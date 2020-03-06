[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Бюджет

По доходам и расход

На этой неделе состоялось заседание сессии Норильского городского Совета. В связи с введением противоэпидемических мер на сессию были допущены только депутаты и докладчики.

Всего на сессии было рассмотрено более 20 вопросов. Одним из главных стала корректировка бюджета города на 2020 год. Изменения необходимо было внести в доходную и расходную части. Это возвраты и поступления остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, распределение остатка средств муниципального дорожного фонда, а также перераспределение ассигнований между муниципальными программами в целях эффективного использования бюджетных средств. Например, дополнительные средства предлагается выделить на ремонт фасадов жилых домов — около 16,9 млн рублей. Более 81 млн рублей из остатков на счетах муниципального дорожного фонда распределят на содержание и ремонт автодорог и объектов улично–дорожной сети. Дополнительно 11,2 млн рублей выделят на ремонт фасада и замену окон в кайерканском детском саду № 84 «Голубок» в рамках масштабного обновления внешнего облика школ и садиков, стартовавшего в 2020 году по инициативе депутатов–единороссов. Свыше 17 млн рублей направят на обследование ростверков, чтобы определить возможность их использования под застройку в рамках программы реновации жилого фонда Норильска. Дополнительные бюджетные средства также предусмотрены для поощрения норильчан в возрасте от 10 до 17 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, и участников творческих коллективов бесплатными путёвками во всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае. Предлагаемые изменения депутаты утвердили единогласно. После проведённой корректировки основные параметры норильского бюджета на текущий год выглядят следующим образом: доходы — 18 млрд 318,3 млн рублей (– 20,2 млн рублей); расходы — 19 млрд 988,2 млн рублей (+ 95,7 млн рублей); дефицит — 1 млрд 670 млн рублей (+ 115,8 млн рублей). Кроме того, в ходе сессии были внесены изменения в ряд нормативных актов для приведения их в соответствие с действующим законодательством. — Меняющаяся ситуация требует от нас оперативного принятия решений в части максимально эффективного расходования бюджетных средств. Поэтому корректировка бюджета у нас проводится вторую сессию подряд. Хочу отметить, что, несмотря на дефицит, мы стараемся дополнительно включать в план работ мероприятия по улучшению городской среды: ремонтируем сверх запланированного социально значимые учреждения, жилые дома, вводим новые меры социальной поддержки. Благодаря конкурсным процедурам у нас появляются «свободные» средства, которые мы можем направлять на эти цели, — прокомментировал итоги прошедшей сессии спикер местного парламента Александр Пестряков.

Марина Андриюк

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всего на сессии было рассмотрено более 20 вопросов. Одним из главных стала корректировка бюджета города на 2020 год. Изменения необходимо было внести в доходную и расходную части. Это возвраты и поступления остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, распределение остатка средств муниципального дорожного фонда, а также перераспределение ассигнований между муниципальными программами в целях эффективного использования бюджетных средств.Например, дополнительные средства предлагается выделить на ремонт фасадов жилых домов — около 16,9 млн рублей. Более 81 млн рублей из остатков на счетах муниципального дорожного фонда распределят на содержание и ремонт автодорог и объектов улично–дорожной сети. Дополнительно 11,2 млн рублей выделят на ремонт фасада и замену окон в кайерканском детском саду№ 84 «Голубок» в рамках масштабного обновления внешнего облика школ и садиков, стартовавшего в 2020 году по инициативе депутатов–единороссов. Свыше 17 млн рублей направят на обследование ростверков, чтобы определить возможность их использования под застройку в рамках программы реновации жилого фонда Норильска. Дополнительные бюджетные средства также предусмотрены для поощрения норильчан в возрасте от 10 до 17 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, и участников творческих коллективов бесплатными путёвками во всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае. Предлагаемые изменения депутаты утвердили единогласно.После проведённой корректировки основные параметры норильского бюджета на текущий год выглядят следующим образом: доходы — 18 млрд 318,3 млн рублей (– 20,2 млн рублей); расходы — 19 млрд 988,2 млн рублей (+ 95,7 млн рублей); дефицит — 1 млрд 670 млн рублей (+ 115,8 млн рублей).Кроме того, в ходе сессии были внесены изменения в ряд нормативных актов для приведения их в соответствие с действующим законодательством.— Меняющаяся ситуация требует от нас оперативного принятия решений в части максимально эффективного расходования бюджетных средств. Поэтому корректировка бюджета у нас проводится вторую сессию подряд. Хочу отметить, что, несмотря на дефицит, мы стараемся дополнительно включать в план работ мероприятия по улучшению городской среды: ремонтируем сверх запланированного социально значимые учреждения, жилые дома, вводим новые меры социальной поддержки. Благодаря конкурсным процедурам у нас появляются «свободные» средства, которые мы можем направлять на эти цели, — прокомментировал итоги прошедшей сессии спикер местного парламента Александр Пестряков.Марина Андриюк

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