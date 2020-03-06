[Индекс номера 23 (27.03.2020)]

 ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Особое мнение

16 марта к своим обязанностям приступил новый прокурор Норильска старший советник юстиции Владимир Большунов. Представляем вашему вниманию первое интервью, данное им местным журналистам.
Фото: Владимир Большунов
Новому прокурору Норильска 38 лет, не женат, детей не имеет. В 2005 году Владимир Большунов был признан лучшим следователем прокуратуры Новосибирской области.
Новосибирцы нередко занимают руководящие должности: уроженец Новосибирска Сергей Суровикин стал командующим Воздушно–космическими силами России.
– Владимир Александрович, расскажите о себе: как пришли в органы, где служили?
– Я окончил Новосибирский юридический институт (филиал Томского государственного университета). В органах прокуратуры работаю с января 2003 года. Моя трудовая деятельность началась с должности следователя прокуратуры Заельцовского района Новосибирска. Затем работал следователем в прокуратуре Новосибирской области, после этого — заместителем прокурора Заельцовского района. Потом перешёл в следственный комитет РФ по Сибирскому федеральному округу, оттуда — в управление Генеральной прокуратуры РФ в СФО, затем прокурором Кировского района Новосибирска. Приказом генерального прокурора от 2 марта 2020 года назначен на нынешнюю должность.
– Ваш предшественник существенно подорвал доверие норильчан к надзорным органам. Как теперь поднять авторитет прокуратуры?
– Одним из приоритетных направлений работы прокуратуры является борьба с коррупцией... Виновен или нет бывший и. о. прокурора Норильска, решит суд. А расследованием, насколько я знаю, занимается центральный аппарат следственного комитета, им и предстоит тщательно во всём разобраться и вынести свою оценку. Но за сложившуюся ситуацию очень стыдно в любом случае.
Что касается деятельности прокуратуры Норильска в целом: я уже познакомился с коллективом, он нормальный, обстановка рабочая, у большинства сотрудников большой стаж и богатый опыт работы в надзорных органах. Думаю, произошедшее в скором времени будет забыто, так как нам удастся своим трудом, ежедневными делами изменить мнение горожан в лучшую сторону.
К тому же руководство поставило передо мной первоочередную задачу: стабилизировать микроклимат в коллективе, потому как скандал, связанный с бывшим начальником, не мог не отразиться на сотрудниках, в моральном плане всем очень непросто.
– Как вас приняли коллеги?
– Грех жаловаться. Вообще, я читал в интернете, что норильчане — очень доброжелательные, неравнодушные люди: непременно предупредят, если увидят на улице, что у кого–то нос, щёки обморожены, обязательно помогут, если застряла машина. И хотя в прокуратуре немало приезжих с материка, мы возьмём всё самое лучшее от истинных северян, а со временем и сами станем настоящими норильчанами.
– Грядут ли кадровые перестановки? Будете ли вы формировать свою команду?
– Кадровая политика — прерогатива прокуратуры субъекта. Безусловно, на меня возложены определённые кадровые полномочия, в частности, распределение обязанностей между уже имеющимися сотрудниками, но сейчас о каких–либо изменениях говорить рано. Сломать легче, чем построить, поэтому, если механизм работает, не стоит вмешиваться. А вот чтобы понять, работает он или нет, мне надо проанализировать деятельность каждого сотрудника, пообщаться с каждым по направлению его деятельности и лишь потом принимать какие–то решения. Может быть, в итоге произойдёт некое перераспределение обязанностей, но незначительное.
– Вы уже можете оценить, какая территория вам досталась, сложная или нет?
– Особая. Отношения с Норильском у меня начались с чистого листа — я о нём знал совсем немного и какого–то определённого мнения не составил. Сейчас у меня ощущение, что это страна в стране... Понимаю, что это Север, и любой неверный шаг может привести к тяжёлым последствиям. Вообще при принятии любого акта прокурорского реагирования необходимо оценивать возможное негативное воздействие, и на такой территории, как ваша, это нужно учитывать. Специфика Норильска такова, что, прежде всего, постоянный контроль нужен в сферах экологии и ЖКХ, — я это понимаю, это будет в приоритете. Ещё успел обратить внимание на заброшенные дома — они ведь могут представлять опасность, особенно для детей, буду выяснять, что тут можно сделать.
Приятно удивило то, как хорошо в Норильске очищают от снега дороги и дворы — в Новосибирске, например, дела с этим обстоят намного хуже. Цены в норильских магазинах, как ни пугали в интернете, не шокировали — дома почти такие же. Тем более что зарплаты с учётом всех северных надбавок здесь всё–таки повыше будут. Служебная квартира, которую мне предоставили, нуждается в ремонте, но она теплая, подъезд — чистый. В общем, мне здесь нравится.
Работа самой прокуратуры из–за удалённости от краевого центра здесь несколько усложнена, но плотное взаимодействие с прокуратурой края было налажено ещё до меня, так что нам ничто не помешает эффективно трудиться на благо горожан.
– Решение стать прокурором Норильска далось вам легко?
– Ещё в конце прошлого лета я и представить не мог, что окажусь в Норильске. Но в Новосибирске в сентябре–октябре 2019 года проходил семинар о кадровой работе округов, и на нём присутствовали все прокуроры субъектов. Одним из докладчиков был бывший прокурор Красноярского края, который говорил, что в Норильске уже года полтора–два есть только исполняющий обязанности прокурора. Меня эта информация подтолкнула к тому, чтобы узнать, что это за город, какова специфика проживания и работы здесь, и после чего, заинтересовавшись ещё больше, я позвонил в прокуратуру края и высказал желание занять должность прокурора Норильска — у меня как раз в 2020 году истекали полномочия прокурора Кировского района Новосибирска.
– То есть ваше заявление поступило в генеральную прокуратуру до коррупционного скандала? И вы тогда ещё не знали, что на вас будет возложена миссия по возвращению доверия граждан к надзорным органам?
– Именно так. Проверять на соответствие должности меня стали в октябре. В Красноярске после знакомства с личным делом провели кадровую коллегию, спрашивали, понимаю ли я, куда прошусь — на Север, в мороз, в полярную ночь, на край света... Я ответил, пока картина складывается не очень радужная, но мне очень интересно здесь оказаться, и я наверняка смогу справиться со своими обязанностями. Так я оказался за 1600 км от родного города. И боевой настрой сохранился несмотря ни на что.
– У вас есть хобби — туризм, горные лыжи, сноубординг или что–то ещё, для чего Норильск отлично подходит?
– Да, я умею кататься на горных лыжах. Но в силу важности возложенных на прокуратуру задач и объёма работы время на хобби у меня не скоро появится. Да, вся наша деятельность регламентируется приказами генерального прокурора. Но сроки и порядки определяет прокуратура края, так сказать, проводит точечную настройку. Мне в ближайшее время надо проработать организационно–распределительные документы прокуратуры Красноярского края, чтобы вникнуть в специфику. Безусловно, коллектив знает все эти требования, но я — нет, я пока знаком лишь с порядком работы новосибирской прокуратуры.
– Как вы относитесь к социальным сетям, являетесь ли активным пользователем? Собираетесь ли реагировать на появляющиеся там сообщения, как это делал бывший прокурор Норильска?
– Я не являюсь пользователем соцсетей. Но одним из видов и источников получения информации, а также основанием для проведения той или иной проверки могут стать и такие сообщения, если они указывают на нарушения законодательства. Так что мониторинг соцсетей и СМИ не прекратится, а реакция последует незамедлительно.
– Как будет строиться работа с норильскими журналистами?
– Введём практику брифингов, круглых столов, пресс–конференций — порядок, периодичность и прочие моменты регламентируются приказами, так что взаимодействие наладим. Население должно знать о нашей работе, особенно в сложившейся ситуации. Так что будем максимально открыты.
Фото: СИЗО – один из объектов прокурорского надзора
Фото: Сообщения в соцсетях могут стать основанием для прокурорской проверки
Фото: По мнению Владимира Большунова, дворы и дороги от снега в Норильске очищаются лучше, чем в его родном Новосибирске


Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА

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