[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Ремонты

Без вариантов

Дом № 20 на улице Комсомольской всё–таки признан не подлежащим восстановлению — его снесут.

Этот вопрос обсудили норильские депутаты. Речь об аварийном жилом доме шла в контексте корректировки муниципальной программы в сфере ЖКХ. Проект на снос этого здания разработают вместо запланированного ранее проекта на дом № 31 на ул. Лауреатов, который ещё не расселили. А вот работы по ул. Надеждинской, 19, в Кайеркане остаются в силе. На всё это в бюджет заложено 400 тыс. рублей. По словам замглавы Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина, пытаясь сохранить дом на Комсомольской, 20, власти сделали всё возможное. Рассматривались варианты как усиления фундамента и сохранения дома целиком, так и отсечения проблемного подъезда, который проседает и тянет за собой всё здание. Дом был включён и в программу реновации жилья. Однако последние исследования краевых специалистов показали, что спасти его нельзя. Во–первых, грунты не выдерживают нагрузку. Это видно по соседнему участку дороги, который сильно просел в последнее время. Во–вторых, ещё при строительстве дома — в 1954 году — был допущен ряд нарушений: несущие перегородки фундамента почти вдвое тоньше, чем предусмотрено проектом, а свайное основание заложено недостаточно глубоко. Это не даёт дому шансов на восстановление. В связи с просадкой грунта и аварийным состоянием коллектора в районе дома № 20 на ул. Комсомольской было принято решение о закрытии части улицы. Движение транспорта временно прекращено на чётной стороне Комсомольской. Откроют его только после демонтажа здания. На период проведения аварийных работ городские автобусы по маршрутам № 1А, 5А, 11, 14А, 16А будут следовать в объезд — по Ленинскому проспекту, улице Советской, улице Комсомольской и далее по установленному маршруту. Также в рамках корректировки муниципальной программы ЖКХ депутаты согласовали выделение из бюджета дополнительно около 16,9 млн рублей на ремонт фасадов домов № 1 и 3 на ул. Таймырской, из-за жалоб жильцов на продуваемость стеновых панелей. Ещё более 4 млн рублей планируют выделить на оснащение 17 домов 29 автоматизированными тепловыми пунктами, ремонт крылец, замену межэтажных, цокольных и чердачных балочных перекрытий, а также ремонт мягких и металлических кровель 10 зданий и ремонты систем теплоснабжения в 11 домах. Фото: Последний автограф — приставам

Марина Андриюк Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот вопрос обсудили норильские депутаты. Речь об аварийном жилом доме шла в контексте корректировки муниципальной программы в сфере ЖКХ.Проект на снос этого здания разработают вместо запланированного ранее проекта на дом№ 31 на ул. Лауреатов, который ещё не расселили. А вот работы по ул. Надеждинской, 19, в Кайеркане остаются в силе. На всё это в бюджет заложено 400 тыс. рублей. По словам замглавы Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина, пытаясь сохранить дом на Комсомольской, 20, власти сделали всё возможное. Рассматривались варианты как усиления фундамента и сохранения дома целиком, так и отсечения проблемного подъезда, который проседает и тянет за собой всё здание.Дом был включён и в программу реновации жилья. Однако последние исследования краевых специалистов показали, что спасти его нельзя. Во–первых, грунты не выдерживают нагрузку. Это видно по соседнему участку дороги, который сильно просел в последнее время. Во–вторых, ещё при строительстве дома — в 1954 году — был допущен ряд нарушений: несущие перегородки фундамента почти вдвое тоньше, чем предусмотрено проектом, а свайное основание заложено недостаточно глубоко. Это не даёт дому шансов на восстановление.В связи с просадкой грунта и аварийным состоянием коллектора в районе дома № 20 на ул. Комсомольской было принято решение о закрытии части улицы. Движение транспорта временно прекращено на чётной стороне Комсомольской. Откроют его только после демонтажа здания. На период проведения аварийных работ городские автобусы по маршрутам № 1А, 5А, 11, 14А, 16А будут следовать в объезд — по Ленинскому проспекту, улице Советской, улице Комсомольской и далее по установленному маршруту.Также в рамках корректировки муниципальной программы ЖКХ депутаты согласовали выделение из бюджета дополнительно около 16,9 млн рублей на ремонт фасадов домов № 1 и 3 на ул. Таймырской, из-за жалоб жильцов на продуваемость стеновых панелей.Ещё более 4 млн рублей планируют выделить на оснащение 17 домов 29 автоматизированными тепловыми пунктами, ремонт крылец, замену межэтажных, цокольных и чердачных балочных перекрытий, а также ремонт мягких и металлических кровель 10 зданий и ремонты систем теплоснабжения в 11 домах.Марина АндриюкФото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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