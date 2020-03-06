[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



ЖКХ

Вот долг, а вот порог

За 13–летний долг из пятикомнатной квартиры выселены двое норильчан.

По решению суда из квартиры на Ленинском проспекте, 5, выселили двух нанимателей. Их долг за услуги ЖКХ составляет более 1,1 млн рублей. Эта сумма накопилась с 2005 по 2018 год. Жильцам неоднократно предлагали погасить задолженность, в рамках законодательства отключалась электроэнергия, выносились предупреждения и судебные решения. Пятикомнатная квартира была предоставлена многодетной семье Толубенко ещё в 1974 году, тогда в ней были зарегистрированы семь человек. К 2018 году право пользования квартирой было закреплено за двумя братьями на основании договора социального найма. Именно с этого момента, по словам представителей управления жилищного фонда администрации Норильска и управляющей компании, с жильцами велась планомерная работа по увещеванию и взысканию долга. — Ни один государственный орган не может просто так взять и выселить людей из квартиры, — говорит начальник управления жилфонда Марина Покровская. — Прежде чем суд примет такое решение, используются все меры для того, чтобы всё–таки побудить жильца привести дела в порядок и начать выплачивать задолженность. Даже если должник понемногу, но регулярно вносит плату за жильё, к крайним мерам не прибегают. Случай с Толубенко оказался как раз крайним. Теперь, согласно законодательству, выселенным жильцам предоставили комнату гостиничного типа, исходя из установленного законом количества квадратных метров на человека. – По исполнению решения суда срок добровольного освобождения квартиры составляет пять дней, — сообщил судебный пристав–исполнитель Елена Степанова. — Исполнительное производство было возбуждено в начале февраля, и назначен срок для выселения. За ключами от предоставленного им жилья никто не явился. Судебные приставы установили дату и время выселения, жильцов предупредили об этом под роспись. В назначенное время приставы прибыли по адресу, описали имущество, а квартиру опечатали и закрыли. В течение некоторого времени по договорённости с управляющей компанией бывшие жильцы смогут забрать оставленные вещи. Далее пятикомнатная квартира будет поставлена в план на ремонт и, скорее всего, послужит другой многодетной семье.

Денис Кожевников

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По решению суда из квартиры на Ленинском проспекте, 5, выселили двух нанимателей. Их долг за услуги ЖКХ составляет более 1,1 млн рублей. Эта сумма накопилась с 2005 по 2018 год. Жильцам неоднократно предлагали погасить задолженность, в рамках законодательства отключалась электроэнергия, выносились предупреждения и судебные решения.Пятикомнатная квартира была предоставлена многодетной семье Толубенко ещё в 1974 году, тогда в ней были зарегистрированы семь человек. К 2018 году право пользования квартирой было закреплено за двумя братьями на основании договора социального найма. Именно с этого момента, по словам представителей управления жилищного фонда администрации Норильска и управляющей компании, с жильцами велась планомерная работа по увещеванию и взысканию долга.— Ни один государственный орган не может просто так взять и выселить людей из квартиры, — говорит начальник управления жилфонда Марина Покровская. — Прежде чем суд примет такое решение, используются все меры для того, чтобы всё–таки побудить жильца привести дела в порядок и начать выплачивать задолженность. Даже если должник понемногу, но регулярно вносит плату за жильё, к крайним мерам не прибегают.Случай с Толубенко оказался как раз крайним. Теперь, согласно законодательству, выселенным жильцам предоставили комнату гостиничного типа, исходя из установленного законом количества квадратных метров на человека.– По исполнению решения суда срок добровольного освобождения квартиры составляет пять дней, — сообщил судебный пристав–исполнитель Елена Степанова. — Исполнительное производство было возбуждено в начале февраля, и назначен срок для выселения. За ключами от предоставленного им жилья никто не явился.Судебные приставы установили дату и время выселения, жильцов предупредили об этом под роспись. В назначенное время приставы прибыли по адресу, описали имущество, а квартиру опечатали и закрыли. В течение некоторого времени по договорённости с управляющей компанией бывшие жильцы смогут забрать оставленные вещи. Далее пятикомнатная квартира будет поставлена в план на ремонт и, скорее всего, послужит другой многодетной семье.Денис Кожевников

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