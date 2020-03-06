[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



ДВЕРЬ В ДЕТСКУЮ

За рулём в кровати

Каждый маленький ребёнок чувствует себя защищённым в родительской кровати. Для мам и пап это может стать проблемой – чем дальше, тем сложнее отучить детей спать с родителями! Правильное решение – удобное и безопасное спальное место. Кровати-машинки – один из лучших вариантов приучить малыша спать отдельно.

Мальчишки любого возраста любят машинки. Это знают и дети, и взрослые. А если у мальчугана будет своя собственная? Почти в натуральную величину, которая подойдет к интерьеру. На ней и спать можно, и играть — почувствовать себя настоящим гонщиком, полицейским или водителем двухъярусного грузовика! Большой ассортимент качественных детских кроватей можно найти в норильском онлайн–магазине FurnitureKids. Родители вместе с детьми выберут здесь реалистичную 3D–кровать и по цвету, и по размеру, и по цене. На сайте furniturekids.ru представлены более десяти марок машин: Camaro Maserati Tesla Mercedes–Benz, различные подсветки. Найдутся варианты и для девчат, любящих побыть гонщицами, — кровати в белом и розовом цвете. Чтобы ребятам не страшно было засыпать одним, взрослые могут дополнить спальное место ещё одной опцией — сделать фары машины светящимися ночниками, а также LED–подсветку дна — чтобы малыши могли убедиться, что под кроватью тоже светло и безопасно. На сайте есть и другие ночники для детских комнат — в виде милых зверюшек и супергероев. Компания, предоставляющая такие интересные инновационные кровати, занимается и оформлением детских интерьеров полностью. Вместо кровати–машинки мамы и папы могут поставить в детскую уютные кровати–домики, односпальные и двухъярусные кровати для маленьких любителей футбола, путешествий и симпатичных животных. Есть в ассортименте и популярная новинка — подвесные мягкие кресла–гамаки, сделанные в виде любимых персонажей. Удобное место отдыха для детей и взрослых впишется в любой интерьер. Кресла тоже можно выбрать и заказать на сайте.



Полина Любимая

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мальчишки любого возраста любят машинки. Это знают и дети, и взрослые. А если у мальчугана будет своя собственная? Почти в натуральную величину, которая подойдет к интерьеру. На ней и спать можно, и играть — почувствовать себя настоящим гонщиком, полицейским или водителем двухъярусного грузовика! Большой ассортимент качественных детских кроватей можно найти в норильском онлайн–магазине FurnitureKids. Родители вместе с детьми выберут здесь реалистичную 3D–кровать и по цвету, и по размеру, и по цене. На сайте furniturekids.ru представлены более десяти марок машин: Camaro Maserati Tesla Mercedes–Benz, различные подсветки. Найдутся варианты и для девчат, любящих побыть гонщицами, — кровати в белом и розовом цвете.Чтобы ребятам не страшно было засыпать одним, взрослые могут дополнить спальное место ещё одной опцией — сделать фары машины светящимися ночниками, а также LED–подсветку дна — чтобы малыши могли убедиться, что под кроватью тоже светло и безопасно. На сайте есть и другие ночники для детских комнат — в виде милых зверюшек и супергероев. Компания, предоставляющая такие интересные инновационные кровати, занимается и оформлением детских интерьеров полностью. Вместо кровати–машинки мамы и папы могут поставить в детскую уютные кровати–домики, односпальные и двухъярусные кровати для маленьких любителей футбола, путешествий и симпатичных животных. Есть в ассортименте и популярная новинка — подвесные мягкие кресла–гамаки, сделанные в виде любимых персонажей. Удобное место отдыха для детей и взрослых впишется в любой интерьер. Кресла тоже можно выбрать и заказать на сайте.Полина Любимая

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