[Индекс номера 23 (27.03.2020)]

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Опасные «пляски»

Вторую неделю специалисты НТЭК ведут профилактические работы на линиях электропередачи Норильск — Дудинка. Поводом послужило краткосрочное отключение столицы Таймыра от электроснабжения.
Фото: Котельная № 7 Дудинки – объект особого внимания
Происшествие случилось утром 15 марта. Котельную Дудинки перевели на резервные источники питания, за счёт чего удалось сохранить тепло в жилых домах. Отключили горячую воду. Запустили резервные источники электроэнергии в медучреждениях, КДЦ «Арктика» и в некоторых школах. Также в качестве резервного источника электроснабжения города был подготовлен портовый ледокол «Авраамий Завенягин». Бригады ремонтников незамедлительно выехали на место аварии.
Как разъяснили специалисты НТЭК, фактически на ЛЭП Норильск — Дудинка не было обрыва и оборудование работало исправно. А причиной отключения электроснабжения стала, как говорят энергетики, «пляска проводов». Это явление наблюдается при сильном ветре и неблагоприятных погодных условиях.
«Пляска» — это раскачивание проводов на сильном ветру, в результате чего они перехлёстываются с соседними, провоцируя короткое замыкание. В случае с прекращением энергоснабжения Дудинки на проводах из–за перепадов температур образовалась наледь, которая вдобавок ко всему вытянулась эллипсом по направлению ветра, что усилило раскачивание проводов.
По словам специалистов, «пляска проводов» — явление распространённое, но бороться с ним сложно из-за его непредсказуемости. Спроектировать линии электропередач так, чтобы предотвратить перехлёст, невозможно. Всё зависит от погодных и географических условий и розы ветров в конкретном месте. Поэтому энергетики пользуются методом визуального наблюдения за поведением проводов, чтобы по возможности предот-вратить их перехлёсты.
Именно так действовали ремонтные бригады НТЭК 15 марта. Когда после короткого замыкания автоматикой была обесточена ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией Дудинку, информацию зафиксировали регистраторы аварийных событий на подстанции. Это позволило выявить место короткого замыкания, а ремонт-ным службам – в оперативном порядке выдвинуться навстречу друг другу из Норильска и Дудинки. Проблемное место было найдено в 15 км от Дудинки.
Норильская энергосистема по праву считается одной из самых уникальных в стране. Созданная в сложнейших климатических и географических условиях, она имеет изолированный характер, не связана с внешней энергосистемой страны и другими электрическими источниками, при этом является крупнейшей среди себе подобных с точки зрения объёмов производства электрической и тепловой энергии.
Уникальность диктует и особые требования к безопасности работы энергосистемы. Главная задача НТЭК — невзирая на сложнейшие условия, обеспечить надёжное электроснабжение объектов Заполярного филиала и городской инфраструктуры Норильска, Дудинки, а также Игарки.
Сеть норильско–таймырской энергетической системы состоит из источников генерации, к которым относятся две гидроэлектростанции — Хантайская и Курейская, три ТЭЦ, расположенные в Норильском промышленном районе. Эти объекты связаны с системообразующими подстанциями, с двух из них — «Районной» и «Надежды» — электроэнергия подаётся в Дудинку по линиям протяжённостью около 90 км.
Собственных источников электроэнергии в столице Таймыра нет, поэтому её энергообеспечение имеет особое значение. Дудинцы и энергетики хорошо помнят аварию 2015 года, когда в результате прекращения подачи электроэнергии в городе были остановлены практически все системы жизнеобеспечения и разморожена часть домов.
Для специалистов НТЭК надёжное электроснабжение Дудинки — одна из приоритетных задач. И её энергетики решают в тесном взаимодействии с администрацией столицы Таймыра и всего муниципального района. Учитывая стратегическую важность формирования резерва мобильных источников питания для объектов Дудинки, НТЭК в 2017 году на благотворительных началах передал администрации города более 12 млн руб. для оснащения социально значимых объектов автономными источниками электроснабжения. В рамках этой же программы в текущем году будет запущен новый резервный источник мощностью 3 МВт для городской котельной № 7 предприятия тепловых и электрических сетей Дудинки.
В последнем отключении ремонтники НТЭК определили критические места ЛЭП, наиболее подверженные «пляске». Для этого им пришлось в непогоду идти вдоль ЛЭП и отмечать места с наибольшей амплитудой раскачивания проводов. На протяжении линии в несколько километров между ними на каждом участке ставятся специальные перемычки.
– После аварии 2015 года мы пригласили специалистов профильной организации провести исследование с поиском возможных технических решений против аварий на ЛЭП в результате раскачиваний проводов, — рассказывает заместитель главного инженера АО «НТЭК» по электротехнической части Сергей Немченко. — Нам порекомендовали монтировать специальные поддерживающие гирлянды из линейных изоляторов, предотвращающие излом крепления шлейфа в результате раскачивания. В остальном приходится пользоваться методом визуального наблюдения.
В числе проектов, повышающих надёжность электроснабжения, — реконструкция и строительство новых главных понижающих подстанций (ГПП), реновация генерирующих мощностей на ТЭЦ и ГЭС, замена деревянных опор ЛЭП на металлические. К слову, на линии Норильск — Дудинка такая замена завершилась ещё в 2010 году.


Денис Кожевников
Фото Дениса Кожевникова

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