнок родился или был усыновлён в период с 01.01.2020 по 31.12.2026;* мужчина — единственный усыновитель первенца, если решение об усыновлении вступило в законную силу с 01.01.2020 по 31.12.2026;* мать или усыновительница второго или последующего ребёнка, если он появился в период с 01.01.2007 по 31.12.2026;* мужчина — единственный усыновитель второго (последующего) ребёнка, если решение об усыновлении начало действовать в период с 01.01.2007 по 31.12.2026.В программе есть ряд ограничений. Стоит отметить, что для оформления материнского капитала у ребёнка должно быть российское гражданство. Мужчина – единственный усыновитель может получить маткапитал, если ранее у него не возникало права на дополнительные меры поддержки. Если же женщина лишается своего права на маткапитал, то оно переходит к отцу детей, даже если он не является гражданином РФ. Если оба родителя (единственный родитель) теряют это право, то его приобретает ребёнок или дети в равных долях.С 2020 года размер материнского капитала зависит от очерёдности появления ребёнка в семье, а в некоторых случаях — от года его рождения:* на первого ребёнка —466 617 рублей;* на второго ребёнка, если семья уже получала сертификат за первенца, — 150 000 рублей;* на второго ребёнка, рождённого или усыновлённого начиная с 01.01.2020, — 616 617 рублей;* на второго ребёнка, появившегося на свет в период с 01.01.2007 по 31.12.2019, —466 617 рублей;* на третьего (последующего) ребёнка, родившегося или усыновлённого с 01.01.2020, при условии, что старшие дети появились до 01.01.2007, — 616 617 рублей.Система стала довольно запутанной, особенно для тех, кто получил свой маткапитал до 2020 года и собирается заводить ещё детей. Например, если семья получила право на сертификат в период с 2007 по 2019 год, то в 2020 году она может претендовать на 466 617 рублей. Однако если это право возникло в 2020 году, то общая сумма сертификата составит 616 617 рублей. Семья получит или сразу всю сумму (если в семье уже есть первенец или старшие дети, родившиеся до 2007 года), или сможет сначала оформить материнский капитал за первого ребёнка, а после появления второго до конца 2026 года у матери (усыновительницы) возникнет право на дополнительные 150 тысяч рублей.Однозначно приятная новость заключается в том, что в 2020 году возобновилась индексация материнского капитала. Её приостановили в 2016 году, так как правительство пыталось оптимизировать федеральный бюджет на следующие несколько лет в условиях кризиса. Теперь, заявил Владимир Путин, материнский капитал будет индексироваться ежегодно.Материнский капитал можно использовать на улучшение жилищных условий семьи, оплату обучения ребёнка, формирование накопительной части пенсии матери, компенсацию расходов при покупке товаров и услуг, необходимых ребёнку–инвалиду для социальной адаптации. Также из этих средств можно получать ежемесячное пособие на второго ребёнка. В 2020 году список направлений использования маткапитала был дополнен. Теперь эти средства можно потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Кроме того, из средств сертификата можно получить компенсацию за такое строительство. С 14 февраля 2020 года материнский капитал при покупке недвижимости или участии в долевом строительстве можно направлять на эскроу–счета.В большинстве случаев распорядиться материнским капиталом можно только после того, как со дня рождения или усыновления ребёнка пройдёт три года. Обратиться в Пенсионный фонд с заявлением раньше этого срока владелец сертификата имеет право, если средства направляются на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по жилищному кредиту или займу, оплату обучения по программам дошкольного образования (посещение детского сада), получение компенсации за приобретённые товары и услуги для социальной адаптации ребёнка–инвалида.Кроме этого семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудо-способного населения в регионе проживания, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста трёх лет. Её размер равен прожиточному минимуму ребёнка в регионе проживания семьи. Сейчас в Красноярском крае ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала в размере 13 192 руб. получают более 3,6 тысячи семей. Эти средства поступают на счёт владелицы сертификата и могут быть по-трачены на любые повседневные нужды семьи.Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на сайте ПФР, а также обратившись в МФЦ или территориальное управление ПФР. Пенсионный фонд рассматривает заявление месяц. Если оно будет одобрено, то средства материнского капитала в течение десяти рабочих дней перечислят на счёт, указанный в заявлении.Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля 2020 года Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребёнка материнский капитал будет оформлен автоматически, и семья сможет распорядиться средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для этого сделает Пенсионный фонд.Сведения о появлении ребёнка и возникновении права на материнский капитал будут автоматически поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Сейчас отделения фонда тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о родителях и детях. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе ПФР и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. Стоит отметить, что для семей с приёмными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, по-скольку сведения об усыновлении могут представить только сами приёмные родители.Утверждённые изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом по самому востребованному у семей направлению программы — улучшению жилищных условий с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсионный фонд — семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.Актуальную информацию об этих и других изменениях условий программы маткапитала в 2020 году читайте в рубрике «Материнский капитал» на сайте ЛьготОтвет. Это информационный проект о социальных выплатах, льготах и других мерах государственной поддержки в России.Надежда Петрова

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