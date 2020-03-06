[Индекс номера 23 (27.03.2020)]



Презентация

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«Норникель» продолжает оцифровывать горное производство минерально–сырьевого комплекса. На руднике «Комсомольский» открыли операционный центр планирования и контроля горных работ.

Фото: Теперь можно в режиме реального времени корректировать всю технологическую цепочку Оперцентр позволяет круглосуточно в режиме реального времени контролировать ход выполнения всех горнорудных работ: от моделирования технологических процессов отработки полезных ископаемых и формирования полноразмерных пространственных моделей рудника до установки эффективных и безопасных режимов функционирования технологических процессов, а также предупреждения развития опасных производственных и внештатных ситуаций. Это уже второй современный операционный диспетчерский центр в ЗФ. Первый появился в июле прошлого года на руднике «Октябрьский». На «Комсомольском» этот проект был реализован за семь месяцев. Инвестиции в создание центра площадью более 750 квадратных метров составили 172 млн руб., из которых свыше 100 млн потрачено на оборудование и коммуникации, включая три видеостены UniSee UNI– 8002 бельгийской компании BARCO. На них отображается информация, поступающая от системы позиционирования со всех горизонтов. Это позволяет диспетчерам и планировщикам регулировать все процессы в режиме онлайн. До появления такой детальной визуализации на то, чтобы внести изменения в работу техники или персонала, уходили примерно сутки. Сейчас любое отклонение от графика оперативно фиксируется, а новые указания в ту же смену по сетям Wi–Fi отравляются на планшеты мастерам. Старт работе в новом формате дали вице–президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин и исполняющий обязанности директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук, перерезавшие красную ленту на торжественной церемонии открытия оперцентра. — Мы шагнули далеко вперёд благодаря процессам автоматизации и цифровизации. Это необходимость и данность, по–другому работать уже не будем! Сегодня наша задача — не просто спланировать работу на смену, месяц, неделю или год, а оперативно обмениваться информацией и в режиме реального времени корректировать всю технологическую цепочку, — отметил Николай Уткин. Следующий на очереди — рудник «Таймырский». Уже ведётся проектирование на Надеждинском металлургическом заводе. По заверению директора ЗФ «Норникеля», в ближайшее время такие центры создадут на всех предприятиях Заполярного филиала. Само совершенство Первое, что поражает в новом центре, — современный дизайн и эргономичная организация рабочего пространства. Просторное светлое помещение разделено прозрачными панелями на несколько рабочих зон. Одна из них отдана команде проектировщиков. Они планируют суточные задания, которые в автоматическом режиме передаются на конкретные горные машины, оснащённые бортовыми компьютерами. По соседству расположен зал совещаний. Основную часть центра занимает диспетчерская служба. — В диспетчерской данные выводятся на два больших экрана. На одном из них специалисты отслеживают работу в рудоспусках. Здесь детально можно увидеть, как работает та или иная техника. Если есть простои, диспетчер звонит оператору ПДМ для выяснения причин. Также в программе разработан рейтинг машинистов. Он складывается из количества привезённых ковшей, выполненных нарядов, скоростных режимов и так далее. После обработки материала видна продуктивность каждого машиниста», — пояснил Иван Гринчук. На втором экране в виде графической схемы представлены данные по работе и загрузке подъёмных установок, конвейеров и дробилок. Подробно ознакомившись с работой оперцентра, Николай Уткин подчеркнул, что, несмотря на все его преимущества, такие как оперативность, чёткость, эффективность, определяющим в его деятельности всё же является профессионализм сотрудников. Заглянули в будущее После церемонии открытия оперцентра для Николая Уткина провели презентацию современных технологических разработок, которые ведутся цифровой лабораторией «Норникеля». По словам первого замдиректора ЗФ «Норникеля» — финансового директора, функционального руководителя цифровой лаборатории в Норильске Кирилла Матюшина, сейчас «в портфеле» находится 60 инициатив в разных областях. Николаю Уткину продемонстрировали, в частности, чипы, которые в перспективе будут устанавливаться на все средства индивидуальной защиты и спец- одежду работников. На них будет содержаться информация о работнике и статусе СИЗ: списано оно, или ещё может использоваться в работе. Сейчас считать информацию с чипов можно с помощью ручного датчика, в дальнейшем для этих целей разработают специальную рамку, при прохождении через которую информация будет автоматически передаваться оператору. Помимо этого директору ЗФ показали дроны, используемые в горной промышленности для обследования выработок и стволов. А разработанный цифровой лабораторией «Норникеля» робот–маркшейдер с дистанционным управлением может заменить человека в шахте, посылая оттуда видеоизображение на очки 3D–реальности. Примерив их, Николай Уткин высоко оценил техновинку. Также ему продемонстрировали в работе усовершенствованную модель экзоскелета. Все представленные проекты направлены на снижение травматизма на производстве.



Надежда Петрова Фото Владимира МАКУШКИНА

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Оперцентр позволяет круглосуточно в режиме реального времени контролировать ход выполнения всех горнорудных работ: от моделирования технологических процессов отработки полезных ископаемых и формирования полноразмерных пространственных моделей рудника до установки эффективных и безопасных режимов функционирования технологических процессов, а также предупреждения развития опасных производственных и внештатных ситуаций. Это уже второй современный операционный диспетчерский центр в ЗФ. Первый появился в июле прошлого года на руднике «Октябрьский».На «Комсомольском» этот проект был реализован за семь месяцев. Инвестиции в создание центра площадью более 750 квадратных метров составили 172 млн руб., из которых свыше 100 млн потрачено на оборудование и коммуникации, включая три видеостены UniSee UNI– 8002 бельгийской компании BARCO. На них отображается информация, поступающая от системы позиционирования со всех горизонтов. Это позволяет диспетчерам и планировщикам регулировать все процессы в режиме онлайн. До появления такой детальной визуализации на то, чтобы внести изменения в работу техники или персонала, уходили примерно сутки. Сейчас любое отклонение от графика оперативно фиксируется, а новые указания в ту же смену по сетям Wi–Fi отравляются на планшеты мастерам.Старт работе в новом формате дали вице–президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин и исполняющий обязанности директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук, перерезавшие красную ленту на торжественной церемонии открытия оперцентра.— Мы шагнули далеко вперёд благодаря процессам автоматизации и цифровизации. Это необходимость и данность, по–другому работать уже не будем! Сегодня наша задача — не просто спланировать работу на смену, месяц, неделю или год, а оперативно обмениваться информацией и в режиме реального времени корректировать всю технологическую цепочку, — отметил Николай Уткин.Следующий на очереди — рудник «Таймырский». Уже ведётся проектирование на Надеждинском металлургическом заводе. По заверению директора ЗФ «Норникеля», в ближайшее время такие центры создадут на всех предприятиях Заполярного филиала.Первое, что поражает в новом центре, — современный дизайн и эргономичная организация рабочего пространства. Просторное светлое помещение разделено прозрачными панелями на несколько рабочих зон. Одна из них отдана команде проектировщиков. Они планируют суточные задания, которые в автоматическом режиме передаются на конкретные горные машины, оснащённые бортовыми компьютерами. По соседству расположен зал совещаний. Основную часть центра занимает диспетчерская служба.— В диспетчерской данные выводятся на два больших экрана. На одном из них специалисты отслеживают работу в рудоспусках. Здесь детально можно увидеть, как работает та или иная техника. Если есть простои, диспетчер звонит оператору ПДМ для выяснения причин. Также в программе разработан рейтинг машинистов. Он складывается из количества привезённых ковшей, выполненных нарядов, скоростных режимов и так далее. После обработки материала видна продуктивность каждого машиниста», — пояснил Иван Гринчук.На втором экране в виде графической схемы представлены данные по работе и загрузке подъёмных установок, конвейеров и дробилок. Подробно ознакомившись с работой оперцентра, Николай Уткин подчеркнул, что, несмотря на все его преимущества, такие как оперативность, чёткость, эффективность, определяющим в его деятельности всё же является профессионализм сотрудников.После церемонии открытия оперцентра для Николая Уткина провели презентацию современных технологических разработок, которые ведутся цифровой лабораторией «Норникеля». По словам первого замдиректора ЗФ «Норникеля» — финансового директора, функционального руководителя цифровой лаборатории в Норильске Кирилла Матюшина, сейчас «в портфеле» находится 60 инициатив в разных областях.Николаю Уткину продемонстрировали, в частности, чипы, которые в перспективе будут устанавливаться на все средства индивидуальной защиты и спец-одежду работников. На них будет содержаться информация о работнике и статусе СИЗ: списано оно, или ещё может использоваться в работе. Сейчас считать информацию с чипов можно с помощью ручного датчика, в дальнейшем для этих целей разработают специальную рамку, при прохождении через которую информация будет автоматически передаваться оператору.Помимо этого директору ЗФ показали дроны, используемые в горной промышленности для обследования выработок и стволов. А разработанный цифровой лабораторией «Норникеля» робот–маркшейдер с дистанционным управлением может заменить человека в шахте, посылая оттуда видеоизображение на очки 3D–реальности. Примерив их, Николай Уткин высоко оценил техновинку. Также ему продемонстрировали в работе усовершенствованную модель экзоскелета. Все представленные проекты направлены на снижение травматизма на производстве.Надежда ПетроваФото Владимира МАКУШКИНА

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