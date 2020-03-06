[Индекс номера 23 (27.03.2020)]

 Выставка 
Хочется творчества!

Недавно известная норильская художница Наталия Мороз подарила горожанам новую выставку «Дали северной земли».
Фото: Художница согревает душу северян своими нежными цветами
Член Союза художников России Наталия Мороз родилась в Норильске, окончила Красноярское художественное училище имени Сурикова, Новосибирский государственный педагогический университет и Красноярский педуниверситет им. Астафьева. В 2001 году стала лауреатом молодёжной премии главы Норильска, на городском конкурсе имени Андрея Поздеева в 2008–м получила приз зрительских симпатий, в 2009–м победила в номинации «Живопись». Её работы отмечены на городских и региональных конкурсах и выставках «Совершенно летняя», «Северная палитра», «Арктический десант» и других.
30 лет Наталия Мороз работает в норильской детской художественной школе, сейчас трудится заместителем директора, ведёт класс живописи и станковой композиции.
– Наталия, свой новый вернисаж почти из тридцати живописных и графических работ вы посвятили ожиданию весны и тепла. Спасибо, что согрели души соскучившихся по лету северян.
– Я решила поделиться несколькими сериями последних лет. Это истории про наше семейное путешествие на озеро Ламу и речку Муксунку, графические зарисовки с теплохода «Александр Матросов», на котором мы шли по Енисею с красноярской художницей Еленой Ильянковой. Есть работы, посвящённые окрестностям Норильска и, конечно, мои любимые цветы, так хочется продлить им жизнь. А ещё меня привлекает промзона — своими ритмами, конструкциями. И, конечно, горами, которых так много вокруг... а мы привыкли их не замечать.
– Вы коренная норильчанка.
Какие места в городе ваши родные?
– Я училась в 23–й школе, выросла на Молодёжке. Рисовать любила с детского сада. А училась у замечательных художников и педагогов Георгия Княжевского, Фёдора Шадрина, Маргариты Черняевой, Александра Слесарева, Натальи Манаковой, Марины Волковой, Елены Петровой. Строгий Геннадий Таран вёл у нас скульптуру. Из той гвардии в Норильске практически никого не осталось. Теперь мы с Еленой Чакиной здесь старейшины. Среди моих первых учеников норильская художница и дизайнер Ольга Парсова, Александра Малышева, невестка известного создателя картин из кожи Евгения Малышева, сейчас она ведёт студию в НДХШ и преподаёт в 28–й школе. Многие мои выпускники приводят ко мне своих детей. Сейчас у нас 250 ребят занимаются четыре раза в неделю — это большая нагрузка, и очень важно, что родители поддерживают их.
– Что делаете на вынужденных каникулах?
– Мы дистанционно даём домашние задания, программой предусмотрена самостоятельная работа детей. Заканчиваем долгосрочный проект, посвящённый Великой Отечественной войне. По итогам будут каталог и выставка к 9 Мая. Пока работы публикуются на сайтах школы и библиотечной системы. На наш конкурс «Северная палитра» пришло более 2 600 работ из разных регионов страны — от Крыма до Дальнего Востока. В финал отобрали около 600, лучшие покажем в Норильске.
– Ваших учеников недавно снова отметили на нескольких конкурсах...
– Это международный конкурс «Белая ворона» – в прошлом году победителей поощрили поездкой на мастер–класс к Зурабу Церетели. И Дудинка проводит всероссийский конкурс «Славлю тебя, мой город!», в котором наши дети победили. Мы активно участвуем в «Енисейской мозаике» в Красноярске, отправили работы и в Брянск на конкурс «Добро и зло в мультфильмах». И на фестиваль графики в Красноярск, в новую школу имени Поздеева. Художественная галерея проводит детский конкурс «Пусть всегда будет Солнце!», посвящённый 75–летию Победы, как раз к нему сейчас готовимся.
– Ваши родные воевали?
– Брат моего папы Григорий Никитич Лопатин похоронен на аллее Славы в Абакане, и мы всегда 9 Мая несём его портрет в строю «Бессмертного полка». Родные на Севере оказались благодаря ему, после войны он жил в Дудинке. Очень интересный был человек, считал, что корни нашего рода Лопатиных — от казаков Ермака, покорявших Сибирь.
– Есть проект–мечта, который бы хотелось воплотить с ребятами, коллегами?
– Надеюсь, что мои выпускники выберут дорогу, связанную с искусством. Есть ученицы, которыми я горжусь, они мыслят по–другому, дарят открытия... Может, что–нибудь вместе еще успеем создать. Фасад нашей школы расписан по эскизам этих девочек.
– Семья Мороз весьма творческая. Ваш муж работает заместителем директора в Музее Норильска, старший сын — дизайнер...
– С Василием мы вместе учились в школе и в художке, и старший сын её окончил, а младший увлекался спортом, теперь английским языком. Рада, что племянница учится в Москве на технолога по художественным материалам. Признаюсь, страшно говорить о том, что уже 30 лет в школе преподаю. А когда готовишься к выставке, с одной стороны, все время паника и страх, чтобы всё успеть, а с другой — это возможность собраться и, как я говорю, написаться...


Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО

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