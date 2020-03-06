[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Народная азбука

Ногайцы

«Заполярная Правда» продолжает рассказ о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем познакомиться с нашими земляками, начав с азов.

Ногайцы — тюркский народ, проживающий на Северном Кавказе. Первое государственное образование — Ногайская Орда — сформировалось после распада последней из великих держав кочевников – Золотой Орды. Их язык принадлежит к тюркской группе алтайской языковой семьи. В мире насчитывается около 110 тысяч ногайцев, подавляющее большинство из которых — более 103 тысяч — проживают в России. По данным Всероссийской переписи 2010 года в Норильске живут 910 представителей этого народа.

Кумыкбий Ибрагимов

— Всю жизнь меня окружают разные по происхождению люди, и чем больше я знакомлюсь с ними, тем больше убеждаюсь: нам нечего делить. Сила народов — в их единстве. Это настолько же очевидно, насколько необходимо. Кумыкбий Ибрагимов родом из селения Коби Шелковского района Чечено–Ингушской АССР. Когда ему было четыре года, семья перебралась в Карачаево–Черкесию, где он окончил школу и профессиональный лицей. В 2010 году Кумыкбий переехал в Норильск. Устроился в Заполярную строительную компанию: сперва работал крепильщиком, а последние четыре года — машинистом подземных самоходных машин. В 2018 году возглавил ногайское землячество. Он считает Норильск городом с уникальной историей, где мирно соседствуют люди совершенно разных национальностей и вероисповедания. – Село Коби, где я родился, было основано осетинами, также там жили ногайцы, аварцы, чеченцы... В Шелковском районе много было и терских казаков. Долгие годы люди не знали бед, спокойно жили рядом друг с другом. Всё начало меняться с распадом Советского Союза: обстановка стала накаляться, расцвёл бандитизм. К тому времени во всей Чечне стало неспокойно. В 1993 году, когда с работой было совсем худо, отец принял решение перевезти семью к родственникам в Карачаево–Черкесию. А десять лет назад я перебрался в Норильск. Здесь меня больше всего удивил климат: я приехал в августе, и здесь уже лежал снег. Но в целом севера моих земляков особо уже не пугают. Так сложилось, что многие мои друзья и родственники с юга перебрались в другие регионы страны, где, в отличие от материка, больше шансов найти достойную работу, где есть стабильность: Сургут, Новый Уренгой, Норильск. Здесь я сразу же познакомился с земляками–ногайцами. Те, в свою очередь, пригласили меня в землячество, которое как национально–культурное объединение окончательно тогда ещё не сформировалось. Первое время мы встречались в талнахской библиотеке, обсуждали проблемы и искали пути их решения. Сегодня, когда меня спрашивают, зачем мне всё это нужно, отвечаю: я внук своего деда. В нашей семье всегда чтили историю предков, интересовались культурой и наследием народа, поэтому и я не мог пройти мимо этой темы. Я считаю, что каждый человек должен быть патриотом своего народа и делать всё возможное, чтобы жизнь вокруг него становилась лучше. У ногайцев, в отличие от некоторых других кавказских народов, нет собственной республики, поэтому нам так важны национальные объединения. В 2011 году наша организация получила официальную регистрацию и под названием «Местная ногайская национально–культурная автономия города Норильска» вошла в список НКО. Мы стали не только участвовать в разных городских праздниках, проводить собственные мероприятия, но и заявляться на грантовые программы. В 2018 году мне предложили возглавить объединение. Признаюсь, я долго думал над этим и не был уверен, получится ли у меня... Но меня переубедили – мол, так мне будет легче находить общий язык со своими сверстниками: большинство участников нашей организации — люди от 25 до 30 лет. Однако в вопросах, которые требуют авторитетного мнения, я всегда обращаюсь за советом к старшим землякам, у которых больше жизненного опыта. В ближайших планах нашего объединения — организация курсов родного языка для детей. К сожалению, в последние годы этот вопрос становится всё более актуальным: вдали от родных мест ребята начинают забывать язык предков. Если говорить о самом заметном мероприятии, что мы провели, то им, безусловно, является «Заполярный Сабантой», который состоялся летом прошлого года в Талнахе на площади Горняков. На нём выступили различные НКО: были танцы и песни, спортивные мероприятия и кухня... При этом хочу особо подчеркнуть, что праздник был проведён силами не только ногайского, но и других землячеств и диаспор. Также большую помощь нам оказало управление административной практики администрации Норильска. «Заполярный Сабантой» прекрасно показал, насколько открыты и дружелюбны норильчане. Одним из богатств народа является её кухня, и в моей семье, конечно, тоже любят готовить национальные блюда. Например, это традиционное мясо–мучное блюдо тюркоязычных народов — бешбармак. Или наша национальная колбаса — тултырма. Из напитков очень популярен ногайский чай, чем–то похожий на калмыцкий: в него добавляют молоко, соль, чёрный перец и топлёное масло. Он очень вкусный, калорийный и полезный. Всю жизнь меня окружают разные по происхождению люди, и чем больше я знакомлюсь с ними, тем больше убеждаюсь: нам нечего делить. Сила народов — в их единстве. Это настолько же очевидно, насколько необходимо.

Фото: Гульнара Эльмурзаева Родом из Дагестана, из семьи учителей. По образованию тоже педагог. В Норильске живёт с 2003 года. Начинала работать старшей вожатой в школе № 8, затем перешла в школу № 6, где получила высшую категорию как учитель–дефектолог — занималась с детьми, имеющими нарушения слуха. В 2018 году была назначена директором 6–й школы, а в феврале 2019–го возглавила Молодёжный центр Норильска. Фото: Абибулла Сариев Родился в Дагестане. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. Д. Глинки. С 2005 года живёт и работает в Норильске. Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник группы биологической рекультивации отдела природопользования Научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики. Абидалин Насыров Уроженец Щедринского района Чечено-Ингушской АССР. В Норильске жил и работал с 1990 по 2016 год. Трудился на руднике «Октябрьский» проходчиком, бурильщиком и горнорабочим очистного забоя. Удостоен звания «Почётный горняк», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, ветеран труда.



Михаил Туаев Фото Дениса Кожевникова

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Кумыкбий Ибрагимов родом из селения Коби Шелковского района Чечено–Ингушской АССР. Когда ему было четыре года, семья перебралась в Карачаево–Черкесию, где он окончил школу и профессиональный лицей. В 2010 году Кумыкбий переехал в Норильск. Устроился в Заполярную строительную компанию: сперва работал крепильщиком, а последние четыре года — машинистом подземных самоходных машин. В 2018 году возглавил ногайское землячество. Он считает Норильск городом с уникальной историей, где мирно соседствуют люди совершенно разных национальностей и вероисповедания.– Село Коби, где я родился, было основано осетинами, также там жили ногайцы, аварцы, чеченцы... В Шелковском районе много было и терских казаков. Долгие годы люди не знали бед, спокойно жили рядом друг с другом. Всё начало меняться с распадом Советского Союза: обстановка стала накаляться, расцвёл бандитизм. К тому времени во всей Чечне стало неспокойно. В 1993 году, когда с работой было совсем худо, отец принял решение перевезти семью к родственникам в Карачаево–Черкесию.А десять лет назад я перебрался в Норильск. Здесь меня больше всего удивил климат: я приехал в августе, и здесь уже лежал снег. Но в целом севера моих земляков особо уже не пугают. Так сложилось, что многие мои друзья и родственники с юга перебрались в другие регионы страны, где, в отличие от материка, больше шансов найти достойную работу, где есть стабильность: Сургут, Новый Уренгой, Норильск.Здесь я сразу же познакомился с земляками–ногайцами. Те, в свою очередь, пригласили меня в землячество, которое как национально–культурное объединение окончательно тогда ещё не сформировалось. Первое время мы встречались в талнахской библиотеке, обсуждали проблемы и искали пути их решения. Сегодня, когда меня спрашивают, зачем мне всё это нужно, отвечаю: я внук своего деда. В нашей семье всегда чтили историю предков, интересовались культурой и наследием народа, поэтому и я не мог пройти мимо этой темы. Я считаю, что каждый человек должен быть патриотом своего народа и делать всё возможное, чтобы жизнь вокруг него становилась лучше.У ногайцев, в отличие от некоторых других кавказских народов, нет собственной республики, поэтому нам так важны национальные объединения. В 2011 году наша организация получила официальную регистрацию и под названием «Местная ногайская национально–культурная автономия города Норильска» вошла в список НКО. Мы стали не только участвовать в разных городских праздниках, проводить собственные мероприятия, но и заявляться на грантовые программы.В 2018 году мне предложили возглавить объединение. Признаюсь, я долго думал над этим и не был уверен, получится ли у меня... Но меня переубедили – мол, так мне будет легче находить общий язык со своими сверстниками: большинство участников нашей организации — люди от 25 до 30 лет. Однако в вопросах, которые требуют авторитетного мнения, я всегда обращаюсь за советом к старшим землякам, у которых больше жизненного опыта. В ближайших планах нашего объединения — организация курсов родного языка для детей. К сожалению, в последние годы этот вопрос становится всё более актуальным: вдали от родных мест ребята начинают забывать язык предков.Если говорить о самом заметном мероприятии, что мы провели, то им, безусловно, является «Заполярный Сабантой», который состоялся летом прошлого года в Талнахе на площади Горняков. На нём выступили различные НКО: были танцы и песни, спортивные мероприятия и кухня... При этом хочу особо подчеркнуть, что праздник был проведён силами не только ногайского, но и других землячеств и диаспор. Также большую помощь нам оказало управление административной практики администрации Норильска. «Заполярный Сабантой» прекрасно показал, насколько открыты и дружелюбны норильчане.Одним из богатств народа является её кухня, и в моей семье, конечно, тоже любят готовить национальные блюда. Например, это традиционное мясо–мучное блюдо тюркоязычных народов — бешбармак. Или наша национальная колбаса — тултырма. Из напитков очень популярен ногайский чай, чем–то похожий на калмыцкий: в него добавляют молоко, соль, чёрный перец и топлёное масло. Он очень вкусный, калорийный и полезный.Всю жизнь меня окружают разные по происхождению люди, и чем больше я знакомлюсь с ними, тем больше убеждаюсь: нам нечего делить. Сила народов — в их единстве. Это настолько же очевидно, насколько необходимо.Родом из Дагестана, из семьи учителей. По образованию тоже педагог. В Норильске живёт с 2003 года. Начинала работать старшей вожатой в школе № 8, затем перешла в школу № 6, где получила высшую категорию как учитель–дефектолог — занималась с детьми, имеющими нарушения слуха. В 2018 году была назначена директором 6–й школы, а в феврале 2019–го возглавила Молодёжный центр Норильска.Родился в Дагестане. Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. Д. Глинки. С 2005 года живёт и работает в Норильске. Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник группы биологической рекультивации отдела природопользования Научно–исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики.Уроженец Щедринского района Чечено-Ингушской АССР. В Норильске жил и работал с 1990 по 2016 год. Трудился на руднике «Октябрьский» проходчиком, бурильщиком и горнорабочим очистного забоя. Удостоен звания «Почётный горняк», награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, ветеран труда.Михаил ТуаевФото Дениса Кожевникова

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