[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Искатели

Театр как жизнь

«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, которые увлечены коллекционированием. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Сегодняшний гость нашей рубрики — Светлана Николайчук, коллекционирующая театральные программки.

534 год до н. э

появление мирового театра: афинский поэт Феспид во время Великих Дионисий использовал актёра–декламатора. 1672 год

указом царя Алексея Михайловича был создан первый придворный театр в России, просуществовавший до 1676 года. Спектакли давались дважды в год. 1731 год

был построен самый старый из ныне действующих театров в Европе — театр Маноэль (Валлета) на Мальте, рассчитанный на 650 зрителей. 50 метров в высоту,

215 — в ширину и 145 — в длину: размеры самого большого в мире театра «Жемчужина на воде», который находится в Китае. 75 млн долларов

самая дорогая театральная постановка – бродвейский мюзикл Spider–Man: Turn Off the Dark («Человек–Паук: Погасить тьму»).



Фото: Светлана Николайчук

Светлана вспоминает, что впервые она посетила Норильский драматический театр в середине 1970–х, ещё будучи старшеклассницей, только переехавшей с семьёй в Норильск. Заполярный драматический тогда располагался в старом здании на улице Севастопольской. На этом, в общем–то, её знакомство с миром театрального искусства и закончилось. По–настоящему и бесповоротно она влюбилась в него уже во взрослом возрасте. – Помню, как весь город с нетерпением ждал открытия театра в новом здании: это случилось в 1987 году и стало настоящим праздником. Великолепный зал, прекрасные постановки, талантливая труппа — всё это было. Театр и по сей день остаётся визитной карточкой Норильска, — уверена Светлана. Она признаётся, что последние 20 с лишним лет не пропускает ни одной премьеры и пристально следит за всеми новостями из жизни «Маяковки». А её любимый режиссёр — Тимур Файрузов. – Поскольку я не театральный критик, мне сложно ярко, эмоционально и детально описывать свои впечатления от постановок. Но когда я попадаю на спектакль, передо мной словно открывается другая вселенная, где рождается синтез разных искусств. Когда я хочу от души посмеяться — беру билет на «Очень женатого таксиста», которого, к слову, посмотрела уже раз двадцать. Когда не хватает чего–то душевного, иду на «Продавца дождя» — после него всегда комок в горле и слёзы наворачиваются. А какая там игра актёров, как они живут на сцене, как порой импровизируют... Я действительно люблю наш театр и с большим уважением отношусь к людям, которые там служат, — делится Светлана. Рассказывая о театральных программках, наша героиня признаётся, что собирать их стала лет десять назад. Её коллекция содержит программки 56 спектаклей, на некоторых даже есть автографы любимых артистов. Они все разные и по оформлению, и по содержанию — от простеньких, но информативных, до качественных, по содержанию больше похожих на буклеты. – Время не стоит на месте, — говорит Светлана, — сегодня наш театр, как и многие другие учреждения, ведёт активную работу в интернете, что вполне логично и правильно. У нашей «Маяковки» есть отличный как по контенту, так и по визуальному восприятию сайт, где можно заказать билеты. Но при этом бумажные программки были, есть и будут. Они хранят в себе частичку истории, ведь некоторых спектаклей уже нет в репертуаре. Перебирая их, мы вспоминаем артистов и их роли и ощущаем те же эмоции, которые когда–то испытывали в зрительном зале. Премьера этого спектакля в России состоялась прошлой весной в Норильске. При этом пьеса, написанная французом Зеллером, в 2014 году была удостоена престижной премии «Мольер», главной театральной премии Франции. Ведущую роль — старика Андре, страдающего страшной и беспощадной болезнью Альцгеймера, играет неподражаемый Сергей Ребрий. Фото: «Папа», автор — Флориан Зеллер (перевод Рустама Ахмедшина). Режиссёр — Анна Бабанова Кто–то назовёт эту работу поверхностной, кто–то — легкомысленной, но задача этого спектакля не в том, чтобы заставить зрителя задумываться о чём–то сложном и великом. Всё гораздо проще: «Норильские анекдоты» — это спектакль–воспоминание, который придётся очень кстати для тех, кто либо впервые приехал в Норильск, либо вот–вот собирается его покинуть навсегда. Фото: «Норильские анекдоты», автор — Владимир Зуев. Режиссёр — Анна Бабанова Комедия, написанная ещё в конце позапрошлого века в Тифлисе, получила всенародное признание в 1970–х годах благодаря переработке режиссёра Георгия Товстоногова и игре труппы Ленинградского Большого драматического театра. В Норильске она была представлена 17 марта 2017 года. С тех пор «Ханума» по праву является одним из самых популярных спектаклей на норильской сцене. Фото: «Ханума», автор — Авксентий Цагарели. Режиссёр — Тимур Файрузов Каждый раз перед началом этого спектакля в фойе театра разворачивается выставка архивных документов, рассказывающая о трагичной и несправедливой судьбе многих норильчан — пионеров города и комбината. Это действительно тяжёлая постановка, но посмотреть её, наверное, стоит каждому, кто, так или иначе, интересуется и историей Норильска, и историей страны. Фото: «Жди меня... и я вернусь», автор — Владимир Зуев. Режиссёр — Анна Бабанова



Михаил Туаев Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Светлана вспоминает, что впервые она посетила Норильский драматический театр в середине 1970–х, ещё будучи старшеклассницей, только переехавшей с семьёй в Норильск. Заполярный драматический тогда располагался в старом здании на улице Севастопольской. На этом, в общем–то, её знакомство с миром театрального искусства и закончилось. По–настоящему и бесповоротно она влюбилась в него уже во взрослом возрасте.– Помню, как весь город с нетерпением ждал открытия театра в новом здании: это случилось в 1987 году и стало настоящим праздником. Великолепный зал, прекрасные постановки, талантливая труппа — всё это было. Театр и по сей день остаётся визитной карточкой Норильска, — уверена Светлана.Она признаётся, что последние 20 с лишним лет не пропускает ни одной премьеры и пристально следит за всеми новостями из жизни «Маяковки». А её любимый режиссёр — Тимур Файрузов.– Поскольку я не театральный критик, мне сложно ярко, эмоционально и детально описывать свои впечатления от постановок. Но когда я попадаю на спектакль, передо мной словно открывается другая вселенная, где рождается синтез разных искусств. Когда я хочу от души посмеяться — беру билет на «Очень женатого таксиста», которого, к слову, посмотрела уже раз двадцать. Когда не хватает чего–то душевного, иду на «Продавца дождя» — после него всегда комок в горле и слёзы наворачиваются. А какая там игра актёров, как они живут на сцене, как порой импровизируют... Я действительно люблю наш театр и с большим уважением отношусь к людям, которые там служат, — делится Светлана.Рассказывая о театральных программках, наша героиня признаётся, что собирать их стала лет десять назад. Её коллекция содержит программки 56 спектаклей, на некоторых даже есть автографы любимых артистов. Они все разные и по оформлению, и по содержанию — от простеньких, но информативных, до качественных, по содержанию больше похожих на буклеты.– Время не стоит на месте, — говорит Светлана, — сегодня наш театр, как и многие другие учреждения, ведёт активную работу в интернете, что вполне логично и правильно. У нашей «Маяковки» есть отличный как по контенту, так и по визуальному восприятию сайт, где можно заказать билеты. Но при этом бумажные программки были, есть и будут. Они хранят в себе частичку истории, ведь некоторых спектаклей уже нет в репертуаре. Перебирая их, мы вспоминаем артистов и их роли и ощущаем те же эмоции, которые когда–то испытывали в зрительном зале.Михаил ТуаевФото Дениса КОЖЕВНИКОВА

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