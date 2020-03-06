[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Выставка

Хочется творчества!

Недавно известная норильская художница Наталия Мороз подарила горожанам новую выставку «Дали северной земли».

Фото: Художница согревает душу северян своими нежными цветами Член Союза художников России Наталия Мороз родилась в Норильске, окончила Красноярское художественное училище имени Сурикова, Новосибирский государственный педагогический университет и Красноярский педуниверситет им. Астафьева. В 2001 году стала лауреатом молодёжной премии главы Норильска, на городском конкурсе имени Андрея Поздеева в 2008–м получила приз зрительских симпатий, в 2009–м победила в номинации «Живопись». Её работы отмечены на городских и региональных конкурсах и выставках «Совершенно летняя», «Северная палитра», «Арктический десант» и других. 30 лет Наталия Мороз работает в норильской детской художественной школе, сейчас трудится заместителем директора, ведёт класс живописи и станковой композиции. – Наталия, свой новый вернисаж почти из тридцати живописных и графических работ вы посвятили ожиданию весны и тепла. Спасибо, что согрели души соскучившихся по лету северян. – Я решила поделиться несколькими сериями последних лет. Это истории про наше семейное путешествие на озеро Ламу и речку Муксунку, графические зарисовки с теплохода «Александр Матросов», на котором мы шли по Енисею с красноярской художницей Еленой Ильянковой. Есть работы, посвящённые окрестностям Норильска и, конечно, мои любимые цветы, так хочется продлить им жизнь. А ещё меня привлекает промзона — своими ритмами, конструкциями. И, конечно, горами, которых так много вокруг... а мы привыкли их не замечать. – Вы коренная норильчанка. Какие места в городе ваши родные? – Я училась в 23–й школе, выросла на Молодёжке. Рисовать любила с детского сада. А училась у замечательных художников и педагогов Георгия Княжевского, Фёдора Шадрина, Маргариты Черняевой, Александра Слесарева, Натальи Манаковой, Марины Волковой, Елены Петровой. Строгий Геннадий Таран вёл у нас скульптуру. Из той гвардии в Норильске практически никого не осталось. Теперь мы с Еленой Чакиной здесь старейшины. Среди моих первых учеников норильская художница и дизайнер Ольга Парсова, Александра Малышева, невестка известного создателя картин из кожи Евгения Малышева, сейчас она ведёт студию в НДХШ и преподаёт в 28–й школе. Многие мои выпускники приводят ко мне своих детей. Сейчас у нас 250 ребят занимаются четыре раза в неделю — это большая нагрузка, и очень важно, что родители поддерживают их. – Что делаете на вынужденных каникулах? – Мы дистанционно даём домашние задания, программой предусмотрена самостоятельная работа детей. Заканчиваем долгосрочный проект, посвящённый Великой Отечественной войне. По итогам будут каталог и выставка к 9 Мая. Пока работы публикуются на сайтах школы и библиотечной системы. На наш конкурс «Северная палитра» пришло более 2 600 работ из разных регионов страны — от Крыма до Дальнего Востока. В финал отобрали около 600, лучшие покажем в Норильске. – Ваших учеников недавно снова отметили на нескольких конкурсах... – Это международный конкурс «Белая ворона» – в прошлом году победителей поощрили поездкой на мастер–класс к Зурабу Церетели. И Дудинка проводит всероссийский конкурс «Славлю тебя, мой город!», в котором наши дети победили. Мы активно участвуем в «Енисейской мозаике» в Красноярске, отправили работы и в Брянск на конкурс «Добро и зло в мультфильмах». И на фестиваль графики в Красноярск, в новую школу имени Поздеева. Художественная галерея проводит детский конкурс «Пусть всегда будет Солнце!», посвящённый 75–летию Победы, как раз к нему сейчас готовимся. – Ваши родные воевали? – Брат моего папы Григорий Никитич Лопатин похоронен на аллее Славы в Абакане, и мы всегда 9 Мая несём его портрет в строю «Бессмертного полка». Родные на Севере оказались благодаря ему, после войны он жил в Дудинке. Очень интересный был человек, считал, что корни нашего рода Лопатиных — от казаков Ермака, покорявших Сибирь. – Есть проект–мечта, который бы хотелось воплотить с ребятами, коллегами? – Надеюсь, что мои выпускники выберут дорогу, связанную с искусством. Есть ученицы, которыми я горжусь, они мыслят по–другому, дарят открытия... Может, что–нибудь вместе еще успеем создать. Фасад нашей школы расписан по эскизам этих девочек. – Семья Мороз весьма творческая. Ваш муж работает заместителем директора в Музее Норильска, старший сын — дизайнер... – С Василием мы вместе учились в школе и в художке, и старший сын её окончил, а младший увлекался спортом, теперь английским языком. Рада, что племянница учится в Москве на технолога по художественным материалам. Признаюсь, страшно говорить о том, что уже 30 лет в школе преподаю. А когда готовишься к выставке, с одной стороны, все время паника и страх, чтобы всё успеть, а с другой — это возможность собраться и, как я говорю, написаться...



Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Член Союза художников России Наталия Мороз родилась в Норильске, окончила Красноярское художественное училище имени Сурикова, Новосибирский государственный педагогический университет и Красноярский педуниверситет им. Астафьева. В 2001 году стала лауреатом молодёжной премии главы Норильска, на городском конкурсе имени Андрея Поздеева в 2008–м получила приз зрительских симпатий, в 2009–м победила в номинации «Живопись». Её работы отмечены на городских и региональных конкурсах и выставках «Совершенно летняя», «Северная палитра», «Арктический десант» и других.30 лет Наталия Мороз работает в норильской детской художественной школе, сейчас трудится заместителем директора, ведёт класс живописи и станковой композиции.– Наталия, свой новый вернисаж почти из тридцати живописных и графических работ вы посвятили ожиданию весны и тепла. Спасибо, что согрели души соскучившихся по лету северян.– Я решила поделиться несколькими сериями последних лет. Это истории про наше семейное путешествие на озеро Ламу и речку Муксунку, графические зарисовки с теплохода «Александр Матросов», на котором мы шли по Енисею с красноярской художницей Еленой Ильянковой. Есть работы, посвящённые окрестностям Норильска и, конечно, мои любимые цветы, так хочется продлить им жизнь. А ещё меня привлекает промзона — своими ритмами, конструкциями. И, конечно, горами, которых так много вокруг... а мы привыкли их не замечать.– Вы коренная норильчанка.Какие места в городе ваши родные?– Я училась в 23–й школе, выросла на Молодёжке. Рисовать любила с детского сада. А училась у замечательных художников и педагогов Георгия Княжевского, Фёдора Шадрина, Маргариты Черняевой, Александра Слесарева, Натальи Манаковой, Марины Волковой, Елены Петровой. Строгий Геннадий Таран вёл у нас скульптуру. Из той гвардии в Норильске практически никого не осталось. Теперь мы с Еленой Чакиной здесь старейшины. Среди моих первых учеников норильская художница и дизайнер Ольга Парсова, Александра Малышева, невестка известного создателя картин из кожи Евгения Малышева, сейчас она ведёт студию в НДХШ и преподаёт в 28–й школе. Многие мои выпускники приводят ко мне своих детей. Сейчас у нас 250 ребят занимаются четыре раза в неделю — это большая нагрузка, и очень важно, что родители поддерживают их.– Что делаете на вынужденных каникулах?– Мы дистанционно даём домашние задания, программой предусмотрена самостоятельная работа детей. Заканчиваем долгосрочный проект, посвящённый Великой Отечественной войне. По итогам будут каталог и выставка к 9 Мая. Пока работы публикуются на сайтах школы и библиотечной системы. На наш конкурс «Северная палитра» пришло более 2 600 работ из разных регионов страны — от Крыма до Дальнего Востока. В финал отобрали около 600, лучшие покажем в Норильске.– Ваших учеников недавно снова отметили на нескольких конкурсах...– Это международный конкурс «Белая ворона» – в прошлом году победителей поощрили поездкой на мастер–класс к Зурабу Церетели. И Дудинка проводит всероссийский конкурс «Славлю тебя, мой город!», в котором наши дети победили. Мы активно участвуем в «Енисейской мозаике» в Красноярске, отправили работы и в Брянск на конкурс «Добро и зло в мультфильмах». И на фестиваль графики в Красноярск, в новую школу имени Поздеева. Художественная галерея проводит детский конкурс «Пусть всегда будет Солнце!», посвящённый 75–летию Победы, как раз к нему сейчас готовимся.– Ваши родные воевали?– Брат моего папы Григорий Никитич Лопатин похоронен на аллее Славы в Абакане, и мы всегда 9 Мая несём его портрет в строю «Бессмертного полка». Родные на Севере оказались благодаря ему, после войны он жил в Дудинке. Очень интересный был человек, считал, что корни нашего рода Лопатиных — от казаков Ермака, покорявших Сибирь.– Есть проект–мечта, который бы хотелось воплотить с ребятами, коллегами?– Надеюсь, что мои выпускники выберут дорогу, связанную с искусством. Есть ученицы, которыми я горжусь, они мыслят по–другому, дарят открытия... Может, что–нибудь вместе еще успеем создать. Фасад нашей школы расписан по эскизам этих девочек.– Семья Мороз весьма творческая. Ваш муж работает заместителем директора в Музее Норильска, старший сын — дизайнер...– С Василием мы вместе учились в школе и в художке, и старший сын её окончил, а младший увлекался спортом, теперь английским языком. Рада, что племянница учится в Москве на технолога по художественным материалам. Признаюсь, страшно говорить о том, что уже 30 лет в школе преподаю. А когда готовишься к выставке, с одной стороны, все время паника и страх, чтобы всё успеть, а с другой — это возможность собраться и, как я говорю, написаться...Ирина ДаниленкоФото Ирины ДАНИЛЕНКО

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