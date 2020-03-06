[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



МИНИ–ФУТБОЛ

Игры подождут

Матчи российского мини–футбола поставлены на паузу. О том, как игроки МФК «Норильский никель» проводят вынужденные каникулы, мы поговорили с нападающим северян Владиславом Шаяхметовым.

Фото: Владислав Шаяхметов Владислав Шаяхметов — пятикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка УЕФА. Трижды признавался лучшим игроком чемпионата России, становился лучшим игроком мира. Рекордсмен сборной России по количеству проведённых встреч. Первая финальная игра Кубка России против «Газпром–Югры», прошедшая в Норильске 13 марта, завершилась победой хозяев площадки. Ответная, решающая встреча должна была состояться 21 марта в Югорске, но из–за пандемии коронавируса её отложили как минимум до 10 апреля. На перерыв в чемпионате МФК «Норильский никель» ушёл с 34 очками в активе. Команда Евгения Куксевича занимает шестое место турнирной таблицы.

– Владислав, согласитесь: сегодня коронавирус — пожалуй, основная тема для разговоров, в том числе и в мире спорта. Из–за него даже Российский футбольный союз приостановил игры... Чем сейчас занимаетесь вы и ваши коллеги? – Мы с пониманием отнеслись к приостановке состязаний, ведь на трибунах во время игр собирается много зрителей, и в плане исключения дальнейшего распространения вируса отмена матчей — вполне логичное решение. Ребята разъехались по домам, проводят время с семьями. По установке тренерского штаба поддерживаем форму в домашних условиях. – В некоторых европейских чемпионатах рассматривается вариант, когда сезон придётся доигрывать без зрителей. Как вы думаете, в России могут пойти на такой шаг, и насколько вообще игры при пустых трибунах влияют на продуктивность спортсменов и зрелищность матчей в целом? – Мы играем для болельщиков, наша задача — приносить им радость, а в случае игры в пустом зале теряется весь смысл происходящего. Но если в России примут такое решение, значит, на то будут все основания. Конечно, хочется верить, что до этого дело не дойдёт. По себе могу сказать: когда я выхожу на поле, то стараюсь отключиться от происходящего вне площадки и полностью сконцентрироваться на ситуации. С другой стороны, когда ты играешь дома, поддержка зрителей очень важна, ведь часто именно благодаря болельщикам удаётся вырвать победу. Для многих футболистов поддержка трибун — самый главный мотиватор. Что касается нас, футболистов: не растеряем ли мы физическую форму за это время? Если пауза продлится две–три недели, наверное, ничего страшного не произойдёт. Если же придётся остаться без игр и полноценных тренировок больше месяца (а это всё равно что отпуск), придётся многое нагонять. В принципе, сегодня все клубы находятся в равных условиях, и с этим ничего не поделать. – А возможно ли, что вас, игроков и персонал клуба, обяжут пройти тест на коронавирус? – Пока нас об этом не информировали. Но если будет нужно, конечно же, все пройдут тест. Я лично чувствую себя хорошо. Стараюсь не посещать места массового скопления людей, приходя домой, обязательно мою руки — в общем, делаю всё необходимое, чтобы обезопасить себя. – Отвлечёмся от темы пандемии. Вы много играли за «Газпром–Югру». В первом финальном матче в Норильске вы вышли против бывших одноклубников. С какими чувствами? – «Газпром–Югра» для меня не чужая команда: я многого добился с этим клубом, хорошо знаю многих игроков. Два года назад, когда ещё выступал за югорчан, мне удалось забить гол норильчанам в финале Кубка. Однако сейчас я выступаю за «Норильский никель», и все мои мысли связаны только с ним. Наша задача — побеждать в каждом матче, независимо от того, какой оборот приобретает игра. – 1:0 в мини–футболе — довольно редкое явление. Как «Норильскому никелю» удалось сохранить столь «скользкий» счёт в таком принципиальном матче? – Пожалуй, прошедшую встречу для нас можно назвать одной из лучших в сезоне. Ребята показали большую самоотдачу, были сконцентрированы с первой и до последней минуты матча. Но, конечно, такой результат не гарантирует успеха в будущем — всё будет решаться в ответной встрече. – За свою долгую карьеру помимо Норильска и Югорска вы играли ещё в Екатеринбурге и Москве. Где вам было комфортнее всего? – В Норильске я не так давно, поэтому пока не могу сравнивать... Везде есть свои плюсы и минусы. Могу лишь сказать: где бы я ни играл, везде находил что–то новое и полезное для себя, обогащался в профессиональном плане. – В стан норильчан вы перешли в начале этого сезона. Почему выбрали Норильск, и на сколько рассчитан контракт? – Летом мой контракт с «Газпром–Югрой» истёк. Я рассматривал вариант с клубом Высшей лиги «Газпром Бурение» из Щёлково. В августе мне поступило предложение от тренерского штаба «Норильского никеля», а именно — от Алексея Попова. Естественно, свой выбор я сделал в пользу Суперлиги. А когда узнал, какие высокие цели ставит перед собой команда, ещё раз убедился в правильности своего решения. «Норильский никель» действительно — клуб с амбициями. – Вам 38 лет, что для профессионального футбола — солидный возраст. Уже думали над тем, чем займётесь после окончания карьеры? – Я не ставлю перед собой задачи переиграть кого–то в плане возраста. Действую исходя из своих возможностей. Сейчас у меня есть и силы, и желание играть, поэтому ближайшие года два ещё буду продолжать карьеру. А что будет дальше, покажет время. – Что вы пожелаете норильским болельщикам? – Прежде всего берегите себя и своих близких в такое непростое время. А ещё желаю всем нам терпения: приостановка чемпионата — вынужденная мера, но вполне оправданная. Главное — сохранить здоровье.



Михаил Туаев Фото с сайта mfcnornik.ru

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Владислав Шаяхметов — пятикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка УЕФА. Трижды признавался лучшим игроком чемпионата России, становился лучшим игроком мира. Рекордсмен сборной России по количеству проведённых встреч.Первая финальная игра Кубка России против «Газпром–Югры», прошедшая в Норильске 13 марта, завершилась победой хозяев площадки. Ответная, решающая встреча должна была состояться 21 марта в Югорске, но из–за пандемии коронавируса её отложили как минимум до 10 апреля.На перерыв в чемпионате МФК «Норильский никель» ушёл с 34 очками в активе. Команда Евгения Куксевича занимает шестое место турнирной таблицы.– Владислав, согласитесь: сегодня коронавирус — пожалуй, основная тема для разговоров, в том числе и в мире спорта. Из–за него даже Российский футбольный союз приостановил игры... Чем сейчас занимаетесь вы и ваши коллеги?– Мы с пониманием отнеслись к приостановке состязаний, ведь на трибунах во время игр собирается много зрителей, и в плане исключения дальнейшего распространения вируса отмена матчей — вполне логичное решение. Ребята разъехались по домам, проводят время с семьями. По установке тренерского штаба поддерживаем форму в домашних условиях.– В некоторых европейских чемпионатах рассматривается вариант, когда сезон придётся доигрывать без зрителей. Как вы думаете, в России могут пойти на такой шаг, и насколько вообще игры при пустых трибунах влияют на продуктивность спортсменов и зрелищность матчей в целом?– Мы играем для болельщиков, наша задача — приносить им радость, а в случае игры в пустом зале теряется весь смысл происходящего. Но если в России примут такое решение, значит, на то будут все основания. Конечно, хочется верить, что до этого дело не дойдёт. По себе могу сказать: когда я выхожу на поле, то стараюсь отключиться от происходящего вне площадки и полностью сконцентрироваться на ситуации. С другой стороны, когда ты играешь дома, поддержка зрителей очень важна, ведь часто именно благодаря болельщикам удаётся вырвать победу. Для многих футболистов поддержка трибун — самый главный мотиватор.Что касается нас, футболистов: не растеряем ли мы физическую форму за это время? Если пауза продлится две–три недели, наверное, ничего страшного не произойдёт. Если же придётся остаться без игр и полноценных тренировок больше месяца (а это всё равно что отпуск), придётся многое нагонять. В принципе, сегодня все клубы находятся в равных условиях, и с этим ничего не поделать.– А возможно ли, что вас, игроков и персонал клуба, обяжут пройти тест на коронавирус?– Пока нас об этом не информировали. Но если будет нужно, конечно же, все пройдут тест. Я лично чувствую себя хорошо. Стараюсь не посещать места массового скопления людей, приходя домой, обязательно мою руки — в общем, делаю всё необходимое, чтобы обезопасить себя.– Отвлечёмся от темы пандемии. Вы много играли за «Газпром–Югру». В первом финальном матче в Норильске вы вышли против бывших одноклубников. С какими чувствами?– «Газпром–Югра» для меня не чужая команда: я многого добился с этим клубом, хорошо знаю многих игроков. Два года назад, когда ещё выступал за югорчан, мне удалось забить гол норильчанам в финале Кубка. Однако сейчас я выступаю за «Норильский никель», и все мои мысли связаны только с ним. Наша задача — побеждать в каждом матче, независимо от того, какой оборот приобретает игра.– 1:0 в мини–футболе — довольно редкое явление. Как «Норильскому никелю» удалось сохранить столь «скользкий» счёт в таком принципиальном матче?– Пожалуй, прошедшую встречу для нас можно назвать одной из лучших в сезоне. Ребята показали большую самоотдачу, были сконцентрированы с первой и до последней минуты матча. Но, конечно, такой результат не гарантирует успеха в будущем — всё будет решаться в ответной встрече.– За свою долгую карьеру помимо Норильска и Югорска вы играли ещё в Екатеринбурге и Москве. Где вам было комфортнее всего?– В Норильске я не так давно, поэтому пока не могу сравнивать... Везде есть свои плюсы и минусы. Могу лишь сказать: где бы я ни играл, везде находил что–то новое и полезное для себя, обогащался в профессиональном плане.– В стан норильчан вы перешли в начале этого сезона. Почему выбрали Норильск, и на сколько рассчитан контракт?– Летом мой контракт с «Газпром–Югрой» истёк. Я рассматривал вариант с клубом Высшей лиги «Газпром Бурение» из Щёлково. В августе мне поступило предложение от тренерского штаба «Норильского никеля», а именно — от Алексея Попова. Естественно, свой выбор я сделал в пользу Суперлиги. А когда узнал, какие высокие цели ставит перед собой команда, ещё раз убедился в правильности своего решения. «Норильский никель» действительно — клуб с амбициями.– Вам 38 лет, что для профессионального футбола — солидный возраст. Уже думали над тем, чем займётесь после окончания карьеры?– Я не ставлю перед собой задачи переиграть кого–то в плане возраста. Действую исходя из своих возможностей. Сейчас у меня есть и силы, и желание играть, поэтому ближайшие года два ещё буду продолжать карьеру. А что будет дальше, покажет время.– Что вы пожелаете норильским болельщикам?– Прежде всего берегите себя и своих близких в такое непростое время. А ещё желаю всем нам терпения: приостановка чемпионата — вынужденная мера, но вполне оправданная. Главное — сохранить здоровье.Михаил ТуаевФото с сайта mfcnornik.ru

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