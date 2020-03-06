[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



невредно знать

Горячие цифры

На календаре март — конец первого квартала года, а, значит, в платёжках на оплату услуг ЖКХ снова появились дополнительные цифры. «Энергосбыт» НТЭК сделал перерасчёт за отопление. Такая практика существует не один год, но вопросов меньше не становится. Попробуем разобраться, откуда берутся непонятные многим суммы и почему у одних выходит минус, а у других — плюс.

Ликбез для потребителей по нашей просьбе проводит заместитель начальника — начальник службы по работе с задолженностью предприятия «Энергосбыт» НТЭК Тимур Кобзин. Но сначала небольшой экскурс в историю. Многие ещё помнят те времена, когда об экономии воды и тепла никто и не думал, ведь платили за них по нормативам. Всё изменил Федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 года. Документ возложил на россиян ответственность за энергосбережение и обязал установить общедомовые приборы учёта потребления энергоресурсов в срок до 1 июля 2012 года. Жильцы исполнять требования закона не торопились. Позже с поставленной задачей не справились и управляющие компании. Поэтому обязанности по установке общедомовых приборов передали сетевым организациям. В Норильске в 2015 году за дело взялись специалисты МУП «КОС». На сегодня из 863 многоквартирных домов приборами учёта энергопотребления оборудовано 633; 75 — пока без счётчиков; в 155 — установить приборы учёта не получится, нет технической возможности. В МКД, не оборудованных общедомовыми приборами учёта теплоэнергии, перерасчёт по истечении календарного года не производится. А вот в домах, где установлены ПУ, начисление платы за отопление подлежит корректировке. Этого требует действующее законодательство. Всё дело в том, что норильчане платят за отопление равными долями ежемесячно в течение года по данным предшествующего периода, и неважно — лето это или зима. Такой способ из двух возможных (Правила предоставления коммунальных услуг РФ № 354) определило для всех городов региона, за исключением Канска, правительство Красноярского края. • В 2019 году к оплате за отопление предъявляли одинаковую сумму, определённую на основании данных предшествующего, 2018 года. Ежемесячный платёж составлял 1/12 от фактически потреблённого объёма за 2018 год, зафиксированного по показаниям счётчиков. При этом способе расчёта без корректировки платы не обойтись: необходимо учесть разницу между оплаченным и фактически потреблённым объёмом энергоресурсов. • Полученная разница и есть величина перерасчёта, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная влечёт за собой доначисление платы за отопление, а отрицательная — уменьшение её размера. Сумма корректировки «разбрасывается» на жильцов пропорционально площади их квартир. То есть сумма в графе «Перерасчёты» в платёжке за однокомнатную будет меньше, чем за двух– или трёхкомнатную. Впервые перерасчёт за отопление в Норильске управляющие компании сделали в 2018 году. Тогда, можно сказать, город захлестнула волна общественного недовольства. Суммы в платёжках были огромными — до 20 тысяч рублей. Людям объясняли порядок расчётов и заверяли, что в последующие годы таких цифр уже не будет. Действительно, по итогам 2019–го размер перерасчёта варьируется от минус 6 тысяч рублей (переплата) до плюс 10 тысяч (долг). Большая задолженность, как правило, образуется, если общедомовой прибор учёта по каким–либо причинам отработал неполный год. Период, по которому нет показаний счётчика, рассчитывается по установленному нормативу. Тимур Кобзин отмечает, что даже у соседей по лестничной площадке корректировка может быть разной: у одних — минус, у других — плюс. Так происходит, если в одной из квартир сменился собственник или наниматель. Например, один проживал только в зимний период, когда 1/12–й не хватало на оплату фактического потребления тепла, а другой проживал в периодах, когда фактически тепла потреблялось меньше, чем оплата по 1/12–й (весна, лето, осень). Цифры перерасчёта напрямую зависят от погоды. Холодные зимы обходятся норильчанам дороже. Чем сильнее мороз, тем выше температура теплоносителя, следовательно, больше плата за отопление. «В мороз в квартирах дышать нечем! Зачем так кочегарить? Чтобы люди больше платили?» — недоумевают многие. Тимур Кобзин объясняет: ТЭЦ работают по утверждённому температурному графику централизованного качественного регулирования отпуска тепла, отступить от которого энергетики не вправе. — Этот документ, утверждённый администрацией Норильска, размещён на официальном сайте города. Согласно ему, в 46–градусный мороз температура теплоносителя должна быть 115 градусов, при минус 25 за окном — 84 градуса. Наша задача — подать теплоэнергию, а регулировать её, создавая комфортные условия для жильцов, должны управляющие компании. Теплоцентры, в которых должно быть установлено необходимое для этого оборудование, — зона ответственности УК, а не НТЭК, – говорит специалист. Обслуживают ОДПУ управляющие компании, они же фиксируют показания счётчиков и передают их в НТЭК. «Энергосбыт» только производит расчёты. До конца марта корректировка платы за отопление будет сделана по всем домам, где установлены приборы учёта. За разъяснениями о порядке и сумме перерасчёта норильчане могут обращаться в «Энергосбыт» НТЭК по телефону 25–75–75. Специалисты готовы рассмотреть и вопрос предоставления рассрочки на оплату суммы перерасчёта.



Наталья Никитина

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ликбез для потребителей по нашей просьбе проводит заместитель начальника — начальник службы по работе с задолженностью предприятия «Энергосбыт» НТЭК Тимур Кобзин. Но сначала небольшой экскурс в историю. Многие ещё помнят те времена, когда об экономии воды и тепла никто и не думал, ведь платили за них по нормативам. Всё изменил Федеральный закон № 261 от 23 ноября 2009 года. Документ возложил на россиян ответственность за энергосбережение и обязал установить общедомовые приборы учёта потребления энергоресурсов в срок до 1 июля 2012 года. Жильцы исполнять требования закона не торопились. Позже с поставленной задачей не справились и управляющие компании. Поэтому обязанности по установке общедомовых приборов передали сетевым организациям. В Норильске в 2015 году за дело взялись специалисты МУП «КОС». На сегодня из 863 многоквартирных домов приборами учёта энергопотребления оборудовано 633; 75 — пока без счётчиков; в 155 — установить приборы учёта не получится, нет технической возможности.В МКД, не оборудованных общедомовыми приборами учёта теплоэнергии, перерасчёт по истечении календарного года не производится. А вот в домах, где установлены ПУ, начисление платы за отопление подлежит корректировке. Этого требует действующее законодательство.Всё дело в том, что норильчане платят за отопление равными долями ежемесячно в течение года по данным предшествующего периода, и неважно — лето это или зима. Такой способ из двух возможных (Правила предоставления коммунальных услуг РФ № 354) определило для всех городов региона, за исключением Канска, правительство Красноярского края.• В 2019 году к оплате за отопление предъявляли одинаковую сумму, определённую на основании данных предшествующего, 2018 года. Ежемесячный платёж составлял 1/12 от фактически потреблённого объёма за 2018 год, зафиксированного по показаниям счётчиков.При этом способе расчёта без корректировки платы не обойтись: необходимо учесть разницу между оплаченным и фактически потреблённым объёмом энергоресурсов.• Полученная разница и есть величина перерасчёта, которая может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная влечёт за собой доначисление платы за отопление, а отрицательная — уменьшение её размера.Сумма корректировки «разбрасывается» на жильцов пропорционально площади их квартир. То есть сумма в графе «Перерасчёты» в платёжке за однокомнатную будет меньше, чем за двух– или трёхкомнатную.Впервые перерасчёт за отопление в Норильске управляющие компании сделали в 2018 году. Тогда, можно сказать, город захлестнула волна общественного недовольства. Суммы в платёжках были огромными — до 20 тысяч рублей. Людям объясняли порядок расчётов и заверяли, что в последующие годы таких цифр уже не будет. Действительно, по итогам 2019–го размер перерасчёта варьируется от минус 6 тысяч рублей (переплата) до плюс 10 тысяч (долг). Большая задолженность, как правило, образуется, если общедомовой прибор учёта по каким–либо причинам отработал неполный год. Период, по которому нет показаний счётчика, рассчитывается по установленному нормативу.Тимур Кобзин отмечает, что даже у соседей по лестничной площадке корректировка может быть разной: у одних — минус, у других — плюс. Так происходит, если в одной из квартир сменился собственник или наниматель. Например, один проживал только в зимний период, когда 1/12–й не хватало на оплату фактического потребления тепла, а другой проживал в периодах, когда фактически тепла потреблялось меньше, чем оплата по 1/12–й (весна, лето, осень).Цифры перерасчёта напрямую зависят от погоды. Холодные зимы обходятся норильчанам дороже. Чем сильнее мороз, тем выше температура теплоносителя, следовательно, больше плата за отопление. «В мороз в квартирах дышать нечем! Зачем так кочегарить? Чтобы люди больше платили?» — недоумевают многие. Тимур Кобзин объясняет: ТЭЦ работают по утверждённому температурному графику централизованного качественного регулирования отпуска тепла, отступить от которого энергетики не вправе.— Этот документ, утверждённый администрацией Норильска, размещён на официальном сайте города. Согласно ему, в 46–градусный мороз температура теплоносителя должна быть 115 градусов, при минус 25 за окном — 84 градуса. Наша задача — подать теплоэнергию, а регулировать её, создавая комфортные условия для жильцов, должны управляющие компании. Теплоцентры, в которых должно быть установлено необходимое для этого оборудование, — зона ответственности УК, а не НТЭК, – говорит специалист.Обслуживают ОДПУ управляющие компании, они же фиксируют показания счётчиков и передают их в НТЭК. «Энергосбыт» только производит расчёты. До конца марта корректировка платы за отопление будет сделана по всем домам, где установлены приборы учёта. За разъяснениями о порядке и сумме перерасчёта норильчане могут обращаться в «Энергосбыт» НТЭК по телефону 25–75–75. Специалисты готовы рассмотреть и вопрос предоставления рассрочки на оплату суммы перерасчёта.Наталья Никитина

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